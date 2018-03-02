|МВД Узбекистана объвило в розыск главу... УзбГосЦирка Маджидова
15:38 04.03.2018
Разыскивается экс-генеральный директор "Узбекского государственного цирка"
Министерство внутренних дел Узбекистана объявило в розыск бывшего генерального директора "Узбекского государственного цирка" Бахрома Джалиловича Маджидова.
Разыскивается экс-генеральный директор "Узбекского государственного цирка"
Как сообщается на официальном сайте МВД Узбекистана, народный артист Узбекистана Бахром Маджидов обвиняется по ч.3, статьи 164 УК РУз (Разбой).