Пекин хочет побеждать, не воюя. Новая китайская военная стратегия

00:40 05.03.2018 Американское издание National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation сообщает о представленном докладе, который анализирует китайскую военную стратегию, основанную на принципе "выиграть войну, не принимая участия в сражении", информирует Reuters.



В случае военного конфликта Китая с США возможное применение методов информационного воздействия позволит вывести из строя американские системы обработки данных и передачи приказов командования, тем самым заблокировать или привести в хаотичное взаимодействие авиацию, армию и флот, следствием чего станет снижение эффективности и даже невозможность использования высокоточного оружия. Армия Китая сможет просто "вытеснить" противника с поля битвы.



Авторы доклада отмечают, что американцы во время операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году придерживались подобной тактики. Почти бескровный для США разгром армии Ирака стал успешным подтверждением американской "Второй стратегии компенсации" (Second Offset Strategy), которая нейтрализует преимущество противников благодаря высокому уровню развития технологий. Стратегия объединила серию реформ и технологических программ, реализованных в 1970–1980-е годы и ознаменовавшихся насыщением войск высокоточным оружием, современными средствами разведки и управления, применением технологий малозаметности, а также созданием спутниковой навигационной системы GPS, Интернета и других современных технологий связи. Вторая стратегия рассматривается Пентагоном как начало нового "американского метода ведения войны".



В "Третьей стратегии компенсации", действующей в настоящее время в США, основной акцент делается на Китае и его растущей военной мощи с учетом новых методов ведения борьбы с применением передовых информационных технологий.

28.02.2018



Ирина Дронина Источник - Независимая газета

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