Котел в Дамаске: 10000 боевиков против "Тигров" и САА в Восточной Гуте - ход операции (карта)

00:25 05.03.2018 Котел в Дамаске: 10000 боевиков против "Тигров" и САА в Восточной Гуте - ход операции



Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, прибыл в район Восточной Гуты и рассказал подробности об обстановке в этой новой самой горячей точке Сирии.



По ситуации в Восточной Гуте.



С 25–26 февраля 2018 года в Восточной Гуте началась операция по выдавливанию зелени из восточных пригородов Дамаска и взятию их под контроль правительственными силами. Основными ударными силами в этой операции являются подразделения "Тигры" и Республиканской Гвардии. Наступление началось по всей линии соприкосновения с востока и северо-востока. Изначально планировалось быстрым броском подойти к городской застройке, и для начала взять ее в плотное кольцо, тем самым вынудив зеленых покинуть Гуту в уже так знакомом им направлении Идлиб.



С началом наступления сирийцы столкнулись с хорошо укрепленной линией обороны. Первое - опорником у духов может являться абсолютно любое строение. Причем перемещаются они в траншеях, коих тут большое количество, оставаясь незаметными для наблюдателей сирийцев. Обнаружить их удается только с воздуха. Второе - духи преподнесли довольно неприятный сюрприз. Они перекрыли протоки речек и каналов, которых тут достаточно много и запрудили все окрестности, сделав невозможным проход техники сирийцев вне шоссе. Если пехота в целом еще способна пройти по этим самым полям, чтобы выйти к застройке, то для танков и бэх этот путь пока исключен. Остается только вариант шоссе, но этот вариант для духов ожидаем. Так что этот сюрприз с каналами довольно существенно лишил сирийцев возможности для маневра.



Третье - большое количество подземных коммуникаций в населенниках. Очень часто сирийцы сталкиваются с ситуацией, когда, зайдя в небольшой н. п., они обнаруживали выползших из у себя в тылу чертей. Остается только догадываться, чего за шесть лет успели накопать эти вундеркинды в городской застройке. По уже имеющейся информации, накопали очень много, причем в два яруса. Особенно сильно в рытье тоннелей преуспели в Джобаре. Так что этот фактор тоже попортит немало нервов и доставит головной боли сирийским военным.



Итак, к этому времени сирийцам удалось взять н. п. Мейда, Нашабия Харазма, высотку возле н. п. Хауне Дура. Сам населенник на сегодня находится в серой зоне. Сирийцы не стали пока закрепляться в нем из-за угрозы фланговых ударов. Населенник Эш Шафуния несколько раз ходил по рукам, на сегодня, похоже, остается за духами.



По Эр Рихану была попытка ночного штурма, но пока неудачная.



На сегодня уже несколько дней включен режим перемирия и предоставлен гуманитарный коридор для выхода из района как гражданских, так и для духов, пожелавших покинуть Гуту. Вспоминая подобную ситуацию в Алеппо, я слабо верю, что в ближайшее время духи выйдут сами и разрешат это сделать гражданским.



А пока противостояние в Восточной Гуте приняло позиционный характер. Обе стороны конфликта ведут наблюдение за противником. Духи на передке держат небольшое количество наблюдателей и пулеметчиков. Основные их силы находятся на окраинах городских районов, чтобы при необходимости быстро выехать на первую линию.



Общее количество духов, находящихся под ружьем в этом районе, примерно оценивается в 10000 голов. Учитывая поголовье зеленых, наличие тоннелей, заболоченность, последующую густую застройку городских кварталов, освобождение Гуты легким делом точно не будет. Источник - Русская весна

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520198700

Новости Казахстана

