Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg

06:34 05.03.2018 Начали всплывать темные дела председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой?



У кыргызов говорят "Если скрыть болезнь, смерть ее выявит". Так и здесь, нельзя не остановиться на горькой правде критических мнений, высказываемых в адрес судебной системы в аспекте борьбы с коррупцией, к которой приковано внимание общественности в последние дни. Возглавляющий данные структуры Верховный суд не просто является отдельным "государством в государстве", но на сегодняшний день превратился в учреждение, наводящее тень на всю судебную систему, что уже ни для кого не секрет. Если закрыть глаза на негативные незаконные явления, которые происходят сегодня в этой ветви власти, то про какое правосудие и законность можно говорить?



Возникает вопрос, о беспомощности или халатности говорит то, что председатель Верховного суда, стоящая во главе системы правосудия, не может справиться с недостатками в собственном аппарате, в то время как "народ приходит в суды искать справедливости", как сказал президент на недавно прошедшем Совете безопасности.



Не будем ходить далеко, начнем сразу с советника председателя Акыева Каныбека. Возможно, этот джигит прикрывается неприкосновенностью председателя, или, возможно, опирается на своего отца, работавшего судьей Верховного суда, в общем, поговаривают, что он распоряжается всей судебной системой как личной вотчиной. Более того, о проделках этого молодчика судьи изливают возмущенный крик души в средствах массовой информации.



Вместо того, чтобы предпринять решительные меры к Акыеву, председатель предоставляет ему служебное авто, дает возможность вмешиваться во все вопросы, даже в работу судебных исполнителей. Коллеги же не могут открыто высказать свое мнение по данному поводу. Если будем придерживаться позиции "ничего не вижу ничего не слышу", продолжать скрывать все вещи, то когда мы избавимся от понятий "коррупция" и "кумовство"?



В трудное время, когда пуста государственная казна и по пояс погрязли в долгах, не прошло и трех лет со дня избрания председателем Верховного суда, Токбаева, не отставая от своего советника, сменила три автомашины (Тойота, Range Rover, Lexus 570), что не может не вызвать критику общественности. Очевидно, что закупки одного за другим джипов высокого класса создают чрезмерные расходы государства.



Кроме того за один год Токбаева совершила ряд поездок в зарубежные страны в сопровождении телохранителей, и кто обратил внимание, что деньги на поездки берутся из кармана налогоплательщиков? Незаметно, чтобы итогами этих командировок, поездок по обмену опытом, стали какие-то серьезные изменения, новшества, о которых можно было говорить. Можно сказать, что эти поездки запомнились только по фотоотчетам.



В прошлом году на страницах газет писали, что в рабочем кабинете госпожи Токбаевой ее невестка Гулсара устраивает распродажи дорогого постельного белья, превратив, таким образом, историческое здание в Ошский рынок. Эта информация вызвала активные дискуссии в соцсетях.



Наша Айнаш эжеке в своих поездках по областям страны громко заявляет о "необходимости возвращения доверия к судебной системе", что поневоле вспоминается поговорка "устыдись бессовестного".



Сын Токбаевой – Жусупов Эрлан – работает в ГКНБ, а ее младший брат – адвокат Абдыманов Жалил – приходит к судьям, пинками открывая дверь судов. Другие возносится, заявляя что они "из Токтогула", целясь кулаками кому-то в нос… И кому верить в таком случае простому народу?



Как подчеркнул недавно глава государства "ложка дегтя портит бочку меда". Пока судебная система не избавится от таких зарвавшихся фаворитов, как Акыев, бесспорно, будет трудно вернуть доверие даже одного коллектива, не говоря уже обо всем кыргызском народе.



Есть правда в словах, что судебная реформа не оправдывает надежды народа. Если под судебной реформой понимать строительство зданий, проведение капитальных ремонтов, обеспечение соответствующей мебелью и оборудованием, то это не реформа, эту мысль хотим донести до Айнаш Абдымановны. Конечно, можно бесконечно рассуждать про судебную реформу, будем надеяться, что выведут правильное заключение из вышеуказанной критики и недостатки будут устранены.



В конце своего слова хочу напомнить госпоже председателю из Токтогула про народ, который стоит как Толубай сынчы. Как ветеран, который много лет проработал в судебной системе, я написал эту критику потому, что болею за эту систему.



Токбаева намерена сделать судьей своего зятя?



5 марта в Кыргызской Республике двойной праздник: День национального головного убора Ак Калпака и День работника судебной системы. Не будем многословить, а перейдем к сути. В преддверии Дня работника судебной системы остановимся на кадрах высшего эшелона, которые стояли у истоков данной системы. Как известно, в такие праздничные дни все награды, начиная от почетных грамот профсоюзной организации до государственных высших наград получают все те же руководители, а рядовые сотрудники остаются в забвении.



Во второй половине прошлого года главой аппарата Верховного суда был назначен Марат Осмоналиев. Этот человек работал судьей Верховного суда, после, в 2011 году, был освобожден от должности. Затем несколько раз участвовал в конкурсных отборах в рамках судебной реформы, в надежде снова стать судьей Верховного суда, проходил конкурсы, но дважды президент отклонял его кандидатуру. Возможно, Айнаш Токбаева пожалела бывшего коллегу, в общем, назначила руководителем своего аппарата.



Токбаева лично вмешивается в кадровую политику судебной системы, более того, протолкнула своего зятя в прошлом году на учебу в Высшей школе судебного правосудия, которую он окончил. Теперь недавно на официальном сайте Совета по отбору судей в списке кандидатов на должности судей Бишкекского городского суда значится зять председателя Верховного суда – Бекенов Турат. Что это такое?



Разве привилегии неприкосновенности Айнаш айым дана для того, чтобы она проводила интересы своей семьи? Как говорится, "не будет ветра, не будет шевелиться верхушка травы", в народе слухи просто так не появляются. Большинство знает, что посаженый отец сына председателя, точнее, сват, является председателем Ошского областного суда. Кажется, уже невозможно скрыть, насколько широко распростерлись крылья Токбаевой за 3 года ее работы на данном посту, скольких она прикрывает. Как говорится, "темное дело раскроется и через 40 лет", какие, интересно, секреты скрываются, помимо перечисленных, у Айнаш айым?



Источник: chyndyk.kg

Автор: Самарбек Абдыраев, ныне ветеран, юрист и писатель

Чындык.kg



3 марта 2018 Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520220840

Новости Казахстана

