 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.03.2018
06:37  "Я родился, когда отцу было 60. Раньше ему было некогда - воевал с басмачами...", - экс-премьер Киргизии К.Жумалиев
06:34  Эс-глава ВерхСуда Киргизии мадам Токбаева оказалась редкой аферисткой, - Чындык.kg
06:15  На выборах в Италии сокрушительно побеждают правые берлусконисты и сепары из "Лиги Севера"
06:05  Плач по Аиде. У Кырдепутатов отнимают мандаты
05:57  Бедная Гута. Пиар-вой Запада о страданиях боевиков достиг апогея
05:55  "Оскара"-2018 получил "Икар" о допиге в РосСпорте (кто бы сомневался)
05:52  Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
05:44  Сирийская армия наступает на резолюцию ООН. Эскалация в Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом, - "Къ"
05:43  США перешли все торговые границы. Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт, - А.Джумайло, Н.Зубов
05:37  Трамп оценил новации Си Цзиньпина. Китайский вождь не уйдет, пока не построит Шелковый путь, - В.Скосырев
00:50  Элиты или "Демоны" власти без профанации, - А.Халдей
00:47  Суд над журналистом Б.Абдуллаевым станет экзаменом для новой власти Узбекистана, - У.Хакназаров
00:40  Пекин хочет побеждать, не воюя. Новая китайская военная стратегия
00:39  Британия стала арестовывать подозрительную недвижимость с "политически значимого" центрально-азиата
00:33  Не курите, ради Аллаха. Иран проиграл табаку. Остается только молиться
00:25  Котел в Дамаске: 10000 боевиков против "Тигров" и САА в Восточной Гуте - ход операции (карта)
00:21  Любитель плоти. Президент-император Бокасса (уроки истории)
00:17  СССР=Россия. Стоит ли считать советский период достойной вехой в истории, - Г.Иванкина
00:09  Медом намазано... В КырПарламент лезет депутатом сын экс-вице-премьера Маматалиева
00:03  И жук, и жаба... Старушка Меркель слепила таки правящую коалицию для Германии
00:02  Полковник УзбСНБ Т.Алимов арестован по обвинению в убийствах
00:01  В Ашхабаде отпускают 0.5 кг сахара в руки, власти заявляют о продовольственном изобилии
Воскресенье, 04.03.2018
15:38  МВД Узбекистана объвило в розыск главу... УзбГосЦирка Маджидова
11:00  Судьба дегенератов. Раскрученная западным пиаром рос-арт-группа "Война" ныне бомжует и нищенствует в Берлине
10:24  Изнасилованная Европа не сдает своих обидчиков, - В.Карюков
10:21  Рухнет ли банковский сектор Казахстана? - А.Муминов
10:17  Надо ли возрождать традиционные семейные ценности казахов? - Марат Семби
09:28  Запад в шоке: Россия потеряла страх, - Пол Робертс
09:19  Главному пограничнику Туркмении Гундогдыеву в третий раз присвоили генеральское звание
01:33  Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
01:29  Отойдет ли Иран от Исламской республики и основ шиизма? - С.Шакарянц
00:34  1813. Сексуальный скандал в Петропавловской крепости. Кто убил кокандского посла? (история)
00:22  Наука, которой нет в Казахстане: кто ответит, если "Нурлы жол" провалится
00:15  Минус 2,9 триллиона: банки Казахстана посчитали дырявые активы
00:13  По указке Ак Орды казахстанские компании рвут выгодные контракты с Крымом
00:04  Кровавое перемирие. Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня, - А.Онтиков
Суббота, 03.03.2018
23:53  Эмманюэль Макрон (президент Франции) исполнит роль в симфонической сказке "Петя и волк" (и роль явно не волка-)
18:10  Управлять Казахстанской Магниткой индус Миттал нанял каких-то украинских проходимцев и проходимок
17:41  Бишкек. Задержан бывший первый заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Боркоев
14:10  Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
13:02  Президент Мирзиеев запретил узб-госчиновникам ходить на свадьбы
11:05  Найманы и другие: Родоплеменная система сплачивает казахов или разъединяет? - Булат Кумеков
11:00  Исцеление культурой: Как вывести казахскую нацию из ценностного кризиса? - С.Исабаева
10:44  В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые
10:18  Арестован главный китайский нефтяной олигарх Е Цзяньмин
10:13  ГУМ ожил. "Российскую угрозу" обсудят на троих. Грузия, Молдавия и Украина собирают конференцию в Кишиневе
09:57  В Москве представлен фильм "Пантюркизм. От султана до Эрдогана"
09:26  Человек как вид – главная "новинка" эволюции, - С.Сухонос
09:06  Кырпремьер настучал президенту на главу Кырсвязи Абасканова
07:09  С "нелюбовью". Очередной русофобский кино-пасквиль взял престижный западный кино-приз
01:27  National Interest: Как США могут победить в войне с афганскими наркотиками?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Любитель плоти. Президент-император Бокасса (уроки истории)
00:21 05.03.2018

Любитель плоти
Людоед Бокасса скармливал врагов крокодилам и тонул в бриллиантах

"Лента.ру" продолжает просветительский цикл о роскошной жизни мировых диктаторов. В прошлый раз речь шла о бывшем иракском тиране Саддаме Хусейне, единолично правившем страной 24 года. На этот раз история о каннибале Жан-Беделе Бокассе, лидере Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Эта страна, несмотря на несметные природные богатства, остается одним из самых бедных государств мира. На протяжении своей недолгой истории ЦАР находилась либо в состоянии гражданской войны, либо под властью коррумпированных правителей, среди которых Бокасса выделяется особой жестокостью и эксцентричностью. Самодурство диктатора выходило за общепринятые рамки, неслучайно его именем до сих пор пугают маленьких детей в стране и за ее пределами. Еще до восшествия на трон в 1966 году Бокасса, невзирая на темный цвет кожи, был провозглашен чистокровным французом, хотя, в отличие от европейских собратьев, любым деликатесам предпочитал человеческое мясо.

Длинная тога, украшенная тысячами крошечных жемчужин, расшитые жемчугом туфли, впоследствии вошедшие в книгу рекордов Гиннесса, и девятиметровая мантия из малинового бархата, украшенная золотыми эмблемами в виде орлов и подбитая горностаевым мехом. Рядом с ним - супруга, будущая императрица, в платье, расшитом 935 тысячами металлических блесток, и в малиновой мантии. На императорской короне - фигура орла, инкрустированная бриллиантами, самый крупный весит 80 карат. Корона поменьше - для императрицы. Скипетр и меч, изготовленные лучшими ювелирами Франции. Эта церемония копировала коронацию Наполеона Бонапарта и Жозефины: через 150 лет после любимого исторического героя на трон восходили Бокасса и его супруга Катерина. Одни только наряды для коронации и ювелирные украшения обошлись казне ЦАР в пять миллионов долларов. К слову, большинство костюмов для торжества тоже шили во Франции - африканского монарха одевала фирма "Гизелин", которая в свое время готовила одежду для восшествия на трон Наполеона.

Для церемонии также был заказан трон стоимостью 2,5 миллиона долларов; карета, обитая бархатом и отделанная золотом, управляемая восемью белыми лошадями, заказанными в Бельгии. Гостей развозили 60 автомобилей Mercedes-Benz последней модели.

По стопам Наполеона

4 декабря 1977 года. На часах семь утра. Лимузины подвозят гостей к баскетбольному стадиону, где должна состояться коронация. Стадион украшен знаменами и гобеленами национальных цветов, красными занавесями и коврами.

Появляются Бокасса, его жена Катерина и наследник. Через плечо диктатора протянута широкая лента, на руках перчатки из шкуры белой антилопы. В сопровождении оператора и фотографов он поднимается на платформу, где установлен трон. Гвардейцы вручают ему атрибуты царской власти: меч и двухметровый скипетр. После этого на Бокассу надевают мантию.

Когда тиран возложил на свою голову корону, публика взорвалась аплодисментами. Катерина подошла к супругу, встала перед ним на колени, и он лично ее короновал. Как отмечали западные СМИ, эта сцена напоминала сюжет с полотна "Посвящение императора Наполеона и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года", написанного Жак-Луи Давидом.

После коронации новоиспеченных императора и императрицы гостей пригласили на шикарный банкет. Столы, сервированные серебряными приборами и тарелками с золотым декором, ломились от деликатесов: икра из Ирана, рулеты Chaussons aux ecrevisses с раковым мясом, осетрина Supreme de capitaine a l’oseille, мясо антилопы под охотничьим соусом, фуа-гра... На десерт был огромный семислойный "императорский" торт, из которого выпустили полдюжины голубей. Более 240 тонн еды и напитков доставили самолетами из Европы. Одного только вина - около 40 тысяч бутылок, в том числе производства хозяйств Chateau Lafite-Rothschild и Chateau Mouton-Rothschild урожая 1971 года, еще 24 тысячи бутылок шампанского Moet & Chandon. Помимо этого из Шотландии был доставлен любимый виски диктатора Chivas Regal.

Пышная церемония коронации обошлась казне в 20 миллионов долларов - на мероприятие спустили треть годового бюджета и всю финансовую помощь от бывшей метрополии - Франции. Официальный титул правителя звучал угрожающе: "Император Центральной Африки волей центральноафриканского народа, объединенного в национальную политическую партию".

Новогодний подарок

Будущий император ЦАР в шесть лет остался без родителей. По официальным данным, его отца расстреляли французские солдаты, а мать после этого свела счеты с жизнью. Бокассу взяли на воспитание родственники. Они мечтали, что мальчик станет священником, однако судьба распорядилась иначе: Жан пошел служить во французские войска. Вначале воевал в Конго, в 1944-м его перебросили в Европу, потом он окончил офицерскую школу в Сенегале, в 1950-е участвовал во Вьетнамской войне. Именно там, в джунглях, произошло событие, перевернувшее его жизнь. Бокасса убил вьетнамского партизана и съел его печень и сердце. Сослуживцам он рассказал, что сделал это для того, чтобы "получить храбрость" этого человека.

После службы он вернулся на родину, которая в 1960 году обрела независимость. Президентом ЦАР стал Давид Дако, кузен Бокассы. Дако возвел своего родственника в чин полковника и сделал командующим вооруженных сил.

Благодарность Жан-Беделя не заставила себя ждать. В новогоднюю ночь 1966-го он совершил переворот, заняв место президента. Мгновенно был распущен парламент, конституция перестала действовать, законодательство претерпело значительные изменения. Бокасса объявил себя пожизненным президентом, потом решил стать маршалом республики, однако этого ему показалось мало - и он подался в императоры.

Бокасса руководил страной с 1966-го по 1979 год. Все эти годы он возводил шикарные дворцы для себя и своих близких. Одних только официальных жен у сластолюбивого африканского вождя было 18, они родили ему 77 детей. Самой любимой супругой была Катерина, которая взошла с ним на престол.

Как писали западные СМИ, чтобы не перепутать своих отпрысков с другими детьми, бывавшими во дворце, Бокасса каждому своему ребенку при рождении дарил золотой значок со своим изображением.

Позднее Средневековье

В стране при Бокассе царили средневековые порядки: господствовали жестокость и террор. За небольшое нарушение граждане ЦАР сурово наказывались: за два проступка отрубали уши, за три - руку.

Спецслужбы охотились за диссидентами, а тиран присутствовал на расправах с ними. Впрочем, кровавое правление африканца мало кого волновало на Западе. В частности, французов устраивала лояльность Бокассы, а методы, которыми он удерживал власть, их не заботили.

Меж тем экономическое положение империи ухудшалось, бреши в бюджете латать становилось все сложнее. Усугубила положение коронация, часть которой оплатила Франция. К 1979 году в Париже пришли к выводу, что больше не получится закрывать глаза на происходящее: дальнейшая поддержка Бокассы компрометирует внешнюю политику Франции. Последней каплей для Парижа стала инициированная Бокассой жестокая расправа со школьниками.

Дело школьников

Это было одно из самых кровавых и беспощадных дел, которые сотворил Бокасса на посту главы государства. Желая пополнить бюджет, изрядно опустевший из-за шикарного образа жизни вождя нации, Бокасса издал оригинальный указ: все босоногие ученики, посещавшие единственную в столице школу, должны были отныне приходить на занятия только в школьной форме. Но их родители с трудом могли покупать учебники, форма для подавляющего большинства семей была слишком дорогой. Школьники вышли на акцию протеста. После этого с детьми жестоко расправились: 200 учеников вначале подвергли пыткам, а потом забили до смерти. Бокасса лично присутствовал на казнях.

Вскоре император-людоед отправился с визитом к другу - ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, а в столице ЦАР - городе Банги высадился французский десант, который мгновенно и бескровно восстановил режим президента Дако, свергнутого 13 лет назад.

Пир духа

Бокасса с женой отправились в изгнание. На двух его роскошных виллах Villa Kolongo и Villa Berengo французские солдаты нашли горы порнографии, десятки огромных бриллиантов, а также человеческие останки в морозильных камерах и кости тех, кого Бокасса приказывал скормить крокодилам. Личный повар тирана признался: он готовил для него блюда из человечины, однако ему под страхом смерти запрещено было об этом рассказывать. Ходили слухи, что однажды Бокасса убил своего министра и скормил его мясо остальным членам кабинета, после званого ужина рассказав им об "основном блюде" - в назидание и для острастки.

Бокасса поселился в роскошном имении под Парижем, однако в 1986 году решил вернуться на родину и предстать перед судом. Бывший император сумел убедить судей в том, что людей не ел, а части человеческих тел держал в холодильниках "на удачу", в соответствии со старинными африканскими поверьями.

Несмотря на то что его признали невиновным в каннибализме, других обвинений хватило, чтобы приговорить его к смертной казни. Впрочем, через год высшую меру наказания заменили пожизненным сроком, а потом 20 годами тюрьмы. Однако кровавый тиран вышел на свободу уже в 1993 году - в результате всеобщей амнистии, объявленной в стране.

Мало того, Бокасса решил вернуться в большую политику, объявив всем, что стал вегетарианцем. Западные политтехнологи предсказывали ему неплохие шансы на победу. К счастью, от реставрации правления диктатора-людоеда судьба уберегла граждан Центральноафриканской республики: в 1996 году Бокасса скончался от инфаркта.

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520198460
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  