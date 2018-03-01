 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.03.2018
19:57  Выборы в Италии - очередной удар по европейскому истеблишменту, - Washington Post
19:42  "Господа, мы – предатели…" Молдову стирают с карты мира, - А.Цуканова
19:37  Тряпичная сегрегация. Родители девочек в хиджабах напомнили Назарбаеву о патриотизме, - Р.Тулегенов
18:44  Елбасы озвучил 5 новых "социальных инициатив". Уже в четырех областях добровольно построены "монументы Благодарности казахскому народу..."
16:04  Хакеры проникли в правительственную IT-сеть Германии, - Frankfurter Rundschau
15:59  Картина гибели "вагнеровцев" в Сирии полностью пересмотрена
14:27  Игла в яйце. В Казахстане анонсировали первую химическую кастрацию педофила
06:37  "Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев
06:34  Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg
06:15  На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"
06:05  Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты
05:57  Бедная Гута. Пиар-вой Запада о страданиях боевиков достиг апогея
05:55  "Оскара"-2018 получил "Икар" о допиге в РосСпорте (кто бы сомневался)
05:52  Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
05:44  Сирийская армия наступает на резолюцию ООН. Эскалация в Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом, - "Къ"
05:43  США перешли все торговые границы. Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт, - А.Джумайло, Н.Зубов
05:37  Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев
00:50  Элиты или "Демоны" власти без профанации, - А.Халдей
00:47  Суд над журналистом Б.Абдуллаевым станет экзаменом для новой власти Узбекистана, - У.Хакназаров
00:40  Пекин хочет побеждать, не воюя. Новая китайская военная стратегия
00:39  Британия стала арестовывать подозрительную недвижимость с "политически значимого" центрально-азиата
00:33  Не курите, ради Аллаха. Иран проиграл табаку. Остается только молиться
00:25  Котел в Дамаске: 10000 боевиков против "Тигров" и САА в Восточной Гуте - ход операции (карта)
00:21  Любитель плоти. Президент-император Бокасса (уроки истории)
00:17  СССР=Россия. Стоит ли считать советский период достойной вехой в истории, - Г.Иванкина
00:09  Медом намазано... В КырПарламент лезет депутатом сын экс-вице-премьера Маматалиева
00:03  И жук, и жаба... Старушка Меркель слепила таки правящую коалицию для Германии
00:02  Полковник УзбСНБ Т.Алимов арестован по обвинению в убийствах
00:01  В Ашхабаде отпускают 0.5 кг сахара в руки, власти заявляют о продовольственном изобилии
Воскресенье, 04.03.2018
15:38  МВД Узбекистана объвило в розыск главу... УзбГосЦирка Маджидова
11:00  Судьба дегенератов. Раскрученная западным пиаром рос-арт-группа "Война" ныне бомжует и нищенствует в Берлине
10:24  Изнасилованная Европа не сдает своих обидчиков, - В.Карюков
10:21  Рухнет ли банковский сектор Казахстана? - А.Муминов
10:17  Надо ли возрождать традиционные семейные ценности казахов? - Марат Семби
09:28  Запад в шоке: Россия потеряла страх, - Пол Робертс
09:19  Главному пограничнику Туркмении Гундогдыеву в третий раз присвоили генеральское звание
01:33  Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
01:29  Отойдет ли Иран от Исламской республики и основ шиизма? - С.Шакарянц
00:34  1813. Сексуальный скандал в Петропавловской крепости. Кто убил кокандского посла? (история)
00:22  Наука, которой нет в Казахстане: кто ответит, если "Нурлы жол" провалится
00:15  Минус 2,9 триллиона: банки Казахстана посчитали дырявые активы
00:13  По указке Ак Орды казахстанские компании рвут выгодные контракты с Крымом
00:04  Кровавое перемирие. Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня, - А.Онтиков
Суббота, 03.03.2018
23:53  Эмманюэль Макрон (президент Франции) исполнит роль в симфонической сказке "Петя и волк" (и роль явно не волка-)
18:10  Управлять Казахстанской Магниткой индус Миттал нанял каких-то украинских проходимцев и проходимок
17:41  Бишкек. Задержан бывший первый заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Боркоев
14:10  Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
13:02  Президент Мирзиеев запретил узб-госчиновникам ходить на свадьбы
11:05  Найманы и другие: Родоплеменная система сплачивает казахов или разъединяет? - Булат Кумеков
11:00  Исцеление культурой: Как вывести казахскую нацию из ценностного кризиса? - С.Исабаева
10:44  В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хакеры проникли в правительственную IT-сеть Германии, - Frankfurter Rundschau
16:04 05.03.2018

1 марта 2018 г.

Мелани Райнш, Даниэла Фатес, Дамир Фрас | Frankfurter Rundschau

Федеральное министерство внутренних дел Германии подтвердило атаку на сеть передачи данных федерального правительства, передает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По информации издания, предоставленной источниками из служб безопасности, атака в первую очередь была направлена на министерство иностранных дел Германии. Новостное агентство DPA также сообщало со ссылкой на источники в органах безопасности о том, что хакеры использовали вредоносное ПО и якобы собирали данные, говорится в статье.

Как сообщается, ответственность за атаку несет российская группа хакеров под названием APT28, которую связывают с российским правительством и которая предположительно стоит также за кибератакой на компьютерную систему Бундестага в 2015 году.

Атаку, как сообщает DPA, немецкие спецслужбы распознали еще в декабре. Вероятно, она продолжалась уже долгое время, возможно, на протяжении целого года, говорится далее.

Оппозицию в Бундестаге сообщение об атаке "привело в ужас": Дитер Яначек, председатель комиссии Бундестага по вопросам, связанным с цифровыми технологиями, заявил в разговоре с FR: "Если все подтвердится, то это будет формой ведения войны против Германии".

"Успешная атака хакеров явно показывает, что передача данных в правительстве защищена недостаточно. С учетом конфиденциальности данных это неприемлемое состояние", - разъяснил представитель фракции СвДП по вопросам цифровой политики Мануэль Хеферлин.

По мнению сетевого эксперта Маркуса Бекедаля, к обвинениям в адрес российской группы хакеров следует относиться с осторожностью. Российский след хакеры могли оставить намеренно, установив время программирования в соответствии со временем в Москве и используя кириллицу.

Когда в мае 2015 года произошла хакерская атака на Бундестаг, за которой также предположительно скрывалась группа APT28, немецкие политики опасались, что перед выборами в Бундестаг конфиденциальные данные появятся на платформах вроде Wikileaks, однако публикации данных для манипуляциями выборами тогда не произошло, напоминает издание.

Федеральное правительство Германии ежедневно регистрирует 20 высокоспециализированных хакерских атак на свои компьютеры. Также, по данным правительства, постоянно появляются признаки того, что российские шпионы пытались завербовать сотрудников депутатов Бундестага, отмечает издание в заключение.

Источник: Frankfurter Rundschau

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520255040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  