 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.03.2018
06:37  "Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев
06:34  Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg
06:15  На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"
06:05  Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты
05:57  Бедная Гута. Пиар-вой Запада о страданиях боевиков достиг апогея
05:55  "Оскара"-2018 получил "Икар" о допиге в РосСпорте (кто бы сомневался)
05:52  Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
05:44  Сирийская армия наступает на резолюцию ООН. Эскалация в Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом, - "Къ"
05:43  США перешли все торговые границы. Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт, - А.Джумайло, Н.Зубов
05:37  Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев
00:50  Элиты или "Демоны" власти без профанации, - А.Халдей
00:47  Суд над журналистом Б.Абдуллаевым станет экзаменом для новой власти Узбекистана, - У.Хакназаров
00:40  Пекин хочет побеждать, не воюя. Новая китайская военная стратегия
00:39  Британия стала арестовывать подозрительную недвижимость с "политически значимого" центрально-азиата
00:33  Не курите, ради Аллаха. Иран проиграл табаку. Остается только молиться
00:25  Котел в Дамаске: 10000 боевиков против "Тигров" и САА в Восточной Гуте - ход операции (карта)
00:21  Любитель плоти. Президент-император Бокасса (уроки истории)
00:17  СССР=Россия. Стоит ли считать советский период достойной вехой в истории, - Г.Иванкина
00:09  Медом намазано... В КырПарламент лезет депутатом сын экс-вице-премьера Маматалиева
00:03  И жук, и жаба... Старушка Меркель слепила таки правящую коалицию для Германии
00:02  Полковник УзбСНБ Т.Алимов арестован по обвинению в убийствах
00:01  В Ашхабаде отпускают 0.5 кг сахара в руки, власти заявляют о продовольственном изобилии
Воскресенье, 04.03.2018
15:38  МВД Узбекистана объвило в розыск главу... УзбГосЦирка Маджидова
11:00  Судьба дегенератов. Раскрученная западным пиаром рос-арт-группа "Война" ныне бомжует и нищенствует в Берлине
10:24  Изнасилованная Европа не сдает своих обидчиков, - В.Карюков
10:21  Рухнет ли банковский сектор Казахстана? - А.Муминов
10:17  Надо ли возрождать традиционные семейные ценности казахов? - Марат Семби
09:28  Запад в шоке: Россия потеряла страх, - Пол Робертс
09:19  Главному пограничнику Туркмении Гундогдыеву в третий раз присвоили генеральское звание
01:33  Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
01:29  Отойдет ли Иран от Исламской республики и основ шиизма? - С.Шакарянц
00:34  1813. Сексуальный скандал в Петропавловской крепости. Кто убил кокандского посла? (история)
00:22  Наука, которой нет в Казахстане: кто ответит, если "Нурлы жол" провалится
00:15  Минус 2,9 триллиона: банки Казахстана посчитали дырявые активы
00:13  По указке Ак Орды казахстанские компании рвут выгодные контракты с Крымом
00:04  Кровавое перемирие. Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня, - А.Онтиков
Суббота, 03.03.2018
23:53  Эмманюэль Макрон (президент Франции) исполнит роль в симфонической сказке "Петя и волк" (и роль явно не волка-)
18:10  Управлять Казахстанской Магниткой индус Миттал нанял каких-то украинских проходимцев и проходимок
17:41  Бишкек. Задержан бывший первый заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Боркоев
14:10  Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
13:02  Президент Мирзиеев запретил узб-госчиновникам ходить на свадьбы
11:05  Найманы и другие: Родоплеменная система сплачивает казахов или разъединяет? - Булат Кумеков
11:00  Исцеление культурой: Как вывести казахскую нацию из ценностного кризиса? - С.Исабаева
10:44  В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые
10:18  Арестован главный китайский нефтяной олигарх Е Цзяньмин
10:13  ГУМ ожил. "Российскую угрозу" обсудят на троих. Грузия, Молдавия и Украина собирают конференцию в Кишиневе
09:57  В Москве представлен фильм "Пантюркизм. От султана до Эрдогана"
09:26  Человек как вид – главная "новинка" эволюции, - С.Сухонос
09:06  Кырпремьер настучал президенту на главу Кырсвязи Абасканова
07:09  С "нелюбовью". Очередной русофобский кино-пасквиль взял престижный западный кино-приз
01:27  National Interest: Как США могут победить в войне с афганскими наркотиками?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев
05:37 05.03.2018

В Китае сегодня открывается парламентский сезон. Начнут работу Всекитайское собрание народных представителей и совещательный орган – Народный политический консультативный совет. Ключевым моментом будет принятие поправки к Конституции, которая не только укрепит руководящую роль Коммунистической партии, но и отменит ограничение на срок пребывания председателя КНР у власти. Это означает, что Си Цзиньпин может сохранять свой пост так долго, как хочет.

Но как долго? Президент США Дональд Трамп, по сообщению CNN, сказал своим сторонникам, что Си стал председателем до конца жизни. Это, по словам Трампа, потрясающий пример. Может, и Америка "попробует это когда-нибудь". Один из конгрессменов осудил главу государства. Даже если это шутка, она недопустима, заявил он.

Ряд экспертов на Западе утверждают, что пожизненная власть для Си – это вовсе не шутка. Так оно и есть. Но влиятельная газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией, ссылаясь на авторитетный источник, пишет: изменение Конституции не предполагает, что председатель получил возможность править до конца дней своих.

Как отмечает Ван Сянвэй, влиятельный комментатор из Гонконга, Си "добивается успешного подъема экономики, опираясь на авторитарную систему управления, которая именуется социализмом с китайскими особенностями. И это происходит в тот момент, когда западные демократии отступают, а автократии переживают подъем".

Ключевой месседж Си состоит в том, что партия, усиливая контроль над всеми сторонами жизни общества, сделает все, что может, чтобы реализовать стремление народа к лучшей жизни, или китайскую мечту. И чтобы мечта стала жизнью, необходимо сконцентрировать полномочия в руках "кормчего" – когда-то так называли основателя КНР Мао Цзэдуна.

Параллель с Мао напрашивается сама собой. Но ведь его эксперименты – "большой скачок", "культурная революция" – обернулись хаосом, голодом и десятками миллионов жертв. Именно поэтому после смерти Мао партия ограничила время правления лидера двумя сроками по пять лет и фактически ввела принцип коллективного руководства.

New York Times утверждает, что это отличало Китай от других стран с авторитарными режимами. Десятилетиями эти режимы терпели крах или становились нежизнеспособными, а Китай процветал. Это объяснялось тем, что были созданы сильные институты власти, основанные на строгом соблюдении правил и норм.

Теперь эти нормы рушатся. Режим в Китае превращается в диктатуру одного человека. Многие комментаторы на Западе приписывают Си Цзиньпину еще один тяжкий грех: он взял пример с президента РФ Владимира Путина.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил, что схожесть решений Си и Путина не более чем случайность: "Я не думаю, что в Китае были взяты на вооружение политические практики современной России. Это связано с тем, что в Китае изучали опыт распада Советского Союза. Сам Си Цзиньпин высказывался по поводу уроков распада. Всегда в Китае отмечали, что из опыта России надо извлечь урок по поводу того, чего не надо делать. Против чего нужно быть настороже.

Я не думаю, что вдруг эта концепция поменялась. Решение было принято на основе внутрикитайской ситуации с учетом эволюции китайской политической системы. Во время Мао была другая политическая система, другая эпоха. А ныне стратеги и теоретики, участвовавшие в обсуждении вопроса, учитывали, что нынешний Китай – это не Китай 50-х и 60-х годов. Это вторая экономика в мире с совершенно другой информационной средой. Голоса гражданского общества путем разных каналов передаются наверх".

Учитывались также беспрецедентные вызовы со стороны США. А внутри страны идет борьба за то, чтобы партия более эффективно управляла обществом за счет очищения от коррупционеров. Все это подталкивало к решению, которое было принято. Специалистов оно сильно не удивило, заключил эксперт.

Но руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов сказал "НГ", что сходство в подходе Путина и Си просматривается. Лидеры великих держав, будь то Си, Путин или японский премьер Синдзо Абэ, все они заинтересованы в том, чтобы вывести свои страны на более высокий уровень экономического развития и добиться уважения мирового сообщества. Но если Путин останется, очевидно, на новый срок без изменения Конституции, то Си пошел на изменение Основного закона.

По мнению эксперта, решение Си связано с тем, что к 2023 году, то есть к окончанию его второго срока, он не успел бы осуществить даже первый этап плана Шелкового пути.
05.03.2018
Вл.Скосырев

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520217420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  