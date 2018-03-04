"Господа, мы – предатели…" Молдову стирают с карты мира, - А.Цуканова

19:42 05.03.2018 Один из способов дестабилизации Молдовы, который используется правящей там коалицией, – план объединения с Румынией, или униря.



27 марта 2018 года исполнится 100 лет с тех пор, как Сфатул Цэрий, орган государственной власти в Бессарабии, созданный по следам Октябрьской революции в России и провозгласивший МДР (Молдавскую демократическую республику), проголосовал 86 голосами за решение о присоединении к Румынии. При этом здание, где депутаты решали судьбу Бессарабии, было окружено румынскими войсками, а ход голосования контролировали румынские эмиссары.



В 1918 году аргументы меньшинств – немецкого, гагаузского и болгарского, воздержавшихся от голосования, не были услышаны, как и возражения представителей крестьян и Русской культурной лиги. Противников унири набралось три человека, 36 – воздержались. Речь премьер-министра Румынии после голосования заканчивалась словами: "Да здравствует единая и неделимая Румыния!" Румынский премьер говорил о том, что "Бессарабия слишком слаба, чтобы жить самостоятельно и раздельно", что "невозможно маленькому государству сохранить целостность своей территории между Украиной, Австрией и Румынией" и поэтому вовлечение в орбиту Румынии – "благо", позволяющее избежать расчленения. А министр иностранных дел Румынии был краток: "Если не произойдет объединения, то будет аннексия".



"Молдавская демократическая республика (Бессарабия) в своих исторических границах между Прутом, Днестром, Дунаем, Черным морем, старой австрийской границей объединяется с Румынией" – гласило решение такого органа, как Сфатул Цэрий. В Бессарабии начались бунты и забастовки. А Румыния потребовала безоговорочного объединения без условия об автономии края, которое содержалось в декларации 27 марта. МДР как таковая перестала существовать, а в ноябре 2018 года Сфатул Цэрий выполнил румынские требования и отказался от условий акта от 27 марта.



Спустя 100 лет в Молдове действуют политические силы, желающие повторить публичный отказ от государственности. Однако ситуацию 1918 года с румынскими войсками в Кишиневе воспроизвести сложно, решили принимать новую унирю не в парламенте, а протаскивать ее снизу: в более чем полусотне населенных пунктов Республики Молдова (РМ) местные власти подписали свои "унирьки". Пресса подает эту новость иначе: мол, объединение с Румынией выбрали молдавские города и села. На самом же деле никто ничего не выбирал: пойти под румын решили местные руководители и советники. В активе унионистов даже целый административный район – Страшенский, здесь местную унирю подписали 18 из 33 районных советников.



Унионисты ожидают, что подписантов наберется более сотни. В кампании принимает активное участие Генеральный консул Румынии в Бельцах, которого социалисты обвиняют в подкупе представителей власти северных районов. "Этот жест имеет не только символическую нагрузку, но и сильную политическую направленность, – прокомментировал акцию о присоединении к Румынии председатель румынского Центра по культуре, истории и образованию Мариус Дорин Луля. – Мы с удовольствием возвращаемся в те времена, когда в 1918 году Бельцы, Сороки и Оргеев стали первыми городами, которые проголосовали за объединение с Румынией… Нынешний жест примаров и местных советников является началом… Во всех политических партиях Молдовы, независимо от их декларативной направленности, существуют сильные и влиятельные унионистские фракции. Мы хорошо начали этот год, было бы хорошо, чтобы и его конец порадовал нас, и мы приблизились к 50%+1 молдавских граждан, которые скажут "да" объединению. И тогда пути назад уже не будет".



Возможно, кто-то и возвращается на сто лет назад "с удовольствием", но в свое время бессарабских депутатов обвиняли в продаже республики за кресла в органах румынской власти. Да и сами они после голосования раскаивались: "Господа, мы – предатели…" А в поселках и городах Бессарабии лишь малый процент населения приветствовал румын. "Как свидетельствуют надежные источники, в целом население городов и сел воспринимает приход румын не только с недоверием, но и с ненавистью. Оно считает этот приход не только бесполезным, но и вредным. Что касается самой "Унири", то это даже не обсуждается, так как, по мнению людей, объединение могло состояться лишь через плебисцит", – отмечала в июне 1918 года кишиневская тайная полиция.



"Масса народа сегодня недовольна и явно враждебна. Ни в городах, ни в селах не заметно никакого энтузиазма по поводу ситуации в Бессарабии…" – сообщала в апреле 1918 года полиция тех самых Бельц, население которых руководитель румынского культурного центра ныне пытается выдать за ярых сторонников унири.



Иногда румынам приходилось даже изобретать специальный протокол, согласно которому жители присоединенного края обязаны были выражать свое "удовольствие" от присоединения к Румынии: так, в городке Единец румынских военнослужащих населению полагалось приветствовать поклонами до земли "с улыбкой на лице".



Спустя сто лет никто уже не скажет: "Господа, мы – предатели!" Первым населенным пунктом, власть которого (не народ!) выступила за унирю, стало село Паркова Единецкого района. "В силу исторического права и права народа, на основании принципа, что народы сами решают свою настоящую судьбу… местный совет коммуны Паркова Единецкого района решает объединиться с матерью-Родиной Румынией", – говорится в декларации, подписанной местным примаром и советниками. Практически все они – члены Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), рейтинг которой не дотягивает до 1%, что не мешает либеральным демократам расписываться за весь народ. Весьма скромные рейтинги имеют и другие политические силы прозападного толка (за исключением PAS Майи Санду), которые разыгрывают румынскую карту. Около 20% граждан Молдовы так или иначе поддерживают идею унири, и это вдохновляет унионистов – в 1918 году Бессарабию удалось сделать частью Румынии при гораздо меньшем проценте народной любви.



В прошлом году 27 марта, день подписания унири, был объявлен национальным праздником в Молдове, на торжества по этому поводу стали выделяться бюджетные средства. Этой символикой прикрывается вполне практическая затея: в случае если результаты парламентских выборов не оставят нынешнему локомотиву правящей коалиции – Демократической партии Молдовы во главе с хозяином республики Владом Плахотнюком – надежд на удержание власти, сыграет румынский пасьянс, разложенный в десятках городков и сел. В государстве начнутся волнения. Президент РМ Игорь Додон уверен, что дело может дойти и до гражданской войны.



Странное дело: четыре долгих года ЕС, США, ОБСЕ, ООН тревожит украинский сепаратистский регион – Донбасс, но когда молдавские власти раздувают десятки кострищ сепаратизма, не слышно ни слова осуждения подрыва молдавской государственности. ОБСЕ, молдавское представительство которого возглавляет американец Майкл Скэнлан, озабочено российскими миротворцами в Приднестровье, но не реакцией ПМР на румынский "парад сепаратизма" в Молдове. А там смотрят на движение в сторону Румынии с большой тревогой, опасаясь, что совместные заседания румынского и молдавского правительств и парламентов, которые уже заявлены, приведут к повторению ситуации 1918 года, а затем на границе с Приднестровьем встанут войска НАТО.



Особенно взволнованы и в Гагаузии. Если случится так, что униря станет реальностью, Гагаузия объявит о независимости в соответствии с референдумом 2014 года. Однако глава миссии ОБСЕ Скэнлан молчит – он увлечен только российскими миротворцами в Приднестровье. Учитывая, что США усиленно добиваются сохранения должности представителя ОБСЕ в Молдове за собой (летом полномочия Скэнлана заканчиваются), Молдову рассчитывают присоединить к Румынии под американским присмотром.



Гражданской войной в Молдове никого не испугаешь: у связанного по рукам и ногам Верховного главнокомандующего Додона нет влияния ни на армию, ни на полицию. Верховодят Плахотнюк и его ставленники. Конечно, реализовать унирю не так просто – 80% жителей Молдовы не хотят снова "с улыбкой на лице" кланяться в ноги румынам. Поэтому почва под объединение (читай: поглощение) готовится тщательно.



Между тем в Гагаузии уже объявили 2018-й годом румынской оккупации и потребовали от молдавских властей стать на защиту республиканской государственности. 24 февраля в селе Томай состоялся расширенный совет региональных и местных органов власти автономного территориального образования Гагаузия, в котором приняли участие около 1000 депутатов народного собрания, примаров, местных советников, уважаемых людей Гагаузской Республики, чиновников и общественников. От руководства РМ потребовали публичного осуждения унионизма и запрета "деятельность партий и иных общественно-политических формирований, программными целями которых является ликвидация Республики Молдова и объединение ее с Республикой Румынией".



Кроме того, в Гагаузии настаивают на уголовном преследовании прорумынских агентов и на законе, запрещающем занятие высших государственных должностей лицами с двойным гражданством. Известно, что 64 молдавских парламентария из 101 являются гражданами Румынии. Кабинет министров Молдовы в 2017 году одобрил поправку в конституцию, согласно которой государственным языком считается румынский. В 2013 году это же признал Конституционный суд РМ, который находится под румынским контролем (5 из 6 судей имеют гражданство Румынии).



Расширенный совет в Гагаузии поручил башкану (главе автономии) и народному собранию "официально обратиться к Турции, России и ОБСЕ с просьбой стать гарантами безусловной реализации отложенного статуса гагаузского народа на внешнее самоопределение в случае изменения РМ своего статуса", а также созвать в марте съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии". То есть все очень серьезно. Гагаузы уже пообещали взяться за оружие, если их попробуют силой загнать в Румынию.



"Призываем руководство Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, Соединенных Штатов Америки, Республики Турция и Российской Федерации осудить агрессивные притязания Республики Румынии на фактическую аннексию Республики Молдова, члена ООН, признанного международным сообществом", – говорится в резолюции, принятой народным собранием в Гагаузии.



Майкл Скэнлан, представитель ОБСЕ, вообще не комментирует подрыв государственности Молдовы унионистами. Вашингтон интересует только российская группировка войск в Приднестровье. А возможная вспышка гражданского вооруженного конфликта на Днестре, которую вызовет насилие над волей народа, будет объявлена внутренним делом Румынии и Молдовы.



Арина ЦУКАНОВА | 04.03.2018 | Источник - fondsk.ru

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