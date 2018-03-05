Елбасы озвучил 5 новых "социальных инициатив". Уже в четырех областях добровольно построены "монументы Благодарности казахскому народу..."

18:44 05.03.2018 Опубликован текст выступления Назарбаева на совместном заседании палат Парламента



Глава государства представил пять социальных инициатив.



Telegram-канал Акорды опубликовал полный текст обращения Нурсултана Назарбаева к народу "Пять социальных инициатив Президента", сообщает Zakon.kz.



Уважаемые казахстанцы!



Март – особый месяц в календаре Независимости. В марте мы отмечаем День Благодарности. Символично, что – это, одновременно, время создания Ассамблеи народа Казахстана. В марте наш народ празднует священный Наурыз мейрамы. Также в марте, по традиции, мы чествуем наших дорогих женщин. Все эти события консолидируют народ Казахстана. Именно благодаря единству народа и выверенной политике государства мы смогли с честью пройти все испытания.



Сегодня уже в четырех областях Казахстана – Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской открыты монументы Благодарности казахскому народу. Все эти памятники добровольно построены разными этническими группами Казахстана в благодарность земле и народу, поддержавшим их в трудную годину. И это вызывает ответную благодарность казахского народа за столь глубокое уважение к нашей национальной истории. Это взаимное уважение и доверие создают единство нашего народа. Это важное нравственное начинание, которое подтверждает широту души всех казахстанцев. Я убежден: благодарность возвышает всех. Каждый казахстанец внес свой вклад в рост современного Казахстана.



Я особо признателен этно-культурным объединениям. Вместе – мы прошли очень сложные времена.



Я благодарен нашему народу, который всегда поддерживал меня в решающие моменты Независимости. На всех прошедших президентских выборах народ единодушно поддерживал и избирал меня. Это самая высшая награда для меня. Именно это придавало сил для работы. Я работал, работаю и буду работать над тем, чтобы наш народ уверенно смотрел в завтрашний день.



Именно поэтому сегодня в Парламенте Республики Казахстан я обращаюсь к моему народу с новыми социальными инициативами.



Я уже давно обдумывал этот шаг. Но Казахстану нужно было накопить силы и средства. И вот – время пришло!



Время предпринять конкретные усилия по укреплению социального единства нашего общества. И сделать это через масштабные социальные проекты. Государство идет на такие, по существу, кардинальные меры. Идея "Казахстан – наш общий дом" должна наполниться новым осязаемым смыслом.



Учитывая важность новых предложений, я инициировал созыв этого совместного заседания Палат Парламента и Правительства, чтобы обсудить с вами мои новые социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение благосостояния каждого казахстанца.



Сразу хочу сказать: все, что будет сегодня предложено – это просчитанная программа. Это рациональный, и вместе с тем, оптимистичный проект на благо народа. Я убежден: процветающий Казахстан – это, прежде всего, уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства и отвечающие ему взаимностью и патриотизмом. Поэтому мы открываем сегодня путь к новым масштабным социальным проектам.



Дорогие друзья!



Сегодня мы готовы сделать новый, масштабный шаг по пути социальной модернизации. Я предлагаю Пять Президентских социальных инициатив.



Первая инициатива: "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи".



Мы много сделали за последние годы для того, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья.



За 2017 год введено 11,2 млн м² жилья. Это рекордная цифра. Однако этого не достаточно. До сих пор немало семей не имеют собственного жилья. Это проблема исключительной социальной значимости. Надо создать все условия для ее решения, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс. Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот займ с учетом возможностей семейного бюджета.



Поэтому я предлагаю запустить программу "7 – 20 – 25". Каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный займ в тенге по следующим условиям. Ставка вознаграждения по кредиту – не более 7 процентов в год, а не 14-16% как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30%, а иногда и до 50%, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20%. Срок кредита не 10-15 лет, а до 25 лет, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей.



Для этого необходимо задействовать возможности Национального банка, банков второго уровня и фондового рынка. Нацбанку необходимо создать специальную компанию, которая привлечет не менее 1 триллиона тенге и направит на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на вышеназванных условиях. Реализация программы даст мощный импульс жилищному строительству. В итоге, повысится доступность приобретения жилья для миллионов казахстанцев. Это так же будет работать на рост экономики, малого и среднего бизнеса, создает новые рабочие места. Мечты многих наших граждан станут реальностью!



Вторая инициатива: "Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников".



В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагаю с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз – до 1%. Снижение налоговой нагрузки через индивидуальный подоходный налог надо сделать для тех, кто получает оплату труда не более 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц. При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате, у не менее одной трети наемных работников страны, это более 2 миллионов человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем Правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога.



Третья инициатива: "Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи".



Сегодня в вузах страны обучаются более 530 тысяч молодых людей, из них почти 30% – по грантам, выделяемым государством. Для повышения доступа и качества высшего образования предлагаю следующие меры. В 2018-19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч – на обучение бакалавров по техническим специальностям. Это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвертой промышленной революции. Речь идет, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники, нано-технологий. И это тоже забота государства о нашей молодежи.



Необходимо повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных вузах. Эти меры будут способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ, что является общемировым трендом. Это вложения в человеческие ресурсы.



Создавая систему образования по мировым стандартам, нужно уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов. Сегодня остро стоит вопрос обеспечения студентов вузов и колледжей общежитиями. Для решения этой задачи надо развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнерства. Государство, со своей стороны, через министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций, направляемых на строительство общежитий. Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест. Это позволит полностью решить вопрос с учетом роста потребности в ближайшие годы.



Четвертая инициатива: "Расширение микрокредитования".



В рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения наиболее эффективным является механизм предоставления льготных микрокредитов. В 2017 году было выдано 7200 микрокредитов на сумму 32 миллиарда тенге. При этом еще 5 тысяч человек, обучившихся по проекту "Бастау Бизнес", не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела.



Поручаю в 2018 году выделить дополнительно 20 миллиардов тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов тенге. В результате общий охват микрокредитованием составит более 14 тысяч человек, что в два раза превысит уровень 2017 года. Эту работу следует активно продолжать и в последующие годы. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело. Хотел бы подчеркнуть, что это особенно важно для сельской местности, для развития предпринимательства на селе.



Пятая инициатива: "Дальнейшая газификация страны".



За годы независимости добыча газа в стране увеличилась с 8 до 52 миллиардов кубометров в год и будет расти дальше. На сегодня уровень газификации населения в стране составляет почти 50%. Газифицировано девять областей. При этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа.



Нам надо реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызыл-Ординская область) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. Для этого требуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов. Это позволит не только обеспечить газом 2,7 миллиона человек, но и создать новые производства малого и среднего бизнеса. Также улучшится экология.



Только в Астане перевод на газ снизит вредные выбросы в атмосферу в 6 раз или на 35 тысяч тонн в год. Реализация этого проекта даст возможность в дальнейшем газифицировать и другие регионы.



Вот Пять Президентских инициатив.



Их реализация позволит создать новые рабочие места и будет способствовать дальнейшему росту экономики страны.



Поручаю Правительству и Нацбанку детально проработать механизмы их реализации. Прошу депутатов Парламента своевременно внести необходимые изменения в законодательство.



Учитывая абсолютную значимость этих инициатив, требуется широкое обсуждение подходов по их эффективной реализации.



Также важно провести разъяснительную работу среди населения и бизнеса. Партия "Нұр Отан" возьмет под контроль исполнение этих важных для народа мер.



Уважаемые соотечественники!



Новые меры государства станут ощутимыми для всех казахстанцев, для всех граждан нашей страны. Общество получит новую возможность планировать будущее, прочно связав свою судьбу с Казахстаном. Считаю, что необходимо закрепить эту программу законодательно. Реализация программы наполнит конституционную норму о "социальном государстве" новым конкретным содержанием.



В современных глобальных условиях национальное единство – это социальное единство, а состоявшееся государство – это социальное государство. Мы смотрим вперед, а не назад. И я уверен, что вместе мы обязательно сформируем реалистичную, прагматичную казахстанскую модель социального государства и национального благополучия.

5 марта 2018, Источник - Zakon.kz

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