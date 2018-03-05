Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев

05:37 05.03.2018 В Китае сегодня открывается парламентский сезон. Начнут работу Всекитайское собрание народных представителей и совещательный орган – Народный политический консультативный совет. Ключевым моментом будет принятие поправки к Конституции, которая не только укрепит руководящую роль Коммунистической партии, но и отменит ограничение на срок пребывания председателя КНР у власти. Это означает, что Си Цзиньпин может сохранять свой пост так долго, как хочет.



Но как долго? Президент США Дональд Трамп, по сообщению CNN, сказал своим сторонникам, что Си стал председателем до конца жизни. Это, по словам Трампа, потрясающий пример. Может, и Америка "попробует это когда-нибудь". Один из конгрессменов осудил главу государства. Даже если это шутка, она недопустима, заявил он.



Ряд экспертов на Западе утверждают, что пожизненная власть для Си – это вовсе не шутка. Так оно и есть. Но влиятельная газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией, ссылаясь на авторитетный источник, пишет: изменение Конституции не предполагает, что председатель получил возможность править до конца дней своих.



Как отмечает Ван Сянвэй, влиятельный комментатор из Гонконга, Си "добивается успешного подъема экономики, опираясь на авторитарную систему управления, которая именуется социализмом с китайскими особенностями. И это происходит в тот момент, когда западные демократии отступают, а автократии переживают подъем".



Ключевой месседж Си состоит в том, что партия, усиливая контроль над всеми сторонами жизни общества, сделает все, что может, чтобы реализовать стремление народа к лучшей жизни, или китайскую мечту. И чтобы мечта стала жизнью, необходимо сконцентрировать полномочия в руках "кормчего" – когда-то так называли основателя КНР Мао Цзэдуна.



Параллель с Мао напрашивается сама собой. Но ведь его эксперименты – "большой скачок", "культурная революция" – обернулись хаосом, голодом и десятками миллионов жертв. Именно поэтому после смерти Мао партия ограничила время правления лидера двумя сроками по пять лет и фактически ввела принцип коллективного руководства.



New York Times утверждает, что это отличало Китай от других стран с авторитарными режимами. Десятилетиями эти режимы терпели крах или становились нежизнеспособными, а Китай процветал. Это объяснялось тем, что были созданы сильные институты власти, основанные на строгом соблюдении правил и норм.



Теперь эти нормы рушатся. Режим в Китае превращается в диктатуру одного человека. Многие комментаторы на Западе приписывают Си Цзиньпину еще один тяжкий грех: он взял пример с президента РФ Владимира Путина.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил, что схожесть решений Си и Путина не более чем случайность: "Я не думаю, что в Китае были взяты на вооружение политические практики современной России. Это связано с тем, что в Китае изучали опыт распада Советского Союза. Сам Си Цзиньпин высказывался по поводу уроков распада. Всегда в Китае отмечали, что из опыта России надо извлечь урок по поводу того, чего не надо делать. Против чего нужно быть настороже.



Я не думаю, что вдруг эта концепция поменялась. Решение было принято на основе внутрикитайской ситуации с учетом эволюции китайской политической системы. Во время Мао была другая политическая система, другая эпоха. А ныне стратеги и теоретики, участвовавшие в обсуждении вопроса, учитывали, что нынешний Китай – это не Китай 50-х и 60-х годов. Это вторая экономика в мире с совершенно другой информационной средой. Голоса гражданского общества путем разных каналов передаются наверх".



Учитывались также беспрецедентные вызовы со стороны США. А внутри страны идет борьба за то, чтобы партия более эффективно управляла обществом за счет очищения от коррупционеров. Все это подталкивало к решению, которое было принято. Специалистов оно сильно не удивило, заключил эксперт.



Но руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов сказал "НГ", что сходство в подходе Путина и Си просматривается. Лидеры великих держав, будь то Си, Путин или японский премьер Синдзо Абэ, все они заинтересованы в том, чтобы вывести свои страны на более высокий уровень экономического развития и добиться уважения мирового сообщества. Но если Путин останется, очевидно, на новый срок без изменения Конституции, то Си пошел на изменение Основного закона.



По мнению эксперта, решение Си связано с тем, что к 2023 году, то есть к окончанию его второго срока, он не успел бы осуществить даже первый этап плана Шелкового пути.

05.03.2018

Вл.Скосырев Источник - Независимая газета

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