 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выборы в Италии - очередной удар по европейскому истеблишменту, - Washington Post
19:57 05.03.2018

На парламентских выборах в Италии почти половину голосов получили популистские партии, некогда бывшие на окраине политического спектра, сообщает The Washington Post.

В феврале президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер частным образом выражал тревогу насчет успеха популистских партий на выборах в Италии. Европейцам, по его словам, нужно "готовиться к худшему сценарию, а худшим сценарием будет отсутствие действующего правительства".

"Когда ранним утром в понедельник голоса были подсчитаны, "худший сценарий" Юнкера, по-видимому, стал реальностью. Около половины итальянских избирателей проголосовали за популистские партии, которые некогда считались маргинальными, и стабильного правительства не просматривается", - отмечает автор статьи Ишан Тарур.

Противостоящее истеблишменту "Движение пяти звезд", основанное менее десяти лет назад комиком, получило примерно 32%. Крайне правая антииммигрантская партия евроскептиков "Лига", вероятно, обошла своего правоцентристского союзника - партию Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

Журналист The Washington Post Майкл Бирнбаум так прокомментировал итоги выборов для "Движения пяти звезд": "Это экстраординарный результат: оно, похоже, получило почти столько же голосов, сколько основные левоцентристские и правоцентристские партии вместе взятые. Из-за сложной избирательной системы Италии первоначальные результаты еще могут немного измениться, но политики всего спектра оценивают первые прогнозы как землетрясение".

"Итальянская политика известна своей хаотичностью, и премьер-министры редко оставались в должности все пять лет своих полномочий. Но этот год примечателен явным ощущением того, что старая система рушится. То, что здесь происходит, может отозваться и в других странах Европы", - приводит автор публикации мнение своих коллег.

"Некоторые аналитики рассматривали выборы как последнюю битву между наступающей волной нелиберальных популистов и загнанными в угол защитниками либерального европейского статус-кво", - отмечается в статье. Французский политолог Доминик Моиси писал, что итальянские избиратели делают выбор не только между партиями, но и между политическими режимами.

"Очертания нового режима все еще неясны, но старый определенно уходит", - констатирует Тарур. Итальянские избиратели решительно отвергли такой предпочтительный вариант, как большая коалиция между правоцентристской фракцией Берлускони и "Демократической партией" бывшего премьера Маттео Ренци.

"Популистский альянс между "Движением пяти звезд" и "Лигой", немыслимый несколько месяцев назад, теперь как минимум вероятен. В рамках другого сценария - коалиции между "Лигой" и "Вперед, Италия" Берлускони - следующим премьером может стать лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Даже для Италии, которой свойственны политические лихорадки, это будет знаменательный поворот событий", - пишет автор статьи.

"В предстоящие недели итальянским популистам и ультранационалистам придется считаться с реальной перспективой взять власть в свои руки. Это может смягчить их позиции", - отмечается в статье. Европейские чиновники подчеркивают, что в связи с обширными экономическими проблемами Италия не может позволить себе длительную политическую неопределенность.

5 марта 2018 г.

Ишан Тарур | The Washington Post

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520269020
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