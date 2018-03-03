Элиты или "Демоны" власти без профанации, - А.Халдей

00:50 05.03.2018 Элиты или тайна власти без профанации

английской аристократии удалось навязать России свою, созданную для прочей Европы модель построения элиты



Александр Халдей



Тема тайны власти и соответствия правящей элиты требованиям властного достоинства давно и широко присутствует в информационном поле последнего десятилетия. Существует много работ и исследований в данной области, с разных сторон изучающих проблематику качества элиты и ее образования: откуда попадают люди в элиту, что для этого надо, какова тайна проникновения на вершину власти, какова роль древних учений и оккультных эзотерических практик, какова роль научных концепций и простых властных технологий – иными словами, из чего сегодня делаются вожди и их окружение, на тайных собраниях определяющие судьбы человечества и его исторические перспективы.



Вопрос тайны власти исследуется с позиций философии, богословия, практической магии, теории управления, психологии, истории, социологии, культурологии, конфликтологии, политэкономии, географии, военного дела – и еще многих других дисциплин, так или иначе пытающихся понять, где заканчивается познаваемое и начинается тайное, непознанное и непознаваемое в таком таинственном вопросе, как власть, ее источники и способы властвования. Тайна власти бросает вызов, как Эверест, и потому всегда будут те, кто эту вершину штурмует – неважно, с успехом или риском для жизни.



Тайна власти лежит на поверхности в одних учениях и скрыта в других. Вопрос: "Что надо делать, чтобы добиться высшей власти?" оброс сакральными тайнами и профанскими трактовками – причем, профаны вполне могут носить высокие научные звания, а мастера - если использовать масонскую терминологию – могут быть всякими бродягами и отшельниками. И перебрав все научные рациональные аргументы, высоколобые исследователи умудряются так и не найти зерна тайны власти, которое интуитивно или ритуально находят те, кто обладает настоящим знанием источников власти и ее причинами.



В вопросе источника власти рациональные объяснения недостаточны и вопрос упирается в те сферы, которые всегда традиционно лежали за пределами науки и считались сферой маги и эзотерики. Однако наука не стоит на месте и то, что полвека назад считалось магией, сейчас имеет вполне научные объяснения. Такие феномены, как телепатия и телекинез давно изучены и преподаются всем желающим за сравнительно небольшие деньги. Кто, как и зачем это делает – другой вопрос, не имеющий отношения к нашей теме. Однако факт в том, что тайны мозга и его возможности все больше становятся изученными и применяемыми в практике приемами.



Традиционно власти формировалась в высших слоях общества, куда попадали самые сильные и умные представители. Эти люди имеют не столько ресурсы в виде родовитости, статуса или навыков, сколько страстное желание властвовать. Без этого страстного мотива при всех прочих ресурсах человек никогда не попадет в элиту. И неважно, какая это элита – творческая, научная, политическая, спортивная, военная, административная, финансово-экономическая или рабочая. Лидерство – врожденное качество, оно выражается в захватывающей человеческую душу страсти властвовать. То есть изменять мир вокруг себя.



"Демон власти" - так назвал это стремление писатель Олег Маркеев, написав книгу с аналогичным названием в соавторстве с группой единомышленников. И эта характеристика представляется самой точной в стремлении понять суть тайны власти. Стремление к власти трактуется как психопатология, одержимость на языке церкви. Гордыня и тяга к максимальному статусу, дающему комфорт и достаток, лежат в основе стремления к власти.



Но так обстоит дело лишь на нижних ступенях духовной зрелости тех, кто стремится в элиту. Вершина элитарной пирамиды не ищет мирских благ и руководствуется другими мотивами. "Крест лидера", несомый некоторыми "харизматиками от Бога" часто мотивирован потребностью соответствовать своему предназначению и высшим идеалам, а не мирскому достатку.



Но во всех случаях, ищет человек власти от светлых или от темных побуждений, он упирается в факт: его собственных сил и способностей на каком-то определенном этапе становится недостаточно и нужно применять некие практики, названные предками "обращением за помощью к высшим силам". Современные исследователи называют это комплексом пси-технологий, позволяющим присоединять силу индивидуума к силе внешних источников: таковыми являются ритуалы, артефакты и места силы. Давно известно, что в географической коре есть места, в которых человек чувствуют или силу, или ее потерю. Это так называемые геопатогенные зоны.



Столкновение с такими феноменами требует от человека специальной подготовленности, ибо профанное поведение может его погубить. В этом нет ничего странного – 200 лет назад поведение электрика у силового шкафа под напряжением тоже показалось бы магической практикой. А сотовый телефон и вовсе возвел бы индивидуума в ранг небожителя. Но по мере изучения вопроса тайны раскрывают суть и в подоплеке обнаруживаются вполне реальные свойства человека, который оказывается намного более сложным, чем видится привычной науке.



Тайну применения пси-технологий в целях обретения и удержания власти хранили и передавали в герметических сообществах – так называемых структурах орденского типа. Там официальная доктрина подкреплялась специальными технологиями, закрытыми от абсолютного большинства соратников. Содержание доктрины не имеет значения – суть властвования в том, что тайна власти оберегается от профанов и концентрируется в узком кругу посвященных.



Возвращаясь к творчеству Олега Маркеева, нужно сказать, что он именно эту, сакральную сторону тайны власти открыл в своих книгах. В его произведениях действует именно орден – закрытая оккультная организация, проникшая во все структуры власти в России, но действующая именно в защиту России от таких же оккультных орденов других стран, будь они с Запада или с Востока. Существует ли реально что-то подобное – неизвестно. И это понятно – Орден – институт тайный, хотя его враги прекрасно осведомлены о его существовании, так как на своих уровнях сталкиваются с его действиями против них. Но один момент вызвал у меня очень серьезные вопросы: Маркеев данный Орден описывает как имеющий корни в Скандинавии, и потому его главный герой использует скандинавские руны.



Когда-то мне приходилось на одних серьезных курсах повышения квалификации столкнуться с темой скрытого влияния и применения пси-технологий. Механизм телепатии так прост, что говорить о нем открыто – действительно безответственно, как публиковать в прессе чертежи тактических ядерных зарядов. Но главное можно и нужно сказать: все скрытое влияние на программирование людей и событий основано на мыслеобразах, которые индуктор в себе генерирует.



Так действуют ворожеи, колдуны и шаманы всех времен и народов. Так действуют экстрасенсы спецслужб. Это давно описано в литературе для тех, кто интересуется темой. Именно для защиты человека от колдунов и их вредных воздействий церковь предупреждает о важности мира ваших мыслей. И дает инструменты противостояния попыткам враждебного проникновения в этот мир. Так, известно, что маги вуду не могли пробить католических миссионеров – они были под защитой креста, в который верили. Кто не верил – попадал под воздействие магии. То есть все это вполне реальные вещи.



Но мысли всегда выражаются на вашем родном языке. Том, на котором вы думаете и считаете родным. Если вы русскоязычный независимо от вашей национальности, то скандинавские руны вам не помогут. Тут нужны руны славянские. Причина проста: руна – графический символ мыслеобраза, так же, как иероглиф. И если вы говорите и думаете по-русски, скандинавские руны вам не помогут, или помогут очень слабо. Смысл рун именно в этом – через символ к мыслеобразу, оформленному в вашем языке.



Если язык вам не известен или чужд, какие мыслеобразы вы сможете получить? Никаких. Вот единственный вопрос к Олегу Маркееву, который возник у меня в отношении к достоверности некоторых раскрываемых им техник влияния и властвования. Все прочие описания оказались очень интересны и точны. Желающие могут найти в интернете все книги данного автора.



Таким образом, мы видим, что элита состоит из тех людей, что страстно одержимы жаждой власти или движимы напряженным переживанием своей личной Миссии. Здесь мы уходит от голой организационной технологии управления и переходим в сферу психических энергий и техник. Так или иначе, все они основаны на трансцендентных категориях и требуют от адепта веры в их реальность. Самое интересное – при таком отношении они начинают реально работать. Если веры нет, то мощный психологический блок препятствует возникновению сил, делающих человека внушительным и влиятельным. Тот, кто в это не верит, доступа к ресурсу не получает.



В мире существует древний класс надгосударственных владык, действующих тайно и столетиями неизвестных массам. Эти владыки состоят из приверженцев темных культов и в большей части из англосаксонского этноса, разбавленного этносами европейских аристократий и еврейскими каббалистами. Однако именно англо-саксонское большинство вносит в мировую элиту характерные черты англичан. Что это за черты?



Вот описание английских лучников – самых эффективных солдат Европы времен Столетней войны (Джон Коггинс, "Эволюция вооружений Европы"). Хорошей дисциплиной не страдают. Подвержены пьянству, мародерству и богохульству. Грубые и жадные, носят в Европе репутацию воплощенного зла. При этом хладнокровны, всегда готовы ринуться в схватку, смелые, стойкие, амбициозны и горды своим островным происхождением и своим мастерством владения оружием. Никогда не желают признавать своего поражения. Монопольно владели самым смертоносным оружием того времени – большим английским луком.



Сословная и административная элита Англии вышла из дворянского, то есть бывшего воинского сословия. И потому все перечисленные черты мы видим у англо-саксонских элит, прорвавшихся к мировой гегемонии. Только теперь они монопольно владеют тайной власти.



На Руси административная и сословная элита так же возникала из воинского сословия. Так же рядом с вождями и князьями стояли волхвы, владевшие экстрасенсорными способностями, как бы сейчас сказали. Однако на базе племенных оккультно-языческих практик не оказалось возможным создать элиты, способные объединить Русь и заявить о ее Вселенской Миссии. Такое стало возможным лишь после крещения Руси.



Но это исключало возникновение национальных элитных групп по орденскому принципу. Ни Тамплиеры, ни иезуиты в русском православии не возникли. Масонство в России было ориентировано на Францию. А там версия континентального масонства была исключительно атеистической и богоборческой – так Англия отсекала островное мистическое масонство от версий, созданных для экспорта в стан противника.



Именно отсутствие собственной трансцендентной составляющей в российском масонстве сделало этот институт исключительно клубом заговорщиков под внешним управлением. Российская элита в массе своей даже по-русски не говорила. Родным языком русской аристократии был французский. Разгромить Наполеона это не помешало, но сохранить Россию в исторической перспективе не позволило. И хотя правящий слой в России традиционно формировался из служилого сословия, истеблишмент и аристократия в России были, а элиты в том виде, который они приняли в Англии, не было.



Называть российский истеблишмент и национальных культурных лидеров с этой точки зрения элитой не совсем оправдано, так как происходит смешение смыслов и запутывание вопроса. Элита – это не просто лидеры и начальники, это то сословие, которое владеет тайной власти и способно эту власть сохранять и проецировать в мир. Главной чертой такой элиты является обладание тайным знанием о мире.



С петровских и особенно александровских времен по настоящее время важной чертой российской элиты всех уровней является сохранение признаков прежней масонской аристократии. Она духовно ориентирована на Европу, безбожна и антицерковна, либеральна и скептична в отношении русского народа, не видит перспективы России вне сферы влияния Запада и никак не связана с эзотерическими концепциями, включая все собственные духовные практики и традиции.



Таким образом, английской островной аристократии удалось навязать России свою, созданную для прочей Европы модель построения национальной элиты. Этой традиции несколько столетий и ее не удалось переломить даже за 70 лет Советской власти. Надо заметить, что построение англо-американской элиты основано на закрытых структурах орденского типа, прочно использующих оккультные практики и ритуалы. То есть эзотерическая компонента в англо-саксонских институтах не только не отвергается, но и главенствует, является стержнем построения всей практики. Орденский тип организации вторичен и является формой для сохранения оккультно-магического содержания.



Рассуждения об элитах в терминах богословия не приняты в серьезном научном сообществе нашего времени. Наука Модерна отделена от религии и не понимает языка Традиции, которая рассматривает человека холически, то есть целостно. Модерн рассматривает человека и мир по частям. Поэтому нам пришлось ограничиваться применением психологических и организационных понятий, однако индуктивный метод исследования требует выведения общего из частностей. Чтобы увидеть картину в целом, нам приходится пользоваться познавательным инструментарием не только Модерна, но и Традиции. Как выясняется, именно такое использование инструментов познания и лежит в основе тайны власти тех социальных групп, которые принято называть элитами. Источник - Завтра

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