"Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев

06:37 05.03.2018 Кубанычбек Жумалиев, депутат парламента, экс-министр: "Я родился, когда отцу было 60"



"Школа на расстоянии в пять километров…"



- Я родился в селе Кечуу сельской управы Кичи-Ак-Жол Аксыйского района. В 1968 году туда впервые стянули электроэнергию. После 4-го класса мы были вынуждены ходить в школу, которая находилась в пяти километрах. Но после окончания 4-го класса мой старший брат Анашбек Мырзабеков стал профессором в Ошском педагогическом институте, поэтому он забрал меня в Ош. С 5-го класса начал учиться в школе-интернате имени Терешковой. 10-й класс я окончил там.



"Отец воевал с басмачами и поздно женился"



- Отец родился в 1887 году. Я родился, когда ему было 60. Мама младше отца на 17 лет. У них было 10 детей. Все мы отучились в вузах. Отца я знал как кузнеца на колхозе. Был очень простым человеком. В 1925-1932 гг. человек по имени Арстанаалы был первым руководителем Управления внутренних дел Джалал-Абада. В его отряде 9 человек сражались с басмачами. Эта война стала причиной поздней женитьбы моего отца. Мать моя – одна из младших сестер правителя Осмонбека из романа "Сломанный меч". Мама уделяла внимание каждому ребенку. Если кто-то болел – была рядом. Отец скончался в 1986 году, когда я защитил кандидатскую. Радуюсь, что он увидел мой успех в науке.



Мама была умелицей, хорошо готовила. Когда братья и сестры учились в высших учебных заведениях, она резала скотину, индюка или курицу, готовила еду и выезжала к детям. Когда я учился в Оше, в дом приезжал раз в шесть месяцев. Когда резали овцу или корову, у нас не было холодильника, мать часть мяса хранила в муке. Каждый раз, когда дети приезжали в село, она готовила еду, используя часть хранящегося мяса.



"Научным руководителем был Аскар Акаев"



- Учась в школе-интернате, я сильно интересовался математикой-физикой, поставил перед собой цель стать ученым в будущем. В 1973 году поступил в радиотехнический институт в Рязани, получил профессию инженера-физика. Вернувшись в республику, начал свой трудовой путь в качестве младшего научного сотрудника в Политехническом институте. Там я защитил и кандидатскую, и докторскую. Научным руководителем был Аскар Акаев. Сейчас у меня насчитывается 23 монографии, более 350 научных статей. Подготовил 13 кандидатов наук и 4 докторов наук.



"Супруга – трудолюбивая женщина"



- У меня шестеро детей. 3 сына и 3 дочери. Отец пробудил во всех нас интерес к науке. И я призвал своих детей учиться. Сейчас 2 детей учатся в Сингапуре, один в Москве, самый младший – в школе. Каждый выбрал свое направление в зависимости от способностей. Младшего сына, учащегося в школе, я направляю на медицину. Супруга моя – Роза Аманова. Мы поженились в 1998 году. От нее у меня 2 детей. До брака у каждого из нас было по 2 детей. Роза, во-первых, народная артистка, во-вторых, мать в нашем доме, в-третьих, профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас". Очень трудолюбивая женщина. Написала докторскую о проблемах кыргызской традиционной музыки. По ее инициативе ежегодно 25 апреля отмечается День кыргызской традиционной музыки. Считаю, что у нас счастливая семья.



"Гонения были страшными"



- В 2005 году были серьезные гонения. С 1992 по 2005 гг. я состоял на государственных должностях. Приходил на работу в 7 утра и уходил в 12, в час ночи. После ухода из власти в 2005 году, создали комиссию из 7 правоохранительных и фискальных органов. На протяжении 7 месяцев изучали мою деятельность с 1992 по 2005 гг. Но ничего не нашли.



"С какой целью я пришел в Жогорку Кенеш…"



- Цель моего прихода в Жогорку Кенеш заключается в том, чтобы использовать накопленный мной опыт для написания нужных законов.



"Чтение – особое удовольствие"



- В основном у меня нет свободного времени. Приходя домой с работы, я занимаюсь своими научными работами, научными трудами моих аспирантов. Есть небольшой отрезок времени, который посвящаю только себе. Речь идет о тренажерном зале с 7 до 8.30 утра ежедневно. Это позволяет мне оставаться здоровым. А чтение – это удовольствие для меня. Нет у меня времени именно для чтения. Радуюсь, когда сажусь в самолет. Заранее планирую, что буду читать во время полета на несколько часов. В последнее время много читаю книги о мировой политике, экономике, идеологии.



"Об академии наук…"



- Национальная академия наук – высшее научно-исследовательское учреждение страны. Представители академии делают, что могут, но эффективности мало. По-моему, на гуманитарные науки нужно выделить больше денег. Потому что мы еще не успели написать нашу историю, философию. Легко разрушить, искоренить академию. Но мы не должны этого делать. Сейчас предпринимаются шаги для уничтожения учреждения. Недавно академию лишили ботанического сада, заявив, что создадут ботанический сад Средней Азии. Некоторые хотят через правительство присвоить себе земли и здания академии. Эта дурная затея в один день всплывет, но тогда уже будет поздно. В Казахстане уничтожили Национальную академию наук и теперь не могут ее заново создать.



"О целях…"



- В качестве депутата поставил перед собой четыре проекта. Первое – ремонт дорог в селах. Иностранные гранты нужно направлять на дороги. Проблема не решится, если решим, что это дело рук сельской управы. Во-вторых, сейчас около миллиона наших сограждан работают в качестве мигрантов за границей. Их дети остаются в руках бабушек и дедушек. А оставшиеся под их присмотром дети выбирают дурной путь из-за нехватки внимания.



В 1950-1960 гг. Исхак Раззаков создал школы-интернаты. Их нужно возродить. В каждом районе должна быть одна школа-интернат. В-третьих, нужно запустить личный спутник Кыргызской Республики на геостационарную точку, принадлежащую республике. На это нужно 150-200 млн долларов. Если эта цель будет достигнута, нам удастся сохранить свою информационную безопасность. А радио-телевидение у нас вышли бы на новый уровень. Есть и другие преимущества.



В-четвертых, нужно построить инновационные производственные предприятия с использованием новых технологий, которые способствуют экономическому развитию республики. У правительства, бизнесменов должно быть приоритетное направление – использование прогрессивных технологий при строительстве заводов и фабрик, особенно для освоения полезных ископаемых.



В прошлом году депутат Кубанычбек Жумалиев предложил назвать альтернативную автотрассу Север-Юг в честь экс-президента Алмазбека Атамбаева. Часть общественности поддержала его, другая часть – резко раскритиковала. Во второй части беседы мы выяснили причины возникновения упомянутой инициативы, выслушали его мнение о политических событиях.



- С 1978 по 1994 гг. вы были активны в научной среде. По какой причине вмешались в политику?



- В 1992 году я создал государственный комитет по науке и новым технологиям. Составил принципы управления научно-исследовательской системы, организовал экспертные комиссии. В политику вмешался для создания государственной системы науки.



- В начале политической деятельности вы управляли администрацией президента Акаева. Как вы оказались на такой ответственной должности?



- Из ничего мы создали комитет по науке и технологиям, подняли его на международный уровень за два года. Увидев, как мы работаем днями и ночами, как ответственно относимся к работе, в 1995 году меня назначили первым заместителем руководителя администрации президента. Оказавшись на этой должности, я начал работать еще больше. У президента на день может быть запланировано 5-7 мероприятий. Мы к ним готовились. Знал, как работать, поэтому на посту первого заместителя проработал полтора года, а на должности главы администрации отработал 2 года.



- В 1998 году вы возглавили правительство. Но проработали там менее года. По какой причине вы пришли главой правительства и почему быстро ушли?



- Аскар Акаев видел, как я хорошо работал, предложил пост премьер-министра, а депутаты поддержали. Принял три программы на посту главы правительства: развитие энергосистемы, создание электронного общества, развитие экономики. Тогда Кыргызстан шел впереди Средней Азии по созданию электронного общества. Позднее это было приостановлено. Хорошо, что сейчас вновь поднимают эту инициатив. В 1998 году в России начался большой кризис. Это оказало существенное влияние и на нашу страну. В стране 1 доллар из 20 сомов повысился до 34 сомов. Кто-то должен был за это ответить. В связи с кризисом я ушел в отставку.



- Вы возглавили правительство в 42 и в свое время попали в историю как самый молодой премьер-министр независимого Кыргызстана. Действующий премьер-министр Сапар Исаков возглавил правительство в 40 лет и обновил эту планку. Как вы думаете, каковы правильные и неправильные шаги правительства Исакова?



- Программа хороша. Программа Исакова "Таза коом" создает удобства для граждан. Работа правительства будет прозрачной. Это очень хорошо. Правительство пытается создать цифровое общество, но это не способствует быстрому развитию экономики страны. Для этого нужно построить новые заводы-фабрики на уровне золотоизвлекательной фабрики на "Кумторе". Производственную отрасль нужно разделить на кластеры, определить, какие заводы и фабрики нужно отстроить по каждому кластеру. На уровне государства нужно решать вопрос скорейшего строительства этих заводов и фабрик. Контролировать работу заводов и фабрик нужно так, как при Советском Союзе. Чем больше производственных заводов и фабрик, тем больше денег будет поступать в бюджет. Было бы хорошо, если бы реализовали 3-4 проекта, способные поднять экономику. Например, нужно разрабатывать недра вблизи "Кумтора". Я бы рекомендовал Исакову реализовать крупные проекты.



- Чем отличается парламент и правительство вашего времени от нынешнего правительства и парламента?



- Каждый парламент и правительство имеют свои особенности. Сейчас парламент поднимает вопросы, в зависимости от своего уровня. Я не хочу кого-то хвалить, а другого очернять. Если кто-то работал плохо – это будет отражено в истории. Сейчас фракция СДПК, управляющая парламентом, принимает нужные для президента и правительства законы. Это должно позволить эффективно работать. Можно сказать, что оппозиции сегодня почти что нет. Будет неправильно говорить, что раньше правительство и парламент хорошо работали, не то что сейчас. Каждый парламент и правительство должны стараться.



- В 2001 году вы работали на должности министра транспорта и коммуникаций. За 27 лет около 1,5 млрд долларов были взяты в кредит на строительство дорог. Но результат не радует. Скажите, как руководитель отрасли, по какой причине деньги тратятся неэффективно?



- Строительство дорог – одно из основных обязанностей страны. Поэтому на эту отрасль уходит много денег. На дороги мы должны вкладывать еще больше денег. Когда проводят международный тендер, министерство дает только согласие. Объявление тендера, отбор, выполнение работы ложится на плечи международного банка, выделяющего деньги. Для сохранения своей репутации они проводят тендер чисто. Что касается проектов, финансируемых из государственного бюджета, то существуют коррупционные действия при ведении дела. Некоторые факты были даже доказаны.



- До 2000 года вы написали ряд научных трудов совместно с первым президентом Аскаром Акаевым. Акаева обвиняют в зарождении коррупции в стране, в резком снижении доли страны на "Кумторе", в клановом правлении, в вовлечении членов семьи в управление. Почему Акаев не попросит прощения у народа? Разве неправда, что он правил страной, когда произошли упомянутые неприятные вещи? Как думаете?



- У меня нет морального права критиковать своего научного руководителя. Сейчас никому не понравишься, если будешь критиковать или хвалить бывшего президента. Аскара Акаева уважаю как научного руководителя. Он один из 5 сильнейших экономистов мира. Не хочу давать политическую оценку его работе.



- С 2005 по 2015 гг. вас не было видно на политической арене. Только в 2015 году, перед парламентскими выборами вы появились в списке партии "Бир Бол". Чем занимались во время десятилетнего перерыва?



- В основном занимался научной работой. Был директором Института физико-технических проблем и материаловедения. Проделал ряд работ по исследованию космоса, по улучшению качества снимков со спутника.



- В прошлом году предложили назвать альтернативную автотрассу Север-Юг в честь экс-президента Алмазбека Атамбаева. Были те, кто в резкой форме раскритиковал вас за это. Насколько уместным было ваше предложение?



- Озвучил такое мнение на выездном заседании отраслевого комитета парламента, в Министерстве транспорта и дорог. "До сих пор на альтернативную дорогу Север-Юг было вложено 350 млн долларов. В общей сложности на завершение строительства дороги требуется от 800 млн до 1 млрд 100 млн долларов. Работу надо закончить. Иначе 350 млн долларов будут выброшены на ветер. Где найдете остальную сумму? У меня есть предложение. Экс-президент это начал. Нужно назвать дорогу в честь него, чтобы он воспользовался своей репутацией для нахождения денег, завершил строительство. Хотим мы того или нет, дорогу начал строить он. Если при Жээнбекове завершится строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, то дорогу можно назвать в честь него", - сказал я на заседании комитета. Думая о судьбе уже потраченных денег, я предупредил, что дорогу следует достроить.



- На заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков резко раскритиковал коррупцию в правоохранительных органах. Насколько это будет эффективным? Если выяснится, что группа, приведшая Жээнбекова к президентству, замешана в коррупции, сможет ли он проявить волю и пойти против интересов группы?



- Мы не будем развиваться, пока не исчезнут грабежи. Президент затронул правильный вопрос. Время покажет, когда и насколько это воплотится в жизнь. Судя по затронутым вопросам, президента мы избрали достойного.



- В политических кругах все сильнее говорят, что парламент будет досрочно распущен. Наверное неспроста появились такие разговоры. А какого вы мнения?



- Нет каких-либо оснований для роспуска парламента. Президент – представитель СДПК, поэтому в парламенте проходят все законы, которые им нужны. На сегодняшний день нельзя сказать, что оппозиция сильна и мешает принятию законов. Президент и премьер-министр сейчас из одной партии. Если парламент был бы настроен против них, то появился бы повод для роспуска. Какие могут быть претензии к парламенту, если он выполняет указания СДПК?



- Благодарю за беседу!



Источник: газета "Супер-Инфо" №800 от 02.03.2018 / стр. 7, 37



Автор: Бектур Токтоноев Источник - gezitter.org

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