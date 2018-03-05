Посмертно издана книга казахстанского журналиста Г.Бендицкого "Беспредел"

00:16 06.03.2018 Геннадий Бендицкий вернулся к читателям



ВАДИМ БОРЕЙКО



В пятницу, 2 марта, вышла в свет книга "Беспредел" журналиста Ratel.kz Геннадия Бендицкого, ушедшего из жизни 3 декабря 2017 года



Когда вместе с коллегами Игорем МЕЛЬЦЕРОМ, Маратом АСИПОВЫМ, Сапой МЕКЕБАЕВЫМ и Аленой АУКЕНОВОЙ мы составляли этот сборник расследований Геннадия БЕНДИЦКОГО, многие материалы пришлось оставить за бортом – иначе ее объем получался "неподъемным".



Можно сказать, резали по живому: у Гены не было проходных статей. Ни одну он не написал с холодным сердцем, каждую прожил от первой до последней строки.



У книги "Беспредел" три задачи.



Во-первых – конечно, сохранить память о Гене, о том, что он делал, для его семьи, близких, друзей, коллег и читателей.



Во-вторых, сборник Бендицкого – это фактически пособие "Как вести журналистское расследование" для студентов журфаков и начинающих репортеров, которые отважатся посвятить себя рискованному "краснокнижному" жанру.



И в-третьих… Поначалу мы собирались назвать книгу незатейливо – "Расследования". Но по мере работы над ней стало ясно – это не просто набор разоблачительных текстов. Каждый материал Бендицкого производил впечатление (а чаще, как любят говорить, "эффект разорвавшейся бомбы") и тогда, когда был написан, производит и сейчас.



Но когда читаешь их подряд, один за другим, вдруг начинается какая-то "химия". Статьи, как кусочки пазла, сами собой складываются в огромное панно "Реальная история Казахстана в начале XXI века". И почти после всякой главки напрашивается единственный вывод – как выдох: "Беспредел…"



Вот почему книга получила такое название и такой подзаголовок.



Причем весь семантический "джентльменский набор", который включает в себя слово "беспредел": тотальное попрание закона и верховенство "понятий", неподконтрольность власти обществу, приоритет денег перед другими ценностями, полное бесправие "маленького человека" на рандеву с государством, отрицательная селекция в Системе – присущ любой сфере, о которой пишет журналист.



Это и государственное управление (раздел "Власть в доле"), и армия ("Танки грязи не боятся"), и правоохранительные органы ("Круговая порука", "Все против всех"), и спецслужбы ("Кордебалет национальной безопасности"), и судебная система ("От сумы до тюрьмы"), и охрана рубежей страны ("На границе тучи ходят хмуро"), и гражданская авиация ("Опасное небо"), и медицина ("Здравоохренение").



В тексте книги рядом с фамилиями героев Бендицкого стоят звездочки. Это значит, что в конце издания, в разделе "Действующие лица", есть краткие биографические справки о каждом.



Там через одну судьбы, как под копирку: крупный чиновник/генерал – высокий пост – коррупционный скандал – суд и лишение свободы – освобождение по УДО или по болезни.



Иногда после этого – возвращение на госслужбу. Часто с фигурантами вообще ничего не случается: как сидели при чинах – так и сейчас сидят. А то и на повышение идут.



И мы жили и продолжаем жить в этом Зазеркалье. А лучше сказать – в Мордоре. Как будто так и надо. Не зря говорят: человек не скотина – ко всему привыкает.



Но Бендицкий не хотел с этим мириться и жить по понятиям. Поэтому боролся как мог – писал. В то время, когда нашу профессию методично убивают законодательными поправками, пропагандой и госзаказазом, Гена всей своей короткой жизнью доказал: честная, бесстрашная и неподкупная журналистика необходима обществу, как кислород, - чтобы оно не задохнулось в тотальном вранье.



Он знал: слово правды весь мир перевесит.



Книга Геннадия БЕНДИЦКОГО "Беспредел" выпущена аналитическим порталом Ratel.kz совместно с частным культурно-просветительским фондом Досыма САТПАЕВА при финансовой поддержке Тимура СЕЙТМУРАТОВА. Вскоре она поступит в продажу в магазины "Меломан" и MARWIN. О времени и месте ее презентации мы сообщим дополнительно.



Презентация книги состоится в пятницу, 16 марта, в 19.00 в Алматы, в магазине Меломан GRAND (ул.Гоголя, угол ул.Панфилова). Источник - Ratel.kz

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