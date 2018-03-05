США перешли все торговые границы. Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт, - А.Джумайло, Н.Зубов

05:43 05.03.2018 Планируемые США долгосрочные пошлины на импорт стали и алюминия вызвали резкие протесты по всему миру. Дональда Трампа обвиняют в развязывании торговой войны и обещают быстрые и жесткие ответные меры, президент США в ответ грозит новыми ограничениями - на этот раз по импорту автомобилей. Россия пока занимает осторожную позицию, не вступая в открытое противостояние, тем более что для отечественных компаний последствия не выглядят катастрофическими. А ряд экспертов даже называют Москву, наряду с Тегераном и Каракасом, среди тех, кому конфликт может оказаться на руку.



Внешнеторговое возмущение



Международная реакция на сделанное вечером 1 марта заявление Дональда Трампа о том, что США планируют ввести пошлины в 25% на импорт стали и 10% на алюминий, оказалась резкой и продолжительной. С осуждением и обещанием ответных мер за прошедшие несколько дней выступили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чиновники Великобритании, Канады, Китая и Бразилии, японская Федерация черной металлургии. Глава ВТО Роберту Азеведу заявил, что организация обеспокоена планами США, и прямо произнес слова "торговая война".



В этой же терминологии обсуждают ситуацию аналитики. "Последствия торговой войны могут быть чрезвычайно разрушительными,- пишут эксперты Oxford Economics.- Если США выйдут из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) и объявят новые тарифы на импорт из Китая, Южной Кореи и Тайваня, мировой рост ВВП замедлится до 2,5% в 2018 году против базового прогноза на уровне 3,2%. В 2019 году темы роста глобальной экономики продолжат замедляться до примерно 1,5%".



Как Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий

Как Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий



Источники телеканала NBC уверяют, что президент США объявил о пошлинах "в приступе злости и не владея собой", вопреки мнению своих советников и министров. Однако смягчить и успокоить скандал не удалось. Пока риторика в основном вращается вокруг "недопущения торговой войны". Но 2 марта пресс-секретарь ЕК Александр Винтерштайн заявил, что ЕС может принять решение об ответных мерах уже 7 марта. Дональд Трамп в ответ лишь усугубил ситуацию, пригрозив Европе введением пошлин на ее автомобили (в США отправляется четверть всего объема производства). В результате основные биржевые индексы Европы завершили торги 2 марта в минусе: британский FTSE 100 упал на 1,47%, французский CAC 40 - на 2,39%, немецкий DAX - на 2,27%.



Россия на этом фоне занимает одну из самых мягких и осторожных позиций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "ситуация заслуживает самого пристального внимания", в Кремле разделяют обеспокоенность с европейскими столицами и "тщательно анализируют ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления". Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что для РФ от пошлин будет "определенный ущерб, хотя меньше, чем для Китая и ЕС", и правительство будет "смотреть, как можно отреагировать".



Хотя Дональд Трамп еще не принял официального решения (оно ожидается на этой неделе), а также не указал, какую именно продукцию затронут пошлины, металлурги склоняются к тому, что они будут вводиться по максимально широкому спектру, включая полуфабрикаты. Министр торговли США Уилбур Росс, отвечая на вопрос CNBC о том, будут ли пошлины вводиться для всех стран, сказал 2 марта, что президент, "кажется, заявил именно об этом".



Уилбур Росс, министр торговли США, в интервью телеканалу NBC 4 марта



У нас большой торговый дефицит с остальным миром. Наш общий дефицит равняется общему профициту остального мира. Поэтому у них гораздо больше рисков в случае торговой войны, чем у нас

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Десятая часть проблемы



В январе-сентябре 2017 года США импортировали 26,9 млн тонн стали на $21,9 млрд (рост на 20% в натуральном выражении и на 34% в денежном), на РФ приходится 9% этих объемов, говорится в материалах Министерства торговли США. Импорт алюминия США в 2016–2017 годах составлял около 5–6 млн тонн в год (нетто-импорт - около 2,5 млн тонн). Собеседники "Ъ" среди металлургов уточняют, что экспорт стали из России в США в 2017 году составил около 2,5 млн тонн (около 9% от общего стального экспорта РФ). В основном поставляются полуфабрикаты (что подтверждается и данными Минторга США): у НЛМК это 1,3 млн тонн слябов, у Evraz - 530 тыс. тонн слябов из 700 тыс. тонн общих поставок, еще около 250 тыс. тонн стали экспортировала в США "Северсталь".



Как введение импортных тарифов обрушило биржи, вызвав опасения глобальной торговой войны

Как введение импортных тарифов обрушило биржи, вызвав опасения глобальной торговой войны



В Минпромторге РФ уже отмечали, что сильнее всего от введения пошлин из российских металлургов могут пострадать Evraz, НЛМК и ТМК с активами в США. Заводы НЛМК в США выпустили в 2017 году 2,16 млн тонн проката (продали 2,24 млн тонн на $1,7 млрд), выплавка собственной стали дивизиона составила 623 тыс. тонн (90% загрузки). Дивизион Evraz North America (заводы в США и Канаде) выплавил 1,75 млн тонн стали, выпустив 1,85 млн тонн продукции (прокат, рельсы, трубы) на $1,77 млрд. Под пошлины может попасть продукция канадских активов. Американский дивизион ТМК IPSCO, который в начале февраля отложил IPO в Нью-Йорке, в 2017 году продал 671 тыс. тонн труб на $994 млн.



В "Северстали" не считают рынок США приоритетным (2% продаж в 2017 году) и обещают в случае введения пошлин "легко перенаправить" поставки. В Evraz, НЛМК и ТМК отказались от комментариев до официального принятия решения по пошлинам. В ММК говорят, что не поставляют продукцию в США. В конце февраля президент НЛМК Олег Багрин отмечал, что рынок США (около 100 млн тонн стали в год) - один из самых премиальных и защищенных. Он довольно значим для всех игроков, введение пошлин будет "системным шоком", который приведет к перераспределению потоков поставок, признавал топ-менеджер. В целом у компаний, которые, как НЛМК, используют на заводах в США слябы с других активов, мощности превышают 10 млн тонн в год, а себестоимость электрометаллургического производства в США на 25–30% выше, чем в РФ.



Почему США ввели сборы в 757% на катанку из РФ

Почему США ввели сборы в 757% на катанку из РФ



"Русал" в 2017 году продал 3,95 млн тонн алюминия на $8,32 млрд, на Америку приходилось 17–19% объемов реализации. Но непосредственно в США "Русал" продает "чуть более 10% от общего объема", уточняют в компании, добавляя, что российский алюминий "вообще не создает угрозы американским производителям, поскольку это те виды продукции, которые не производятся в достаточном количестве в США, но потребляются переработчиками". Мощности США по первичному алюминию - всего 20% от потребностей. "Решение президента США направлено на поднятие цен на алюминий, чтобы производство в стране стало рентабельным, так что пошлины в итоге уплатят потребители, и импортеры продолжат поставки, особенно в сегментах с дефицитом производства в США",- подчеркивают в "Русале".



Аналитики инвестбанков считают, что российские сталевары также продолжат поставки слябов на свои активы в США, пользуясь премиальностью рынка (около $250 премии на тонну горячекатаного листа к экспортной цене РФ). Но эксперты признают неизбежность негативных последствий для глобального рынка в среднесрочной перспективе из-за перераспределения объемов и последующего за этим снижения цен.



Специфические сложности



Источники "Ъ" среди металлургов уверены, что, хотя сейчас власти РФ реагируют мягко, ответные меры будут, в том числе в рамках ВТО. В российские министерства уже поступают предложения других стран о совместной позиции и возможных действиях, говорят собеседники "Ъ". Но есть специфические сложности: российские металлурги, владеющие активами в США, "пристально следят за ситуацией", но опасаются действовать напрямую или через лоббистов на фоне расследования о вмешательствах РФ в выборы президента США, санкций и "кремлевского доклада".



Какими защитными торговыми мерами пользуются США

Какими защитными торговыми мерами пользуются США



Ряд экспертов отмечают непродуманность решения Дональда Трампа и возможные серьезные последствия для самих США. Так, по мнению аналитика в сфере энергоносителей Bloomberg Джулиана Ли, рано рассуждать о том, кто выиграет от импортного тарифа на тот вид стали, который американская промышленность не в состоянии производить в достаточных количествах для внутреннего потребления. Но, подчеркивает господин Ли, уже очевиден один результат - замедление темпов роста добычи нефти в США.



По последним прогнозам Министерства энергетики США, добыча нефти в стране достигнет к ноябрю 11 млн баррелей в день и будет продолжать расти в 2018 году. Однако спровоцированное тарифами увеличение стоимости строительства нефтепроводов на треть может только сдерживать это развитие. "Больше всего от этого выиграют Россия и ОПЕК,- подчеркивает господин Ли.- Они с разочарованием смотрели на то, как их собственные усилия по сокращению предложения ради роста цен были встречены новым ростом производства нефти в Америке. Нынешние события… должны обрадовать Москву, Тегеран и Каракас".



Анатолий Джумайло, Николай Зубов



05.03.2018 Источник - kommersant.ru

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