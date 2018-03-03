СССР=Россия. Стоит ли считать советский период достойной вехой в истории, - Г.Иванкина

00:17 05.03.2018 СССР=Россия

Стоит ли считать советский период достойной вехой в истории России? Да что там? Давайте по-честному и прямолинейно: СССР – это Россия или же контр-Россия?



Галина Иванкина



"Что значит имя? Роза пахнет розой,

Хоть розой назови ее, хоть нет"

Уильям Шекспир



"Я вырос в сердцевине Красной Империи"



Александр Проханов



Стоит ли считать советский период достойной вехой в истории России? Да что там? Давайте по-честному и прямолинейно: СССР – это Россия или же контр-Россия? А может СССР – это масштабный и чудовищный антирусский проект, задуманный не то на конспиративных квартирах в Цюрихе, не то - берите выше! - в тайных кабинетах кайзеровской разведки (как вариант – британскими учеными из личной команды Чемберлена-старшего). В общем, смысл и суть заговора - уничтожить Русь, Россию, душу народа и даже наше все – Александра Сергеевича Пушкина, заставив его служить не музам, а красному Агитпропу. Вы смотрели фильм "Биохимия предательства", где ряд известных и малоизвестных, но весьма колоритных персонажей открыто говорили: генерал Власов воевал не с Россией, а, как раз, за нее? Совдепия вам - не романовская империя, точнее – Империя Зла, да и "совки" - особая порода людей, не имеющая никакого отношения к русскому или иному другому народу. Замечу, что в поддержку РОА высказались не только одиозные наци, но и осторожные, вкрадчиво-интеллигентные либералы. Что ж, как говорится, рыбак – рыбака...



Известно, что в подмосковном Подольске даже имеется даже Музей антибольшевистского сопротивления, существующий, правда, на частной территории бизнесмена Владимира Мелихова - туда часто наезжают не только бородатые монархисты, но и зигующая нечисть, дабы красиво сфотографироваться всей кодлой на фоне материалов о генерале Краснове. Их любимый рефрен: то была не Великая Отечественная, а вторая гражданская! Господа кристально искренни в своей неприязни к СССР и к Сталину, поэтому воспринимают немецкий Вермахт, как армию-освободительницу и - армию-союзницу. В борьбе с антирусским большевизмом, разумеется. О "Плане Ост" вышеозначенные персонажи всегда говорят неохотно и уклончиво, едва ли не как о фейке, о подделке, а в исторических сообществах Живого Журнала с завидной регулярностью появляются фотосессии, посвященные цивилизованной жизни руссиш-обывателей в период фашистской оккупации. И комментарии, как говорится, жгут напалмом: "Моя прабабушка только при немцах впервые отведала колбасы (возможны варианты - примерила фильдеперсовые чулки, сходила в кино, увидела галантных мужчин, …научилась мыть шею)". Остается только удивляться, что другие прабабушки умудрялись при Сталине дажев аспирантуре учиться ичитать Шиллера без перевода. Кстати! В немецких военных мемуарах часто отмечается, что многие советские люди не просто понимали отдельные дойч-слова, но даже и спокойно говорили на языке "арийской расы". То ж, даже фашисты оказались более честны…



…Также наблюдаются прочувствованные тирады: "Когда же большевизм наконец-то получит свой Нюрнбергский процесс? Вот Гитлер был куда как меньший палач, нежели Сталин, и то оказался проклят народами мира!" В этой связи мне вспоминается одна юная-восторженная выпускница 1990-х (из новоявленных постсоветских монархисток), которая не смогла держать экзамен в гуманитарный ВУЗ, ибо в той якобы элитной гимназии, где она проторчала 11 лет, попросту не изучали советский период, и после черного октября 1917-го у нее сразу же наступал солнечный август 1991-го. То есть в ее марципаново-кружевном сознании не было ни Победы, ни Гагарина. Ни физиков 1960-х, ни лириков 1970-х. Получается, что даже дом, где она жила, оказался выстроен в …не существовавшую эпоху. Тут уже вопрос не исторической оценки периода, а проблема психического здоровья.



Другое дело, что вопрос "СССР – это продолжение России или это анти-Россия?" вовсе непраздный, ибо в его обсуждение оказывается, так или иначе, вовлечено все общество. Это будоражит, потому и порождает полемику на ТВ и многодневные скандалы в комментариях к постам Живого Журнала. Сие не было бы так важно и – так страшно, если бы носителями "антисоветского" видения оказывались исключительно обморочные дурочки, воображающие себя дореволюционными гимназистками да фашиствующие маргиналы, сосущие баварский пивасик под звуки немецких скинхед-групп. Однако же в этом стане обнаруживаются политические и общественные деятели, писатели ("инженеры человеческих душ"), публицисты и работники СМИ, оказывающие непосредственное влияние на сознание обывателя. Впрочем, чтобы понять, надо вспомнить историю, хотя бы по верхам. Итак, СССР – это продолжение России или же ее крах?



…Послереволюционный Совдеп действительно старался отмежеваться от уничтоженного им прошлого. В 1920-х годах шел курс на обновление и слом любых старых "конструкций". Православие и семейные добродетели, смыслы и цели, вкусы и манеры – все это должно было подвергнуться пересмотру или даже упразднению. Ретивые деятели провозглашали гибель традиции – диалектический материализм заменит бездумную веру в Бога, семья исчезнет, …массовый спорт придет на смену старорежимным танцам, а показ новейшей хроники полностью вытеснит буржуазный синематограф с его надуманными, и потому - бестолковыми страстями. Да, конечно, сознательный пролетарий будет жить в доме-коммуне, его быт упростится до нажатия кнопок, а естественным состоянием общества станет бесперебойное функционирование в духе машин. Типичная послереволюционная вакханалия, когда в сознании крутится одна и та же фраза: "до основанья, а затем…!" Постулировалось: мы – не Россия, мы – Совдеп. Наша идея – Мировая Революция. Всерьез обсуждалась тема стирания национальных и ментальных различий и переход к единому мировому языку, вроде эсперанто. Примерно в эти же годы архитектор-неоклассик Иван Жолтовский, как раз-таки, предрекал скорую гибель этой разрушительной футуро-мечты и - оказался прав. Потому что у каждой страны есть своя судьба и своя душа. Свой путь, с которого можно временно соскочить, но, по счастью, невозможно сойти.



Уже в 1930-х годах вкусы и смыслы кардинально поменялись – начались статьи о том, что Демьян Бедный – это, конечно же, хорошо, но дворянский пиит Пушкин – это база и без него – никак. Вальс и мазурка, Новогодняя елка в бывшем Дворянском Собрании, портики и колонны, маскарад с фейерверком в Сокольниках. Рабочие клубы переименовались в дворцы культуры, а стильная бедность конструктивного рацио была объявлена "проявлением буржуазного формализма". О домах-коммунах предпочитали больше не вспоминать, а молодых пролетариев срочно принялись учить старорежимному политесу. Безусловно, в Стране Советов по-прежнему твердилось и писалось, что царское прошлое было темным, безобразным, жестоким - с виселицей для декабристов, с кандалами для народовольцев, с унижением селянок и с поповским мракобесием. Но что мы видим в реальности? "Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки Великая Русь"



Советский Союз осознал себя Империей. Продолжением. Новым прочтением. Да. Об этом не заявлялось и как-то даже и не думалось! Но это происходило независимо от нашего сознания, это было Судьбой. Как ты не назови Россию, она все равно остается собой – хоть с хоругвями, хоть с плакатом "Слава КПСС!" Это утверждали также деятели из эмигрантского течения "Смена вех", именуемые так по названию их философско-публицистического сборника. Сменовеховцы выступали за примирение и сотрудничество с Советской Россией, мотивируя свою позицию тем, что большевистская власть уже "переродилась" и действует в традиционно-исторических интересах России.



Красные плакаты по-прежнему плакаты кричали о "пожаре мировой революции", а, меж тем, советскому человеку постепенно возвращали всю атрибутику старой России. После войны школьники переоделись в "гимназические" платья и мундиры, а их родители – в ведомственную униформу. Более того, в 1940-х – в начале 1950-х годов бытовало раздельное обучение мальчиков и девочек, а "совместное" общение предполагалось на литературных вечерах и …балах. Юные пролетарки зачитывались книжками Лидии Чарской, сохранившимися с дореволюционных времен, и находили, что их школьная жизнь не так уж и отличается от бытности гимназисток начала XX столетия. Мальчики же "примеряли" на себя роли мушкетеров и рыцарей, что – по идее – так же мало гармонировало с идеями пролеткульта, как и вальсирование на маскараде по случаю первомайских праздников.



Советский интеллигент ощущал себя наследником декабристов, а так называемый пролетарский коллективизм был типичным проявлением русской общинности, соборности. Интересное сходство – русская соборность отвергает такое понятие, как "личное счастье", утверждая, что быть счастливым в одиночестве невозможно. Ровно то же самое утверждалось в любой советской статье, книге или, например, в кино-диалоге положительного героя - с отрицательным. Разумеется, в СССР царил официальный атеизм, основанный на материалистическом понимании природы и человека, но, тем не менее, священные заповеди оказались естественной основой для …"Морального кодекса строителя коммунизма", а базовым принципом существования человека стал библейский принцип: "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь". Потому и непримиримость к тунеядству была всеобщей! С одной стороны, религия считалась "опиумом для народа", но с другой стороны – прививались духовные ценности, вроде нестяжательства, личной скромности, супружеской верности. Построение Коммунизма рисовалось не иначе, как утверждение Рая на Земле, а потому человека беспрестанно воспитывали, ставя ему все более высокие планки. Ибо в Коммунизм пускают не всех… Как, собственно, и в Рай. В этой связи интересен детский рассказ "Альфред" писателя Радия Погодина (автора "Дубравки" и "Кешкиных рассказов). Вот разговор, который – просто так – безо всякой причины ведут ребята и девочки:



"-Эх, засадить бы всю землю фруктами, чтобы каждая кочка цвела! Была бы тогда земля веселая, вроде клумбы.

-Это при коммунизме так будет…

-Тебя туда жить не пустят, - сказал кто-то".



Как говорится в русской пословице: "Рад бы в Рай, да грехи не пускают!" Грядущие историки, возможно, запутаются в смыслах и лозунгах Агитпропа. Одно понятно – они вряд ли назовут СССР "атеистической, материалистической цивилизацией". Факт, достойный упоминания – именно архитектор Алексей Щусев, до революции создававший православные храмы, воздвигнул усыпальницу для Владимира Ленина, которого, по сути, канонизировала Советская Власть. Ибо свято место пусто не бывает, а народ-богоносец не может существовать без веры. В Бога, в Коммунизм, в то, что "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" Весьма странная формулировка для материалистического общества, не правда ли? Впрочем, и русский Космос – это не просто подвиг полета, это разговор с Богом. Как известно, в 1970-е годы советская интеллигенция обратилась к истокам, к прошлому. Народные песни и вышивки, есенинская березовая Русь, чеховская дача с плетеными креслами, Болдинская осень – вот, что нетленно и вечно. Советский строй представлялся, как блистательное продолжение того лучшего, что было в старой России, как воплощенная мечта дворянско-разночинной интеллигенции прежних времен.



…У Александра Проханова есть интереснейшая идея неизбывной русской имперскости. Александр Андреевич пишет: "Метаистория – материнское лоно, откуда чередой исходили Киевская Русь, Московское царство, Петербургская империя, Красное государство Советов. Чрево, где теперь созревает дивный эмбрион Пятой Империи". Да, сейчас ведутся споры – принимать или отторгать советский мир, однако, "…наш народ не забыл грандиозный советский опыт. Освоение целины. Создание "нефтяной цивилизации". Космический порыв. Соперничество с США. Рывок в будущее". В день открытия Олимпиады-2014 нам показали театрализованное представление, где Россия была явлена именно, как смена вех – Русь языческая не конфликтовала с Русью христианской, а Петр Великий не ломал, но строил, точнее – продолжал. Интересно, что даже "танцы машин" 1920-х годов оказались логическим продолжением бала Наташи Ростовой. Проханов пишет, впрочем, вовсе не в связи с Олимпиадой "…Народу показывают ослепительный бриллиант общенациональной мечты, волшебный кристалл общенародного дела, обращаясь к самым сокровенным глубинам национального чувства и памяти. Этот бриллиант чудесными лучами проникает в подсознание, рождает великие воспоминания, вызывает самые светлые и творческие образы, выплескивая их наружу, где они не проливаются наземь, не пропадают втуне, а наполняют чашу "Общего дела". Превращаются в работу, итоги которой становятся видны всему народу – вдохновляют, пробуждают тех, кто еще спит или дремлет".



В общем, Россия – это всегда Россия. Это не флаг, не лозунг, не название. Это – Путь, смена вех, смена империй. Как там у Шекспира? "…Хоть розой назови ее, хоть нет". А Шекспир был гений. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520198220

Новости Казахстана

