 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Посмертно издана книга казахстанского журналиста Г.Бендицкого Беспредел Посмертно издана книга казахстанского журналиста Г.Бендицкого "Беспредел"
00:16 06.03.2018

Геннадий Бендицкий вернулся к читателям

ВАДИМ БОРЕЙКО

В пятницу, 2 марта, вышла в свет книга "Беспредел" журналиста Ratel.kz Геннадия Бендицкого, ушедшего из жизни 3 декабря 2017 года

Когда вместе с коллегами Игорем МЕЛЬЦЕРОМ, Маратом АСИПОВЫМ, Сапой МЕКЕБАЕВЫМ и Аленой АУКЕНОВОЙ мы составляли этот сборник расследований Геннадия БЕНДИЦКОГО, многие материалы пришлось оставить за бортом – иначе ее объем получался "неподъемным".

Можно сказать, резали по живому: у Гены не было проходных статей. Ни одну он не написал с холодным сердцем, каждую прожил от первой до последней строки.

У книги "Беспредел" три задачи.

Во-первых – конечно, сохранить память о Гене, о том, что он делал, для его семьи, близких, друзей, коллег и читателей.

Во-вторых, сборник Бендицкого – это фактически пособие "Как вести журналистское расследование" для студентов журфаков и начинающих репортеров, которые отважатся посвятить себя рискованному "краснокнижному" жанру.

И в-третьих… Поначалу мы собирались назвать книгу незатейливо – "Расследования". Но по мере работы над ней стало ясно – это не просто набор разоблачительных текстов. Каждый материал Бендицкого производил впечатление (а чаще, как любят говорить, "эффект разорвавшейся бомбы") и тогда, когда был написан, производит и сейчас.

Но когда читаешь их подряд, один за другим, вдруг начинается какая-то "химия". Статьи, как кусочки пазла, сами собой складываются в огромное панно "Реальная история Казахстана в начале XXI века". И почти после всякой главки напрашивается единственный вывод – как выдох: "Беспредел…"

Вот почему книга получила такое название и такой подзаголовок.

Причем весь семантический "джентльменский набор", который включает в себя слово "беспредел": тотальное попрание закона и верховенство "понятий", неподконтрольность власти обществу, приоритет денег перед другими ценностями, полное бесправие "маленького человека" на рандеву с государством, отрицательная селекция в Системе – присущ любой сфере, о которой пишет журналист.

Это и государственное управление (раздел "Власть в доле"), и армия ("Танки грязи не боятся"), и правоохранительные органы ("Круговая порука", "Все против всех"), и спецслужбы ("Кордебалет национальной безопасности"), и судебная система ("От сумы до тюрьмы"), и охрана рубежей страны ("На границе тучи ходят хмуро"), и гражданская авиация ("Опасное небо"), и медицина ("Здравоохренение").

В тексте книги рядом с фамилиями героев Бендицкого стоят звездочки. Это значит, что в конце издания, в разделе "Действующие лица", есть краткие биографические справки о каждом.

Там через одну судьбы, как под копирку: крупный чиновник/генерал – высокий пост – коррупционный скандал – суд и лишение свободы – освобождение по УДО или по болезни.

Иногда после этого – возвращение на госслужбу. Часто с фигурантами вообще ничего не случается: как сидели при чинах – так и сейчас сидят. А то и на повышение идут.

И мы жили и продолжаем жить в этом Зазеркалье. А лучше сказать – в Мордоре. Как будто так и надо. Не зря говорят: человек не скотина – ко всему привыкает.

Но Бендицкий не хотел с этим мириться и жить по понятиям. Поэтому боролся как мог – писал. В то время, когда нашу профессию методично убивают законодательными поправками, пропагандой и госзаказазом, Гена всей своей короткой жизнью доказал: честная, бесстрашная и неподкупная журналистика необходима обществу, как кислород, - чтобы оно не задохнулось в тотальном вранье.

Он знал: слово правды весь мир перевесит.

Книга Геннадия БЕНДИЦКОГО "Беспредел" выпущена аналитическим порталом Ratel.kz совместно с частным культурно-просветительским фондом Досыма САТПАЕВА при финансовой поддержке Тимура СЕЙТМУРАТОВА. Вскоре она поступит в продажу в магазины "Меломан" и MARWIN. О времени и месте ее презентации мы сообщим дополнительно.

Презентация книги состоится в пятницу, 16 марта, в 19.00 в Алматы, в магазине Меломан GRAND (ул.Гоголя, угол ул.Панфилова).

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520284560
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