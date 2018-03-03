|Медом намазано... В КырПарламент лезет депутатом сын экс-вице-премьера Маматалиева
00:09 05.03.2018
Вместо Фархата Иминова в парламент может прийти сын экс-вице-премьера
Вместо члена фракции "Республика - Ата-Журт" Фархата Иминова, который заявил о досрочном сложении полномочий в парламент может прийти сын Абдырахмана Маматалиева - Марлен. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Жогорку Кенеше.
По их данным, Марлен Маматалиев, когда его отец занимал должность вице-премьер-министра и курировал силовой блок, работал в аппарате правительства.
Отметим, Фархат Иминов сдает мандат добровольно. В ЦИК его заявление пока не поступило.
Дарья ПОДОЛЬСКАЯ