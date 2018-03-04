 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.03.2018
19:57  Выборы в Италии - очередной удар по европейскому истеблишменту, - Washington Post
19:42  "Господа, мы – предатели…" Молдову стирают с карты мира, - А.Цуканова
19:37  Тряпичная сегрегация. Родители девочек в хиджабах напомнили Назарбаеву о патриотизме, - Р.Тулегенов
18:44  Елбасы озвучил 5 новых "социальных инициатив". Уже в четырех областях добровольно построены "монументы Благодарности казахскому народу..."
16:04  Хакеры проникли в правительственную IT-сеть Германии, - Frankfurter Rundschau
15:59  Картина гибели "вагнеровцев" в Сирии полностью пересмотрена
14:27  Игла в яйце. В Казахстане анонсировали первую химическую кастрацию педофила
06:37  "Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев
06:34  Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg
06:15  На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"
06:05  Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты
05:57  Бедная Гута. Пиар-вой Запада о страданиях боевиков достиг апогея
05:55  "Оскара"-2018 получил "Икар" о допиге в РосСпорте (кто бы сомневался)
05:52  Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
05:44  Сирийская армия наступает на резолюцию ООН. Эскалация в Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом, - "Къ"
05:43  США перешли все торговые границы. Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт, - А.Джумайло, Н.Зубов
05:37  Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев
00:50  Элиты или "Демоны" власти без профанации, - А.Халдей
00:47  Суд над журналистом Б.Абдуллаевым станет экзаменом для новой власти Узбекистана, - У.Хакназаров
00:40  Пекин хочет побеждать, не воюя. Новая китайская военная стратегия
00:39  Британия стала арестовывать подозрительную недвижимость с "политически значимого" центрально-азиата
00:33  Не курите, ради Аллаха. Иран проиграл табаку. Остается только молиться
00:25  Котел в Дамаске: 10000 боевиков против "Тигров" и САА в Восточной Гуте - ход операции (карта)
00:21  Любитель плоти. Президент-император Бокасса (уроки истории)
00:17  СССР=Россия. Стоит ли считать советский период достойной вехой в истории, - Г.Иванкина
00:09  Медом намазано... В КырПарламент лезет депутатом сын экс-вице-премьера Маматалиева
00:03  И жук, и жаба... Старушка Меркель слепила таки правящую коалицию для Германии
00:02  Полковник УзбСНБ Т.Алимов арестован по обвинению в убийствах
00:01  В Ашхабаде отпускают 0.5 кг сахара в руки, власти заявляют о продовольственном изобилии
Воскресенье, 04.03.2018
15:38  МВД Узбекистана объвило в розыск главу... УзбГосЦирка Маджидова
11:00  Судьба дегенератов. Раскрученная западным пиаром рос-арт-группа "Война" ныне бомжует и нищенствует в Берлине
10:24  Изнасилованная Европа не сдает своих обидчиков, - В.Карюков
10:21  Рухнет ли банковский сектор Казахстана? - А.Муминов
10:17  Надо ли возрождать традиционные семейные ценности казахов? - Марат Семби
09:28  Запад в шоке: Россия потеряла страх, - Пол Робертс
09:19  Главному пограничнику Туркмении Гундогдыеву в третий раз присвоили генеральское звание
01:33  Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
01:29  Отойдет ли Иран от Исламской республики и основ шиизма? - С.Шакарянц
00:34  1813. Сексуальный скандал в Петропавловской крепости. Кто убил кокандского посла? (история)
00:22  Наука, которой нет в Казахстане: кто ответит, если "Нурлы жол" провалится
00:15  Минус 2,9 триллиона: банки Казахстана посчитали дырявые активы
00:13  По указке Ак Орды казахстанские компании рвут выгодные контракты с Крымом
00:04  Кровавое перемирие. Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня, - А.Онтиков
Суббота, 03.03.2018
23:53  Эмманюэль Макрон (президент Франции) исполнит роль в симфонической сказке "Петя и волк" (и роль явно не волка-)
18:10  Управлять Казахстанской Магниткой индус Миттал нанял каких-то украинских проходимцев и проходимок
17:41  Бишкек. Задержан бывший первый заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Боркоев
14:10  Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
13:02  Президент Мирзиеев запретил узб-госчиновникам ходить на свадьбы
11:05  Найманы и другие: Родоплеменная система сплачивает казахов или разъединяет? - Булат Кумеков
11:00  Исцеление культурой: Как вывести казахскую нацию из ценностного кризиса? - С.Исабаева
10:44  В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Господа, мы – предатели…" Молдову стирают с карты мира, - А.Цуканова
19:42 05.03.2018

Один из способов дестабилизации Молдовы, который используется правящей там коалицией, – план объединения с Румынией, или униря.

27 марта 2018 года исполнится 100 лет с тех пор, как Сфатул Цэрий, орган государственной власти в Бессарабии, созданный по следам Октябрьской революции в России и провозгласивший МДР (Молдавскую демократическую республику), проголосовал 86 голосами за решение о присоединении к Румынии. При этом здание, где депутаты решали судьбу Бессарабии, было окружено румынскими войсками, а ход голосования контролировали румынские эмиссары.

В 1918 году аргументы меньшинств – немецкого, гагаузского и болгарского, воздержавшихся от голосования, не были услышаны, как и возражения представителей крестьян и Русской культурной лиги. Противников унири набралось три человека, 36 – воздержались. Речь премьер-министра Румынии после голосования заканчивалась словами: "Да здравствует единая и неделимая Румыния!" Румынский премьер говорил о том, что "Бессарабия слишком слаба, чтобы жить самостоятельно и раздельно", что "невозможно маленькому государству сохранить целостность своей территории между Украиной, Австрией и Румынией" и поэтому вовлечение в орбиту Румынии – "благо", позволяющее избежать расчленения. А министр иностранных дел Румынии был краток: "Если не произойдет объединения, то будет аннексия".

"Молдавская демократическая республика (Бессарабия) в своих исторических границах между Прутом, Днестром, Дунаем, Черным морем, старой австрийской границей объединяется с Румынией" – гласило решение такого органа, как Сфатул Цэрий. В Бессарабии начались бунты и забастовки. А Румыния потребовала безоговорочного объединения без условия об автономии края, которое содержалось в декларации 27 марта. МДР как таковая перестала существовать, а в ноябре 2018 года Сфатул Цэрий выполнил румынские требования и отказался от условий акта от 27 марта.

Спустя 100 лет в Молдове действуют политические силы, желающие повторить публичный отказ от государственности. Однако ситуацию 1918 года с румынскими войсками в Кишиневе воспроизвести сложно, решили принимать новую унирю не в парламенте, а протаскивать ее снизу: в более чем полусотне населенных пунктов Республики Молдова (РМ) местные власти подписали свои "унирьки". Пресса подает эту новость иначе: мол, объединение с Румынией выбрали молдавские города и села. На самом же деле никто ничего не выбирал: пойти под румын решили местные руководители и советники. В активе унионистов даже целый административный район – Страшенский, здесь местную унирю подписали 18 из 33 районных советников.

Унионисты ожидают, что подписантов наберется более сотни. В кампании принимает активное участие Генеральный консул Румынии в Бельцах, которого социалисты обвиняют в подкупе представителей власти северных районов. "Этот жест имеет не только символическую нагрузку, но и сильную политическую направленность, – прокомментировал акцию о присоединении к Румынии председатель румынского Центра по культуре, истории и образованию Мариус Дорин Луля. – Мы с удовольствием возвращаемся в те времена, когда в 1918 году Бельцы, Сороки и Оргеев стали первыми городами, которые проголосовали за объединение с Румынией… Нынешний жест примаров и местных советников является началом… Во всех политических партиях Молдовы, независимо от их декларативной направленности, существуют сильные и влиятельные унионистские фракции. Мы хорошо начали этот год, было бы хорошо, чтобы и его конец порадовал нас, и мы приблизились к 50%+1 молдавских граждан, которые скажут "да" объединению. И тогда пути назад уже не будет".

Возможно, кто-то и возвращается на сто лет назад "с удовольствием", но в свое время бессарабских депутатов обвиняли в продаже республики за кресла в органах румынской власти. Да и сами они после голосования раскаивались: "Господа, мы – предатели…" А в поселках и городах Бессарабии лишь малый процент населения приветствовал румын. "Как свидетельствуют надежные источники, в целом население городов и сел воспринимает приход румын не только с недоверием, но и с ненавистью. Оно считает этот приход не только бесполезным, но и вредным. Что касается самой "Унири", то это даже не обсуждается, так как, по мнению людей, объединение могло состояться лишь через плебисцит", – отмечала в июне 1918 года кишиневская тайная полиция.

"Масса народа сегодня недовольна и явно враждебна. Ни в городах, ни в селах не заметно никакого энтузиазма по поводу ситуации в Бессарабии…" – сообщала в апреле 1918 года полиция тех самых Бельц, население которых руководитель румынского культурного центра ныне пытается выдать за ярых сторонников унири.

Иногда румынам приходилось даже изобретать специальный протокол, согласно которому жители присоединенного края обязаны были выражать свое "удовольствие" от присоединения к Румынии: так, в городке Единец румынских военнослужащих населению полагалось приветствовать поклонами до земли "с улыбкой на лице".

Спустя сто лет никто уже не скажет: "Господа, мы – предатели!" Первым населенным пунктом, власть которого (не народ!) выступила за унирю, стало село Паркова Единецкого района. "В силу исторического права и права народа, на основании принципа, что народы сами решают свою настоящую судьбу… местный совет коммуны Паркова Единецкого района решает объединиться с матерью-Родиной Румынией", – говорится в декларации, подписанной местным примаром и советниками. Практически все они – члены Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), рейтинг которой не дотягивает до 1%, что не мешает либеральным демократам расписываться за весь народ. Весьма скромные рейтинги имеют и другие политические силы прозападного толка (за исключением PAS Майи Санду), которые разыгрывают румынскую карту. Около 20% граждан Молдовы так или иначе поддерживают идею унири, и это вдохновляет унионистов – в 1918 году Бессарабию удалось сделать частью Румынии при гораздо меньшем проценте народной любви.

В прошлом году 27 марта, день подписания унири, был объявлен национальным праздником в Молдове, на торжества по этому поводу стали выделяться бюджетные средства. Этой символикой прикрывается вполне практическая затея: в случае если результаты парламентских выборов не оставят нынешнему локомотиву правящей коалиции – Демократической партии Молдовы во главе с хозяином республики Владом Плахотнюком – надежд на удержание власти, сыграет румынский пасьянс, разложенный в десятках городков и сел. В государстве начнутся волнения. Президент РМ Игорь Додон уверен, что дело может дойти и до гражданской войны.

Странное дело: четыре долгих года ЕС, США, ОБСЕ, ООН тревожит украинский сепаратистский регион – Донбасс, но когда молдавские власти раздувают десятки кострищ сепаратизма, не слышно ни слова осуждения подрыва молдавской государственности. ОБСЕ, молдавское представительство которого возглавляет американец Майкл Скэнлан, озабочено российскими миротворцами в Приднестровье, но не реакцией ПМР на румынский "парад сепаратизма" в Молдове. А там смотрят на движение в сторону Румынии с большой тревогой, опасаясь, что совместные заседания румынского и молдавского правительств и парламентов, которые уже заявлены, приведут к повторению ситуации 1918 года, а затем на границе с Приднестровьем встанут войска НАТО.

Особенно взволнованы и в Гагаузии. Если случится так, что униря станет реальностью, Гагаузия объявит о независимости в соответствии с референдумом 2014 года. Однако глава миссии ОБСЕ Скэнлан молчит – он увлечен только российскими миротворцами в Приднестровье. Учитывая, что США усиленно добиваются сохранения должности представителя ОБСЕ в Молдове за собой (летом полномочия Скэнлана заканчиваются), Молдову рассчитывают присоединить к Румынии под американским присмотром.

Гражданской войной в Молдове никого не испугаешь: у связанного по рукам и ногам Верховного главнокомандующего Додона нет влияния ни на армию, ни на полицию. Верховодят Плахотнюк и его ставленники. Конечно, реализовать унирю не так просто – 80% жителей Молдовы не хотят снова "с улыбкой на лице" кланяться в ноги румынам. Поэтому почва под объединение (читай: поглощение) готовится тщательно.

Между тем в Гагаузии уже объявили 2018-й годом румынской оккупации и потребовали от молдавских властей стать на защиту республиканской государственности. 24 февраля в селе Томай состоялся расширенный совет региональных и местных органов власти автономного территориального образования Гагаузия, в котором приняли участие около 1000 депутатов народного собрания, примаров, местных советников, уважаемых людей Гагаузской Республики, чиновников и общественников. От руководства РМ потребовали публичного осуждения унионизма и запрета "деятельность партий и иных общественно-политических формирований, программными целями которых является ликвидация Республики Молдова и объединение ее с Республикой Румынией".

Кроме того, в Гагаузии настаивают на уголовном преследовании прорумынских агентов и на законе, запрещающем занятие высших государственных должностей лицами с двойным гражданством. Известно, что 64 молдавских парламентария из 101 являются гражданами Румынии. Кабинет министров Молдовы в 2017 году одобрил поправку в конституцию, согласно которой государственным языком считается румынский. В 2013 году это же признал Конституционный суд РМ, который находится под румынским контролем (5 из 6 судей имеют гражданство Румынии).

Расширенный совет в Гагаузии поручил башкану (главе автономии) и народному собранию "официально обратиться к Турции, России и ОБСЕ с просьбой стать гарантами безусловной реализации отложенного статуса гагаузского народа на внешнее самоопределение в случае изменения РМ своего статуса", а также созвать в марте съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии". То есть все очень серьезно. Гагаузы уже пообещали взяться за оружие, если их попробуют силой загнать в Румынию.

"Призываем руководство Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, Соединенных Штатов Америки, Республики Турция и Российской Федерации осудить агрессивные притязания Республики Румынии на фактическую аннексию Республики Молдова, члена ООН, признанного международным сообществом", – говорится в резолюции, принятой народным собранием в Гагаузии.

Майкл Скэнлан, представитель ОБСЕ, вообще не комментирует подрыв государственности Молдовы унионистами. Вашингтон интересует только российская группировка войск в Приднестровье. А возможная вспышка гражданского вооруженного конфликта на Днестре, которую вызовет насилие над волей народа, будет объявлена внутренним делом Румынии и Молдовы.

Арина ЦУКАНОВА | 04.03.2018 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520268120
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  