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Сирийская армия наступает на резолюцию ООН. Эскалация в Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом, - "Къ"
05:44 05.03.2018

Сирийская армия перешла в решающее наступление в Восточной Гуте - контролируемом вооруженной оппозицией анклаве в пригородах Дамаска. Продвижение правительственных войск, расширяющих контроль над Восточной Гутой, происходит вопреки резолюции 2401 СБ ООН о прекращении огня в Сирии, поддержанной Западом и Россией. Несмотря на версию Дамаска о том, что операция в Восточной Гуте направлена против террористов, на которых не распространяется перемирие, сирийская армия одновременно наносит удары по оппозиционным группировкам, принимавшим участие в мирных переговорах в Астане и Женеве. Эскалация в Восточной Гуте в значительной степени перечеркивает усилия России по завершению горячей фазы сирийского конфликта: счет за наступление сирийских войск вооруженная оппозиция и Запад предъявляют Москве.

Гута в огне

Через полторы недели после принятия резолюции 2401 Совета Безопасности ООН, призванной остановить противостояние в Восточной Гуте и предотвратить грозящую ей гуманитарную катастрофу, договоренности о прекращении огня не соблюдаются ни той, ни другой стороной. При этом конфликт между Дамаском и его противниками, контролирующими пригороды сирийской столицы, становится все более ожесточенным.

По свидетельству многочисленных источников в сирийской оппозиции, правительственные войска перешли в решающее наступление в ряде районов Восточной Гуты и в течение последних дней сумели взять под свой контроль от 10% до 20% территории, находившейся в руках вооруженных группировок.

Так, армия президента Асада заняла две стратегически важные военные базы, выбив оттуда подразделения группировки "Джейш аль-Ислам" - одной из самых влиятельных оппозиционных сил в Сирии. Имеющая штаб-квартиру в городе Дума (один из самых густонаселенных районов Восточной Гуты) "Джейш аль-Ислам" не входит в список террористических организаций, на которые не распространяется перемирие,- ее представители принимали участие в межсирийских мирных переговорах в Астане и Женеве.

На фоне все более заметных военных успехов Дамаска в Восточной Гуте объявляемые ежедневно после принятия резолюции 2401 СБ ООН пятичасовые гуманитарные паузы, инициаторами которых выступила Москва, не работают. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, за все время существования гуманитарного коридора в Восточной Гуте из нее смогли выбраться только двое детей. Комментируя ситуацию, российские военные возлагают вину за отсутствие условий для эвакуации мирных жителей в Восточной Гуте на контролирующие эту территорию вооруженные группировки. Напомним, что, по данным гуманитарных организаций, в Восточной Гуте, которую обороняют до 9 тыс. хорошо вооруженных бойцов, находятся около 400 тыс. мирных жителей. Впрочем, опыт боевых действий в других районах Сирии (и в первую очередь в Алеппо) свидетельствует: зачастую в осажденных правительственными войсками городах по факту оказывается гораздо меньше мирных жителей, чем сообщалось в ходе боев.

"Обстановка в районе пункта пропуска в Восточной Гуте продолжает ухудшаться. Подступы к нему обстреливаются снайперами. Для своих вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей",- говорится в распространенном вчера заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон. По свидетельству российских военных, чтобы не допустить выхода гражданского населения из зоны конфликта, на время действия гуманитарных пауз вооруженная оппозиция ввела в Восточной Гуте комендантский час.

Впрочем, представители оппозиции придерживаются иной версии происходящего. По их словам, выйти из зоны конфликта мирным жителям не позволяет наступление сирийской армии. "Наши бойцы ни к чему не принуждают гражданское население, оно имеет полное право передвигаться по Восточной Гуте и выходить за ее пределы, если сможет",- заявил "Ъ" Ваиль Альван, официальный представитель "Файлак ар-Рахман", одной из вооруженных группировок, контролирующих Гуту (сам он базируется в Турции).

Как уверяет господин Альван, жители Восточной Гуты не могут выйти из своих убежищ из-за непрекращающихся бомбардировок, осуществляемых правительственной авиацией. Собеседник "Ъ" считает, что распространяемые от имени "Революционного командования Дамаска" листовки, в которых местным жителям грозят наказанием за выход из Восточной Гуты,- "фальшивка, призванная дискредитировать оппозицию".

Когда хвост виляет собакой

Продолжающаяся эскалация в Восточной Гуте уже после принятия Совбезом ООН 24 февраля резолюции 2401 стала самым серьезным ударом по мирному процессу в стране за последние месяцы. Прошлой осенью, после объявленного вывода из Сирии основной части ВКС России, казалось, стали складываться предпосылки для завершения военной фазы конфликта и перехода к процессу политического урегулирования. Старт этому процессу должна была дать ноябрьская встреча президентов России, Турции и Ирана в Сочи, на которой шла речь об обеспечении условий для создания в Сирии зон деэскалации (одной из них была названа Восточная Гута). За трехсторонним саммитом уже в этом году последовал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

Однако боевые действия в Восточной Гуте, дающие Башару Асаду шанс подавить один из последних серьезных очагов вооруженного сопротивления Дамаску, перечеркнули миротворческие инициативы последних месяцев, в центре которых оказалась Россия. Несмотря на то что наступление в Восточной Гуте ведет сирийская армия, счет за действия Дамаска вооруженная оппозиция и Запад уже предъявили Москве, проголосовавшей за резолюцию 2401 и предложившей ввести в Гуте гуманитарные паузы.

Новые дипломатические усилия в связи с ситуацией в Восточной Гуте инициировал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который в минувшую субботу обсудил ситуацию в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также главами МИДов Турции и Саудовской Аравии Мевлютом Чавушоглу и Аделем аль-Джубейром. После этого Жан-Ив Ле Дриан вчера отправился с визитом в Тегеран, где речь также пойдет о Сирии. В заявлении французского дипломатического ведомства говорится, что "Россия проголосовала за резолюцию и отвечает теперь за ее реализацию, оставаясь в то же время одной из сторон конфликта".

По версии Дамаска, операция в Восточной Гуте направлена исключительно против террористов, на которых не распространяется перемирие. Однако главная проблема состоит в том, что среди оппозиционных группировок, контролирующих анклавы в пригородах Дамаска, далеко не все причислены Совбезом ООН к террористическим. По мнению западных и многих арабских политиков, под предлогом борьбы с террористами в Восточной Гуте сирийская армия борется с представителями тех сил, которые международные посредники до последнего времени пытались усадить за стол переговоров с Дамаском.

Соответственно, чем дольше продлится противостояние в Восточной Гуте и чем более ощутимыми будут победы сирийской армии, тем серьезнее грозят стать политические издержки для России и тем труднее будет вернуться за стол мирных переговоров с участием всех сторон конфликта.

"Ситуация напоминает сценарий "хвост виляет собакой". В Дамаске сделали ставку на войну до победного конца, снимающую с повестки дня вопрос о коалиционном правительстве. Наступление правительственных войск показывает: президент Асад не хочет никаких политических переговоров",- пояснил "Ъ" генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, это может создать риски для позиции российской стороны. "Трудно себе представить, что невыполнение резолюции СБ ООН, за которую проголосовала и Москва, идет с одобрения России. Тем не менее в сложившейся ситуации Россия теряет позиции сразу на двух уровнях - не только в Сирии, но и в отношениях с Западом, обвиняющим Москву в поддержке Дамаска. Возможности для достижения новой договоренности с Западом по Сирии теряются, и Москва получает новую геополитическую проблему",- заявил "Ъ" Андрей Кортунов.

Сергей Строкань, Максим Юсин, Марианна Беленькая
05.03.2018

Источник - kommersant.ru
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