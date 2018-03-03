Любитель плоти. Президент-император Бокасса (уроки истории)

00:21 05.03.2018 Любитель плоти

Людоед Бокасса скармливал врагов крокодилам и тонул в бриллиантах



"Лента.ру" продолжает просветительский цикл о роскошной жизни мировых диктаторов. В прошлый раз речь шла о бывшем иракском тиране Саддаме Хусейне, единолично правившем страной 24 года. На этот раз история о каннибале Жан-Беделе Бокассе, лидере Центральноафриканской Республики (ЦАР).



Эта страна, несмотря на несметные природные богатства, остается одним из самых бедных государств мира. На протяжении своей недолгой истории ЦАР находилась либо в состоянии гражданской войны, либо под властью коррумпированных правителей, среди которых Бокасса выделяется особой жестокостью и эксцентричностью. Самодурство диктатора выходило за общепринятые рамки, неслучайно его именем до сих пор пугают маленьких детей в стране и за ее пределами. Еще до восшествия на трон в 1966 году Бокасса, невзирая на темный цвет кожи, был провозглашен чистокровным французом, хотя, в отличие от европейских собратьев, любым деликатесам предпочитал человеческое мясо.



Длинная тога, украшенная тысячами крошечных жемчужин, расшитые жемчугом туфли, впоследствии вошедшие в книгу рекордов Гиннесса, и девятиметровая мантия из малинового бархата, украшенная золотыми эмблемами в виде орлов и подбитая горностаевым мехом. Рядом с ним - супруга, будущая императрица, в платье, расшитом 935 тысячами металлических блесток, и в малиновой мантии. На императорской короне - фигура орла, инкрустированная бриллиантами, самый крупный весит 80 карат. Корона поменьше - для императрицы. Скипетр и меч, изготовленные лучшими ювелирами Франции. Эта церемония копировала коронацию Наполеона Бонапарта и Жозефины: через 150 лет после любимого исторического героя на трон восходили Бокасса и его супруга Катерина. Одни только наряды для коронации и ювелирные украшения обошлись казне ЦАР в пять миллионов долларов. К слову, большинство костюмов для торжества тоже шили во Франции - африканского монарха одевала фирма "Гизелин", которая в свое время готовила одежду для восшествия на трон Наполеона.



Для церемонии также был заказан трон стоимостью 2,5 миллиона долларов; карета, обитая бархатом и отделанная золотом, управляемая восемью белыми лошадями, заказанными в Бельгии. Гостей развозили 60 автомобилей Mercedes-Benz последней модели.



По стопам Наполеона



4 декабря 1977 года. На часах семь утра. Лимузины подвозят гостей к баскетбольному стадиону, где должна состояться коронация. Стадион украшен знаменами и гобеленами национальных цветов, красными занавесями и коврами.



Появляются Бокасса, его жена Катерина и наследник. Через плечо диктатора протянута широкая лента, на руках перчатки из шкуры белой антилопы. В сопровождении оператора и фотографов он поднимается на платформу, где установлен трон. Гвардейцы вручают ему атрибуты царской власти: меч и двухметровый скипетр. После этого на Бокассу надевают мантию.



Когда тиран возложил на свою голову корону, публика взорвалась аплодисментами. Катерина подошла к супругу, встала перед ним на колени, и он лично ее короновал. Как отмечали западные СМИ, эта сцена напоминала сюжет с полотна "Посвящение императора Наполеона и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года", написанного Жак-Луи Давидом.



После коронации новоиспеченных императора и императрицы гостей пригласили на шикарный банкет. Столы, сервированные серебряными приборами и тарелками с золотым декором, ломились от деликатесов: икра из Ирана, рулеты Chaussons aux ecrevisses с раковым мясом, осетрина Supreme de capitaine a l’oseille, мясо антилопы под охотничьим соусом, фуа-гра... На десерт был огромный семислойный "императорский" торт, из которого выпустили полдюжины голубей. Более 240 тонн еды и напитков доставили самолетами из Европы. Одного только вина - около 40 тысяч бутылок, в том числе производства хозяйств Chateau Lafite-Rothschild и Chateau Mouton-Rothschild урожая 1971 года, еще 24 тысячи бутылок шампанского Moet & Chandon. Помимо этого из Шотландии был доставлен любимый виски диктатора Chivas Regal.



Пышная церемония коронации обошлась казне в 20 миллионов долларов - на мероприятие спустили треть годового бюджета и всю финансовую помощь от бывшей метрополии - Франции. Официальный титул правителя звучал угрожающе: "Император Центральной Африки волей центральноафриканского народа, объединенного в национальную политическую партию".



Новогодний подарок



Будущий император ЦАР в шесть лет остался без родителей. По официальным данным, его отца расстреляли французские солдаты, а мать после этого свела счеты с жизнью. Бокассу взяли на воспитание родственники. Они мечтали, что мальчик станет священником, однако судьба распорядилась иначе: Жан пошел служить во французские войска. Вначале воевал в Конго, в 1944-м его перебросили в Европу, потом он окончил офицерскую школу в Сенегале, в 1950-е участвовал во Вьетнамской войне. Именно там, в джунглях, произошло событие, перевернувшее его жизнь. Бокасса убил вьетнамского партизана и съел его печень и сердце. Сослуживцам он рассказал, что сделал это для того, чтобы "получить храбрость" этого человека.



После службы он вернулся на родину, которая в 1960 году обрела независимость. Президентом ЦАР стал Давид Дако, кузен Бокассы. Дако возвел своего родственника в чин полковника и сделал командующим вооруженных сил.



Благодарность Жан-Беделя не заставила себя ждать. В новогоднюю ночь 1966-го он совершил переворот, заняв место президента. Мгновенно был распущен парламент, конституция перестала действовать, законодательство претерпело значительные изменения. Бокасса объявил себя пожизненным президентом, потом решил стать маршалом республики, однако этого ему показалось мало - и он подался в императоры.



Бокасса руководил страной с 1966-го по 1979 год. Все эти годы он возводил шикарные дворцы для себя и своих близких. Одних только официальных жен у сластолюбивого африканского вождя было 18, они родили ему 77 детей. Самой любимой супругой была Катерина, которая взошла с ним на престол.



Как писали западные СМИ, чтобы не перепутать своих отпрысков с другими детьми, бывавшими во дворце, Бокасса каждому своему ребенку при рождении дарил золотой значок со своим изображением.



Позднее Средневековье



В стране при Бокассе царили средневековые порядки: господствовали жестокость и террор. За небольшое нарушение граждане ЦАР сурово наказывались: за два проступка отрубали уши, за три - руку.



Спецслужбы охотились за диссидентами, а тиран присутствовал на расправах с ними. Впрочем, кровавое правление африканца мало кого волновало на Западе. В частности, французов устраивала лояльность Бокассы, а методы, которыми он удерживал власть, их не заботили.



Меж тем экономическое положение империи ухудшалось, бреши в бюджете латать становилось все сложнее. Усугубила положение коронация, часть которой оплатила Франция. К 1979 году в Париже пришли к выводу, что больше не получится закрывать глаза на происходящее: дальнейшая поддержка Бокассы компрометирует внешнюю политику Франции. Последней каплей для Парижа стала инициированная Бокассой жестокая расправа со школьниками.



Дело школьников



Это было одно из самых кровавых и беспощадных дел, которые сотворил Бокасса на посту главы государства. Желая пополнить бюджет, изрядно опустевший из-за шикарного образа жизни вождя нации, Бокасса издал оригинальный указ: все босоногие ученики, посещавшие единственную в столице школу, должны были отныне приходить на занятия только в школьной форме. Но их родители с трудом могли покупать учебники, форма для подавляющего большинства семей была слишком дорогой. Школьники вышли на акцию протеста. После этого с детьми жестоко расправились: 200 учеников вначале подвергли пыткам, а потом забили до смерти. Бокасса лично присутствовал на казнях.



Вскоре император-людоед отправился с визитом к другу - ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, а в столице ЦАР - городе Банги высадился французский десант, который мгновенно и бескровно восстановил режим президента Дако, свергнутого 13 лет назад.



Пир духа



Бокасса с женой отправились в изгнание. На двух его роскошных виллах Villa Kolongo и Villa Berengo французские солдаты нашли горы порнографии, десятки огромных бриллиантов, а также человеческие останки в морозильных камерах и кости тех, кого Бокасса приказывал скормить крокодилам. Личный повар тирана признался: он готовил для него блюда из человечины, однако ему под страхом смерти запрещено было об этом рассказывать. Ходили слухи, что однажды Бокасса убил своего министра и скормил его мясо остальным членам кабинета, после званого ужина рассказав им об "основном блюде" - в назидание и для острастки.



Бокасса поселился в роскошном имении под Парижем, однако в 1986 году решил вернуться на родину и предстать перед судом. Бывший император сумел убедить судей в том, что людей не ел, а части человеческих тел держал в холодильниках "на удачу", в соответствии со старинными африканскими поверьями.



Несмотря на то что его признали невиновным в каннибализме, других обвинений хватило, чтобы приговорить его к смертной казни. Впрочем, через год высшую меру наказания заменили пожизненным сроком, а потом 20 годами тюрьмы. Однако кровавый тиран вышел на свободу уже в 1993 году - в результате всеобщей амнистии, объявленной в стране.



Мало того, Бокасса решил вернуться в большую политику, объявив всем, что стал вегетарианцем. Западные политтехнологи предсказывали ему неплохие шансы на победу. К счастью, от реставрации правления диктатора-людоеда судьба уберегла граждан Центральноафриканской республики: в 1996 году Бокасса скончался от инфаркта. Источник - Lenta.ru

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