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И жук, и жаба... Старушка Меркель слепила таки правящую коалицию для Германии
00:03 05.03.2018

Голосование продолжалось всю ночь в штаб-квартире СДПГ в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается сформировать свое четвертое правительство после того, как оппозиционная Социал-демократическая партия проголосовала в поддержку резолюции о вступлении в новую большую коалицию.

Голосование среди 464 тысяч рядовых членов партии СДПГ положило конец продолжавшемуся пять месяцев политическому кризису, возникшему после всеобщих выборов в сентябре прошлого года.

Среди социал-демократов все эти месяцы шла ожесточенная внутренняя борьба между руководством партии, которое выступало за коалицию, и ее радикальным молодежным крылом, которое было настроено против.

Ангела Меркель, которая занимает пост канцлера уже 12 лет, направила поздравление руководству СДПГ.

Она заявила, что с нетерпением ожидает начала нового сотрудничества на благо страны.

Голосование показало, что 66 процентов членов партии выступают за вступление в коалицию. Руководство партии опасалось, что более молодые члены партии могут заблокировать решение. Голосование продолжалось всю ночь в штаб-квартире партии в Берлине.

Временный глава СДПГ Олаф Шольц заявил: "Мы получили ясный ответ: СДПГ будет участвовать в правительстве".

Канцлеру теперь предстоит столкнуться с целым рядом проблем, включая наличие сильной оппозиции в бундестаге со стороны националистической партии "Альтернатива для Германии".

Эта право-радикальная партия, выступающая против иммиграции, впервые получила представительство на федеральном уровне в результате сентябрьских выборов, на которых она получила 12% голосов и стала крупнейшей оппозиционной фракцией в бундестаге.

СДПГ получила самый низкий результат за всю свою историю. Многие социал-демократы считали, что это стало результатом того, что в течение ряда лет они входили в правящую коалицию с ХДС-ХСС во главе с Ангелой Меркель.

Партия ХДС, которую возглавляет Меркель, также потеряла на выборах 65 мест в бундестаге. Однако она провела минувшие месяцы в попытках сформировать новую коалицию с участием партии свободных демократов и "зеленых".

В результате длительных переговоров Меркель была вынуждена согласиться на большую жертву - важнейший пост министра финансов достанется представителю социал-демократов.

СДПГ теперь предстоит решить, кто именно займет шесть министерских постов, на которые она имеет право. 14 марта Меркель должна представить для утверждения бундестагом список своего нового кабинета.

Бывший глава партии Мартин Шульц ранее выставил свою кандидатуру на пост министра иностранных дел, однако затем отказался от своего намерения из-за внутрипартийной борьбы.

Он также потерял поддержку многих членов партии своей непоследовательной позицией в отношении коалиции: сразу после выборов он исключал такую возможность, однако затем согласился на переговоры с христианскими демократами.

Окончание периода неопределенности, когда казалось, что Германии не избежать новых выборов, будет встречено с облегчением в Европейском союзе, где Германия обладает значительным влиянием в силу размеров своей экономики.

Меркель предстоит потрудиться

Германии пришлось ждать этого момента почти полгода. Новое правительство станет продолжением предыдущей большой коалиции между социал-демократами и консервативными партиями.

Ангела Меркель, безусловно, испытывает сейчас облегчение. Но нельзя сказать, что она одержала славную победу. СДПГ вступает в правительство в ослабленном состоянии. Многие ее члены до сих пор возражают против этого, а внутренний раскол в партии привел к еще большему снижению показателей ее популярности среди избирателей.

Кроме того, эта политическая сделка не вызывает никакого энтузиазма среди населения. Месяцы политического маневрирования привели к разочарованию многих избирателей в традиционных партиях.

Ангеле Меркель, репутация которой сильно пострадала в результате политического кризиса минувших месяцев, придется немало потрудиться, чтобы восстановить ту стабильность, которую она обещала немцам.

Источник - bbc.com
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