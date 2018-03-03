 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
05:52 05.03.2018

Гостей праздника, ставшего уже традиционным для российской столицы, ждут блюда национальной кухни, тысячи наименований различных ремесленных товаров, и конечно же, восточные мотивы и народные танцы

Празднование Навруза стало традиционным в Москве. В этом году гостей Дня торжества жизни и пробуждения природы ждет много интересного.

Так, на ВДНХ в 25 марта в павильоне номер 75 расположится стенд выставки "Тюбетейка". Здесь расскажут о традициях, о национальных угощениях. Гости смогут поучаствовать в викторине и попробовать главное блюдо Навруза - сумаляк.

Вход бесплатный.

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С 15 -18 марта пройдут Дни Навруза на Старом Арбате.

В выставке-ярмарке примут участие мастера народного декоративно-прикладного искусства и ремесел из России и стран, где традиционно празднуют Навруз.

В рамках мероприятия будут организованы концерты мастеров искусств и самодеятельных творческих коллективов, встреча с поэтами и прозаиками, деятелями кино, мастер-классы, показы национальных костюмов, дегустация национальных блюд.

Вход для посетителей бесплатный.

Отметим, в прошлом году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева народные гулянья в честь Навруза в республике прошли очень масштабно.

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В этом году узбекистанцы также готовятся широко и от души отметить любимый праздник. В республике объявлен месячник благоустройства и озеленения, по всей стране пройдут хашары.

Глава государства внес еще одно существенное дополнение - граждане будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта - выходной день по календарю, 19 марта - перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта - дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года - праздничный нерабочий день, 22 марта - перенесенный выходной день с 24 марта).

Навруз - это старинный праздник, который отмечают жители многих стран Азии 21 марта. Он символизирует начало нового года, пробуждение природы. По обычаю до наступления Навруза люди должны убрать свои дома, рассчитаться с долгами. А в сам праздник (и в последующие 13 дней после него) принято ходить в гости, навещать стариков, тех, кто болеет. Вечером семьи собираются за столом, где главным лакомством на десерт является сумаляк.

Напомним, в сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

Источник - ru.sputniknews-uz.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520218320
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