Британия стала арестовывать подозрительную недвижимость с "политически значимого" центрально-азиата

00:39 05.03.2018 Первым собственником арестованного имущества, предположительно, стало "политически значимое лицо" из Средней Азии



Британские власти с конца января получили возможность проверять и арестовывать имущество иностранцев, не прошедшее проверку на чистоту капитала. Дело о "подозрительной" недвижимости иностранца впервые было начато на этой неделе, сообщает The Bell.



Первый ордер на арест имущества неясного происхождения был выдан Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency; NCA) Великобритании в отношении иностранного "политически значимого лица". Власти не раскрывают информации об имени этого самого "лица". Однако ранее FT, ссылаясь на собственные источники, сообщала о планах властей провести проверку имущества политика одной из стран Центральной Азии.



Так, известно, что арест наложен на два объекта недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии, оцениваемые в £22 млн. На время расследования и до вынесения решения суда все сделки с имуществом заморожены.



Отметим, что решение выдавать ордер на арест имущества неустановленного происхождения в Великобритании было принято в рамках мер по борьбе с отмыванием в 2017 году. Выдавать такой ордер или нет - решает судья Высокого суда Лондона или Сессионного суда Шотландии, к которому обратятся британские чиновники. Он же в каждом отдельно взятом случае и определяет перечень документов, которые будет необходимо предоставить владельцу этого имущества.



Обращаться за таким ордером в суд кроме NCA могут Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), прокуратура (Crown Prosecution Service); финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) и налоговая служба (Her Majesty’s Revenue & Customs).



Так, ордер может быть выдан в отношении тех лиц, которые отвечают сразу нескольким условиям:



Во-первых, если собственник связан с криминалом или быть – как бывшим, так и действующим - политически значимым лицом из стран, не входящих в ЕС, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, а также члены их семей. Во-вторых, "если есть разумные основания подозревать, что законно полученного дохода, о котором известно общественности, не хватило бы для покупки собственности". И последнее – "подозрительная" недвижимость не должна стоить дороже 50 тыс. фунтов, что по данным национальной статистики, в четыре раза ниже средней стоимости жилья в Британии и в десять раз ниже, чем в среднем по Лондону.



