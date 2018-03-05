Двоих лидеров ДАИШ Эхсануллу и Омара схватили в Кабуле

00:29 06.03.2018 05 Марта 18



Двоих лидеров террористической группировки ИГ (ДАИШ – КирТАГ) задержали в Афганистане, сообщает КазТАГ со ссылкой на СМИ.



"В ходе проведенной на днях Национальным директоратом безопасности Афганистана контртеррористической операции в афганской столице захвачены два высокопоставленных члена экстремистской группировки ИГ", - говорится в сообщении в понедельник.



Отмечается, что задержанными являются члены ИГ по имени Эхсанулла и Омар, которые подозреваются в организации множества терактов на территории страны, в частности мощного теракта в одной из шиитских мечетей в Кабуле в октябре 2017 года.



Напомним, 20 октября 2017 года атаке террористов подверглась мечеть Имама Замана в столице Афганистана. Смертник вошел в молельный дом и взорвал себя, когда люди собрались там на молитву. В результате взрыва 56 человек погибли, 55 пострадали. Источник - kyrtag.kg

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