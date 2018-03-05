В Англии отравили очередного предателя - экс-полковника ГРУ Скрипаля

00:05 06.03.2018 Судьба предателя: Экс-полковника ГРУ отравили в Британии



В понедельник, 5 марта, британские СМИ сообщили о том, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным ядом в Солсбери.



Русская служба Би-би-си утверждает, что 4 марта из торгового центра в Солсбери медики спешно забрали в больницу 66-летнего мужчину и женщину вдвое моложе него. Их состояние оценивалось как критическое.



Газета The Daily Mail приводит такие подробности. Мужчина и женщина присели на лавочке и потеряли сознание. Женщину в больницу доставили вертолетом. Мужчину отвезли в карете скорой помощи. Их состояние на данный момент по-прежнему вызывает серьезны опасения.



После того, как их забрали медики, в торговый центр прибыла бригада специалистов в защитных костюмах и несколько часов проводила тщательную дезинфекцию.



Дезинфекция возле торгового центра, где были отравлены Сергей Скрипаль и его знакомая



По данным издания, эксперты подозревают, что мужчину и женщину отравили. При этом использовался фентанил - синтетический опиат в сто раз сильнее героина.



В понедельник, 5 марта, бригаду специалистов вызывали уже для проведения дезинфекции в больнице, куда доставили жертв отравления.



Приемное отделение больницы было закрыто несколько часов.



Такую же дезинфекцию провели и в больнице



Власти подтверждают, что отравленный - это 66-летний Сергей Скрипаль, личность хорошо известная как в России, так и на Западе.



Он родился в 1951 году. Долгое время служил в Главном разведывательном управлении СССР, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в Управлении делами российского МИД.



В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля, обвинив его в сотрудничестве с британской разведкой. На него завели дело о государственной измене. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован еще в 1995 году, когда он служил в разведке. В материалах дела утверждалось, что и после увольнения он продолжал передавать секретные данные британцам, добывая нужную информацию через бывших сослуживцев.



В 2006 году Скрипаль признал себя виновным и был осужден Московским окружным военным судом на 13 лет тюремного заключения в колонии строго режима. Его лишили всех званий.



В июле 2010 года Скрипаля, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. Это было очень громкое дело. Американские спецслужбы раскрыли тогда глубоко законспирированную группу российских разведчиков из 12 человек, которые легально жили в разных городах США под чужими именами. Десять из них арестовали. Двое в тот момент находились за границей и в итоге смогли скрыться. В числе арестованных оказались генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.



Как выяснилось позже, сеть выдал американцам перебежчик, бывший полковник СВР Александр Потеев. В июле 2016 года СМИ сообщили, что Потеев умер в США.



Президент США Барак Обама, проводивший политику "перезагрузки" отношений с Москвой, договорился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым об обмене. Десять арестованных в Америке были высланы в Россию, а Россия выслала четырех человек, работавших на британскую разведку.



Так Сергей Скрипаль оказался в Великобритании. Теперь британские СМИ уверены, что его попытались убрать российские спецслужбы. Это было якобы возмездие за измену. Безусловно, вспомнили об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного 12 лет назад в Лондоне с помощью радиоактивного полония 210, который ему подбросили в чай в ресторане отеля Mayfair. Источник - Русская весна

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