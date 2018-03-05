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Тряпичная сегрегация. Родители девочек в хиджабах напомнили Назарбаеву о патриотизме, - Р.Тулегенов
19:37 05.03.2018

В понедельник 5 марта некоторые мусульмане Актобе, чьи дочери учатся в школах, обратились с открытым письмом к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Адресатами письма также значатся премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, спикеры верхней и нижней палат парламента Касымжомарт Токаев и Нурлан Нигматулин, а также "все заинтересованные ведомства и министерства".

Запрещать и штрафовать

Причина обращения к официальным лицам – болезненная ситуация, связанная с конфликтом между традиционной мусульманской одеждой, в которой ходят некоторые дети, и светским характером общеобразовательных школ. С некоторых пор администрации школ постоянно ведут "разъяснительные беседы" с родителями девочек, носящими хиджабы.

Беседы эти проходят обычно весьма эмоционально и нередко заканчиваются в судах. Позиция образовательных учреждений в этом вопросе предельно ясна: все школьники должны соблюдать единую форму. Правда, стоит уточнить, что строгого стандарта для всех школ нет, и каждая школа может выбирать свой вариант одежды.

Один из таких вариантов предусматривает для мальчиков белую рубашку, брюки, пиджак и жилет темного оттенка. Школьная форма для девочек включает в себя пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу, а в зимний период – трикотажный жилет, сарафан и водолазку. Однако, вне зависимости от стандарта конкретного учебного заведения, в школах категорически запрещаются любые элементы религиозной одежды. Стоит уточнить, что речь тут идет не только о мусульманской одежде, но об элементах, указывающих на принадлежность к любой религии и конфессии.

Тем не менее, религиозные родители просят сделать исключение и все-таки допустить девочек, носящих платки, к занятиям в школах. Однако, вынося свои решения, суды всегда принимают сторону школьных администраций. Ношение платков запрещают, а родителей привлекают к административной ответственности.

Актобе в этом плане не стал исключением. По данным управления образования Актюбинской области, только с начала года в регионе были оштрафованы не менее 17 родителей. Их дочери носят хиджаб и таким образом нарушают единую обязательную форму. Как следствие, таких детей не допускают до занятий. При этом, с точки зрения администрации школ, подобные пропуски являются беспричинными. Из-за этой "беспричинной причины" по всей области не посещают школу около сотни детей.

Насколько законны запретительные меры, взрослые пытались выяснить не только в суде, но и у народных избранников – депутатов нижней палаты парламента РК. Люди обращались к парламентариям напрямую, во время их рабочих встреч с населением, однако понимания не достигли: депутаты занимают ту же позицию, что и школы.

Угрожают лишить родительских прав

Надеясь все-таки добиться своего, актюбинские мусульмане написали письмо президенту страны, рассчитывая, что Нурсултан Назарбаев лично поставит точку в этом непростом вопросе.

В письме авторы называют себя патриотами, желают, чтобы республика развивалась и процветала, в ней царили мир и спокойствие. Кроме того, они обещают "прикладывать все усилия и возможности, работать на благо укрепления нашей страны и выступать против сил, дестабилизирующих государственные устои, и этим соответственно оказывать Вам помощь в Вашем нелегком труде". (Здесь и далее сохранены стиль и пунктуация оригинала. – Прим. "Ферганы".)

Далее верующие сетуют, что "на протяжении нескольких месяцев, повсеместно на всех уровнях, всеми ветвями власти идет тотальное преследование верующих – граждан Республики Казахстан. Директора школ, учителя, присвоив себе полномочия и функции судебных и исполнительных органов, не впускают в школы детей, у которых есть законное право согласно Конституции РК на получение образования. Педагоги в нашей стране стали полицейскими, стоящими цепью у дверей школы".

Если верить письму, "созданные по этому поводу комиссии в случае неподчинения применяют разного рода меры и методы воздействия – запугивают родителей, оказывают на них психологическое давление, угрожают им всякого рода проблемами на работе, штрафами и прочее, вплоть до лишения родительских прав. К этому добавляются всякого рода провокации и действия, направленные на побуждение родителей к неадекватным и противоправным действиям. А правоохранительные органы закрыли на все глаза и бездействуют. Их постоянно уведомляют, вызывают по факту нарушений, но они никак не реагируют и не принимают никаких мер".

Авторы обращения полагают, что все это похоже на репрессивные меры по отношению к верующим. По их мнению, это не что иное, как дискриминация детей и их родителей по религиозному признаку, которая, надо заметить, запрещена статьей 14 конституции Казахстана. Кроме того, родители считают, что сложившаяся ситуация ограничивает право их детей на бесплатное среднее образование, также гарантированное пунктом 1 статьи 30 конституции РК. При этом они утверждают, что ни один закон и ни один нормативно-правовой акт не дает никому права не впускать учащихся в школу или запрещать им обучение.

Авторы письма жалуются, что противоправные, на их взгляд, действия администраций учебных заведений повлекли за собой судебные разбирательства. Разбирательства эти отрицательно сказались на моральном и материальном состоянии их семей, не говоря уже о негативном общественном резонансе.

"Все наши обращения о защите прав и свобод в органы власти и судебные инстанции никакого результата не дали. Мало того – суды проявили себя так, что в сердцах людей это, кроме возмущения и тревоги, ничего не вызывает", – пишут они. Верующие сетуют, что все иски суды рассматривали с позиции школьных администраций, не принимая во внимание доводов другой стороны.

"Разве белый платок наносит кому-то из окружающих моральный, психологический или [...> материальный вред, чтобы можно было преследовать по этим основаниям?" – задаются вопросом авторы письма. При этом они согласны, что бороться с религиозным экстремизмом необходимо на всех уровнях. Но борьба, на их взгляд, должна вестись адекватными методами.

В письме также говорится о том, что вина людей, которые "по причине своего невежества и заблуждений пошли по пути запрещенного всеми религиями мира экстремизма и терроризма", перекладывается на хрупкие плечи девочек.

В обращении приводятся высказывания самого Назарбаева, касающиеся дискриминации и борьбы с экстремизмом. В разное время президент Казахстана обращал внимание на то, что борьба с экстремизмом не должна превращаться в охоту на ведьм и "перерастать в борьбу с религией". Он также говорил и о том, что необходимо усиливать "законодательные меры наказания и социального неприятия религиозной и этнической дискриминации, а также преступлений на этой почве".

И сегрегация, и преследование

Так или иначе, отношение местных властей к вопросу ношения хиджаба в школах авторы называют ни много ни мало "сегрегацией". И уточняют свои слова, говоря о преследовании верующих мусульман по религиозному признаку.

"И это происходит в стране, где проживает больше 70% этнических мусульман, – негодуют авторы обращения. – Более тысячи лет наши предки – отцы и прадеды – исповедуют религию ислам, корни казахского народа неразрывно связаны с этой религией, с ее духовным и культурным наследием. А значит это основа, стержень казахской государственности, и поэтому наш президент Н.Назарбаев сказал: "Ислам – это религия казахского народа". Верующие – это такие же граждане Республики Казахстан, как и все, у них такие же права согласно нашей Конституции".

Своим обращением авторы призывают всех казахстанцев, а также представителей всех ветвей власти обратить внимание на те статьи конституции и других законов Республики Казахстан, в которых закреплены права и свободы граждан, родителей и их детей, а также верующих. Речь идет в первую очередь о Конституции РК (ст. 1, 4, 12, 14, 17, 19, 22, 30, 34, 39, 40, 74, 76, 78), законе РК "Об образовании" (ст. 3, 5, 8, 11, 28, 47, 49), законе РК "О нормативных актах" (ст. 10, 12, 17), законе РК "О правах ребенка" (ст.35), законе РК "О браке (супружестве) и семье" (ст.62, 72), а также международных законах и конвенциях.

В конце своего письма авторы просят подойти к вопросу гуманно и найти взвешенное компромиссное решение, учитывая важнейший для верующих момент обязательных установлений в религии.

Только рукописную версию письма на данный момент подписали уже более пятисот жителей Актобе. Кроме этого, сбор подписей ведется и в Интернете.

Рысжан Тулегенов, Актобе
05.03.2018

Источник - fergananews.com
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