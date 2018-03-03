"Оскара"-2018 получил "Икар" о допиге в РосСпорте (кто бы сомневался)

05:55 05.03.2018 "Оскар"-2018: "Фантастическая женщина" - лучший фильм на иностранном языке















На проходящей в Лос-Анджелесе церемонии вручения призов американской Академии кинематографических искусств "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получила картина чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина", главную роль в которой исполняет трансгендер по имени Даниэла Вега.



"Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева осталась без награды.



В этом году сразу 92 страны предложили свои фильмы в качестве претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Цифра стала рекордом для премии. В результате боролись за статуэтку пять фильмов.



◾Фильм режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат" (Швеция)

◾Фильм режиссера Зияда Дуэри "Оскорбление" (Ливан)

◾Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" (Россия)

◾Фильм режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" (Чили)

◾Фильм режиссера Ильдико Эньеди "О теле и душе" (Венгрия)

◾Шорт-лист иностранных номинантов на "Оскар": кто победит?



Сюжет фильма: Орландо (Франсиско Рейес) - бизнесмен средних лет, проживающий в столице Чили Сантьяго и состоящий в отношениях с женщиной гораздо моложе своих лет, Мариной (Даниэла Вега). После проведенного вместе с ней вчера Орландо становится плохо, и он попадает в больницу. Его родственники, включая и его бывшую жену, не могут смириться с тем фактом, что Марина - трансгендер, и только его брат принимает ее такой, какая она есть. Полиция и руководство больницы ей не доверяют, подозревая Марину в причастности к смерти Орландо.



A FANTASTIC WOMAN



Вспомнили о Вайнштейне



В этом году вести церемонию вновь доверили комику и актеру, ведущему собственной сатирической программы Джимми Киммелу.



Телеведущий вспомнил прошлогодний казус с перепутанными конвертами, выразив надежду, что в этом, юбилейном для "Оскара" году подобное не повторится, и прокомментировал сотрясший Голливуд секс-скандал.



"Мы больше не можем терпеть плохое поведение. Мир смотрит на нас, мы должны быть примером", - упомянул в начале церемонии Киммел скандал вокруг обвинений в сексуальных домогательствах в адрес некогда могущественного кинопродюсера Харви Вайнштейна.



Сексуальный скандал с Харви Вайнштейном породил волну обвинений в домогательстве в адрес других известных личностей - звезд Голливуда, именитых режиссеров и политиков.



Тому, кто произнесет самую короткую благодарственную речь, Киммел пообещал подарить гидроцикл за 17 999 долларов.



Другие награды



Победителем в категории "Лучший актер второго плана" стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".



"Вы ребята, крутые", - сказал он, обращаясь к другим номинантам. Среди других претендентов - Уиллем Дефо ("Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер, сыгравший в картине "Все деньги мира".

◾"Оскар" за лучший грим и прически присудили "Темным временам", за то, как преобразили в фильме актера Гэри Олдмена, сыгравшего Черчилля.

◾ Лучший дизайн костюмов - у фильма "Призрачная нить" о британском модельере в 1950-х годах.

◾ Лучшим документальным фильмом признан фильм "Икар" о допинге в российском спорте.

◾"Оскар" за лучший звуковой монтаж и лучший звук получает фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк".

◾Лучшая работа художника-постановщика - у "Формы воды".



Номинации



Рекордсменом по числу номинаций стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Фэнтези-мелодрама о любви немой женщины и человека-амфибии попала сразу в 13 номинаций.



Восемь номинаций получила лента "Дюнкерк", а в семи представлен фильм ​​"Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Источник - ВВС

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