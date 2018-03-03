На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"

06:15 05.03.2018 В Италии огласили предварительные результаты парламентских выборов



Правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты парламента Италии. Далее следует партия "Движение пяти звезд" с результатом 30%, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные МВД страны.



К настоящему времени члены избирательной комиссии обработали 21% бюллетеней на выборах в сенат и 4% бюллетеней на выборах в палату депутатов.



При этом партия "Лига" (20%) неожиданно опережает партию "Вперед, Италия!" (12,9%). Изначально разрыв составлял менее одного пункта.



Партия "Движение пяти звезд" набирает 29,8% голосов. Правящая коалиция левоцентристских партий смогла набрать 25,1%. Источник - iz.ru

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