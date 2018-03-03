 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 05.03.2018
21:19  Военные базы вокруг Афганистана: НАТО уйдет на север? - "DW"
21:15  Иран грозит возобновить производство высокообогащенного урана
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Суббота, 03.03.2018
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Иран грозит возобновить производство высокообогащенного урана
21:15 05.03.2018

Тегеран предупредил Вашингтон о возможных последствиях в случае выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Тегеран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20 процентов урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 5 марта, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV.

Для производства ядерных вооружений необходим 80-90-процентный уран. В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения, заключенного им с группой "5+1", и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

Тегеран не готов к торгу с Вашингтоном

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана.

Во-первых, Тегеран, по словам хозяина Белого дома, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Суть Совместного всеобъемлющего плана действий

Иран и шестерка международных посредников - США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - достигли соглашения по ядерной программе Исламской Республики в июле 2015 года. Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Источник - dw.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520273700
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