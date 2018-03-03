Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты

06:05 05.03.2018 Аиду Салянову лишили мандата депутата Жогорку Кенеша



Член парламентской фракции "Ата Мекен" Аида Салянова больше не депутат Жогорку Кенеша. Сегодня решением ЦИК ее досрочно лишили мандата.



Центризбирком принял постановление о прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой на основании приговора Ленинского районного и Бишкекского городского судов.



По вердикту судов Аида Салянова признана виновной в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на пять лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, когда ее младшей дочери не исполнится 14 лет.



Вместо Аиды Саляновой в парламент должна прийти экс-глава ЦИК Клара Кабилова (Гульнара-Клара Самат). В 2008 году она уехала из Кыргызстана, заявив, что ей угрожал расправой сын экс-президента Кыргызстана Максим Бакиев.



03 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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