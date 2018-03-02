 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 04.03.2018
15:38  МВД Узбекистана объвило в розыск главу... УзбГосЦирка Маджидова
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10:21  Рухнет ли банковский сектор Казахстана? - А.Муминов
10:17  Надо ли возрождать традиционные семейные ценности казахов? - Марат Семби
09:28  Запад в шоке: Россия потеряла страх, - Пол Робертс
09:19  Главному пограничнику Туркмении Гундогдыеву в третий раз присвоили генеральское звание
01:33  Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
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00:22  Наука, которой нет в Казахстане: кто ответит, если "Нурлы жол" провалится
00:15  Минус 2,9 триллиона: банки Казахстана посчитали дырявые активы
00:13  По указке Ак Орды казахстанские компании рвут выгодные контракты с Крымом
00:04  Кровавое перемирие. Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня, - А.Онтиков
Суббота, 03.03.2018
23:53  Эмманюэль Макрон (президент Франции) исполнит роль в симфонической сказке "Петя и волк" (и роль явно не волка-)
18:10  Управлять Казахстанской Магниткой индус Миттал нанял каких-то украинских проходимцев и проходимок
17:41  Бишкек. Задержан бывший первый заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Боркоев
14:10  Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
13:02  Президент Мирзиеев запретил узб-госчиновникам ходить на свадьбы
11:05  Найманы и другие: Родоплеменная система сплачивает казахов или разъединяет? - Булат Кумеков
11:00  Исцеление культурой: Как вывести казахскую нацию из ценностного кризиса? - С.Исабаева
10:44  В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые
10:18  Арестован главный китайский нефтяной олигарх Е Цзяньмин
10:13  ГУМ ожил. "Российскую угрозу" обсудят на троих. Грузия, Молдавия и Украина собирают конференцию в Кишиневе
09:57  В Москве представлен фильм "Пантюркизм. От султана до Эрдогана"
09:26  Человек как вид – главная "новинка" эволюции, - С.Сухонос
09:06  Кырпремьер настучал президенту на главу Кырсвязи Абасканова
07:09  С "нелюбовью". Очередной русофобский кино-пасквиль взял престижный западный кино-приз
01:27  National Interest: Как США могут победить в войне с афганскими наркотиками?
01:11  Власовцев в плен не брали, - вспоминает старшина разведки Иванов из Катта-Кургана
01:07  Москва и Пекин чудом избежали ядерной войны. Бои за Даманский (история), - А.Ильин
00:29  Формальные ранги казахстанских госслужащих: кто всех важнее? - М.Шибутов
00:20  Пороховая бочка Ближнего Востока, - С.Кожемякин
00:06  Сошел на нет. Самого страшного в Узбекистане человека лишили власти. Что теперь будет? - М.Семенов
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00:03  В Санкт-Петербурге открылось генконсульство Узбекистана
00:00  В Баку при пожаре в Республиканском наркологическом центре погибли 25 человек
Пятница, 02.03.2018
23:44  Пользователи соцсетей в США в панике от "таинственных огней" в небе. "Плазмо-путы" летят в гости?)
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21:28  Реформатор. Кырпремьер Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
20:42  Латинизация Казахстана. Как по-новому зазвучит назидание Абая? - А.Уваров
20:34  Задержан вице-министр энергетики Казахстана Садибеков
19:43  Моет китайцам золотишко бабановский прихвостень. Как делают бизнес депутаты в Киргизии, - Кабар инфо
18:31  В Узбекистане после 19 лет заключения освобожден журналист Юсуф Рузимурадов
18:25  Американская ярость: правда о гибели россиян в Сирии, - Der Spiegel
18:07  Россия вырубила газ Украине
16:45  США – России: а нас-то за что? - О.Полевой
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13:40  Достал, чебурашка... Астанайского акима Исекешева во время отчета едва не стали бить. Причем ногами
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МВД Узбекистана объвило в розыск главу... УзбГосЦирка Маджидова
15:38 04.03.2018

Разыскивается экс-генеральный директор "Узбекского государственного цирка"

Министерство внутренних дел Узбекистана объявило в розыск бывшего генерального директора "Узбекского государственного цирка" Бахрома Джалиловича Маджидова.

Разыскивается экс-генеральный директор "Узбекского государственного цирка"

Как сообщается на официальном сайте МВД Узбекистана, народный артист Узбекистана Бахром Маджидов обвиняется по ч.3, статьи 164 УК РУз (Разбой).

Источник - uznews.uz
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