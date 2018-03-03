 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Игла в яйце. В Казахстане анонсировали первую химическую кастрацию педофила
14:27 05.03.2018

Первую в Казахстане химическую кастрацию педофила проведут в Актау в сентябре 2018 г.

"Одного из 54 осужденных педофилов, находящихся в колонии строгого режима ГМ-172/6 департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области, в сентябре 2018 года подвергнут химической кастрации", - сообщили в управлении здравоохранения и ДУИС по Мангистауской области.

По словам заместителя начальника ДУИС по Мангистауской области, подполковника юстиции Асылбека Анарбаева, в сентябре этого года заканчивается срок отбывания наказания одного из заключенных. За 6 месяцев до истечения срока, согласно приказу №423 министерства здравоохранения РК от 15 июня 2017 года, дело заключенного из ДУИС передадут в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области. Далее в суде рассмотрят уголовное дело и назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

"Члены врачебной комиссии должны полностью обследовать заключенного и принять решение о назначении или отказе в химической кастрации. На основании заключения комиссии суд принимает окончательное решение", - пояснил А. Анарбаев.

По решению суда, как отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Клара Оралбаева, осужденного принудят принимать препараты, которые снижают половое влечение, сексуальные фантазии и само возбуждение. Министерство здравоохранения РК в настоящее время разрабатывает методику использования данного препарата.

"Если суд принимает положительное решение о кастрации осужденного, то за 5 дней до освобождения всю документацию мы отправляем по месту его жительства в местный полицейский орган и областное управление здравоохранения. За явкой педофила на инъекции будут следить органы, которые осуществляют административный надзор", - пояснил А. Анарбаев.

Препарат, применяемый для химической кастрации, как уточнила К. Оралбаева, называется ципротерон. Он является антиандрогеном.

"Это единственный зарегистрированный в Казахстане препарат такого действия. Он представляет собой масляный раствор для внутримышечной инъекции. Кратность введения препарата - каждые 10-14 дней. Одному заключенному необходимо введение порядка 26 инъекций в течение года. Стоимость самого препарата почти Т4 тыс. за одну ампулу. Общая сумма расходов на курс химической кастрации составляет порядка Т27 тыс. на одного человека. В эту стоимость входят: врачебная консультация, специальная психиатрическая комиссия, проверка гормонального профиля, введение самого препарата, расходы на приобретение. Препарат уже закуплен. В Казахстане на проведении химической кастрации выделено Т9,6 млн из республиканского бюджета, - пояснила К. Оралбаева.

Процедура, по ее словам, будет проходить под наблюдением членов комиссии, куда входят эндокринолог, уролог, терапевт и психиатр, имеющий квалификацию сексопатолога. Этот препарат имеет побочные действия, поэтому заключенного предварительно обследуют врачи. В зависимости от их заключения комиссия принимает решение о возможности назначения препарата педофилу.

"Для педофилов не назначают условный срок, невозможно проведение процедуры примирения и освобождения по УДО. После отбывания наказания за педофилами ведут строгий административный надзор. Внедрение химической кастрации не заменяет наказание, такое принудительное лечение поможет предотвратить совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних в дальнейшем", - считает А. Анарбаев.

Осужденным за педофилию в 2018 году во время следствия будут проводить судебно-психиатрическую экспертизу. После вынесения и вступления в законную силу приговора с решением об их химической кастрации преступников этапируют в колонию строгого режима. С первых дней они находятся на учете сотрудников ДУИС, а члены назначенной врачебной комиссии будут вести наблюдение за ними. Как отметил А. Анарбаев, инъекции осужденные начнут получать в местах лишения свободы.

Между тем данная практика давно существует в западных странах, как эффективный метод. В России химическая кастрация используется с 2012 года. В Казахстане вопрос о введении этого метода рассматривался в течение нескольких лет.

Напомним, что закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка" вступил в законную силу с 1 января 2018 года.

"Химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы", - пояснили в генпрокуратуре РК.

Уточняется, что инъекции с андрогенными препаратами будут вводиться лицам по месту отбывания лишения свободы, а к осужденным к иным видам наказаний – в организациях здравоохранения.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520249220
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