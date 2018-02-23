Рухнет ли банковский сектор Казахстана? - А.Муминов

10:21 04.03.2018 Банки Казахстана продолжает штормить, одни лишаются лицензии, других ликвидируют в принудительном порядке через суд. Ранее президент Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, что государство больше не будет пддерживать банки за счет госсредств и необходимо прекратить докапитализацию сектора.



"У всех перед глазами отальное воровство денег государства и народа – БТА Банком во главе с Мухтаром Аблязовым. По всему миру раскрыли, доказали, что это было явное воровство денег государственных. А что сейчас? Создали банк, и туда пошли и поверили люди, национальные компании, и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги, и Национальный банк сидит и наблюдает за этим. Как такое можно терпеть?" – возмутился Нурсултан Назарбаев.



Деньги мимо кассы



Председатель Нацбанка Данияр Акишев рассказал президенту, что вместо реального признания проблем банками была проведена реструктуризация, переквалификация заемщиков, отдельные кредиты были списаны, но масштабного оздоровления баланса финансовой системы не произошло.



"Некоторые участники рынка продолжали вести рискованную политику в части кредитования лиц, связанных с акционерами и менеджментом. Однако если в 2000-е годы такая деятельность финансировалась за счет заемных средств денег из-за рубежа, то в последние годы – за счет средств государства. Госхолдинги и квазигосударственные компании на счетах банков сейчас имеют более 7,2 трлн тенге. В 2010 году это было 2,5 трлн тенге. Рост – в три раза. Доля таких средств в обязательствах банков выросла с 20% до 34%. В результате многие средние банки стали крупными, мелкие превратились в средние. Это нормальный процесс роста, если он выстроен на дифференцированных источниках фондирования. И сопровождается разумным подходом к использованию привлеченных денег. Однако примеры прошлого года продемонстрировали отсутствие такого подхода у некоторых банков", – пояснил Акишев.



Например, как в случае с Delta bank, почти 100% кредитов приходились на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это не отражали, в то время как 60% обязательств банка составляли счета квазигосударственных структур.



"Постоянные линии господдержки создают стимулы получить дешевые деньги для всех банков, независимо от их роли и размеров в банковской системе. Мы уже видим, что небольшие банки, состояние которых не представляет никакой угрозы для общей финансовой стабильности, рассчитывают на участие в программе. Поэтому правление Нацбанка 6 февраля 2018 года приняло решение завершить реализацию программы в части мер по докапитализации крупных банков. 7 февраля 2018 года рассмотрение заявок банков прекращено, а те заявки, которые уже поступили до этого срока, останутся без рассмотрения", – сказал он.



Назарбаев поддержал такое решение и подчеркнул, что, если состоятельные люди хотят иметь банк, пусть создают и работают.



"Это частная организация, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются – и теперь государство должно поддержать? Нельзя! Создал – отвечает пусть до конца. Но общая экономика, кредитование экономики требовало оказания поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это каждый раз. Надо сказать, что банки, которые оказались за бортом поддержки, они могут договориться с вкладчиками, акционерами, чтобы они не вытаскивали деньги, пролонгировали кредиты, вот в этом можно им помочь. Таким образом, (можно) постепенно восстановить свои банки, если у них есть желание. Здесь нужна строгость. Когда тяжелые были времена, преходили мощный финансовый мировой кризис, мы допустили слабину и теперь надо кончать", – сказал президент Казахстана.



Прожить без государства



Тем временем, как свидетельствуют данные, состояние банковского сектора страны вызывает все больше опасений. Так, согласно отчету Ассоциации финансистов Казахстана по итогам 2017 года произошло снижение совокупных активов БВУ на 5,2% (1,3 трлн тг.) до 24,2 трлн тенге.



Представители Central Asia Monitor поговорили с экспертами и узнали их мнение относительно перспектив сохранения на плаву банковского сектора в отсутствии мер государственной поддержки.



Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев отметил, что банки, не попавшие под докапитализацию – по большей части симулянты, а не больные. Что касается резкого завершения программы, то государство в критический момент и так вмешалось существенно, но убедилось, что не может тянуть на себе всю банковскую систему, особенно если акционеры пользуются ситуацией господдержки и начинают вовсю использовать полученные деньги для собственных нужд, "кредитуют" свои же, по сути, проекты.



Государство выбрало и поддержало 5 системообразующих банков, без которых финансовая система просто не могла бы полноценно гонять деньги, кровь экономики, по жилам экономического организма. Но дальше в очередь за подпиткой выстроились сравнительно небольшие банки второго уровня, которые играют меньшую роль в общей стабильности банковской системы, причем большинство из этих банков как раз на фоне некоторой уже системной стабилизации финансов в масштабе республики вполне способны обойтись собственными силами.



Эксперт заметил, что перешел к укреплению валютный курс тенге, в 4 квартале 2017 года сошел почти к нулю отток капиталов, все это уже существенно снижает риски банковской деятельности. Но некоторые банки злоупотребляют рискованным связанным кредитованием лиц, близких к акционерам – то есть делают за счет банковских активов другие собственные проекты.



Было бы расточительно продолжать, по сути, финансировать эти проекты менеджмента и акционеров банков, выделяя им немалую подпитку за счет Нацбанка, при том что там и так в этих банках немало средств госкомпаний, отметил аналитик.



Он подчеркнул, что именно такая ситуация была в Delta Bank, где объем кредитов близкий к 100% приходился именно на компании, подконтрольные акционеру. В RBK Bank четырем заемщикам, тесно связанным с владельцами банка, было выдано 90% всех кредитов. И доля невозвратных или просроченных кредитов по банкам существенно выросла именно за счет таких "своих" заемщиков.



Программа повышения устойчивости и так стоила Нацбанку 650 млрд тенге, фактически все эти деньги ушли на списание с баланса банков плохих кредитов, и все должно иметь свои пределы, сказал эксперт.



Ответственность крупных кредиторов



До тех пор, пока не выработано механизмов большей прозрачности и контроля, которые бы исключали такого рода неправильное, нецелевое использование выделяемых средств, должна быть предусмотрена ответственность крупных кредиторов банка в случае возникновения проблем, чтобы не было ситуации, что деньги расползлись налево и направо, и потом все, они уже не в банке, и отвечать по обязательствам некому, считает Пушкарев.



Нацбанку на самом деле нужны еще более серьезные надзорные полномочия, чтобы на прозрачном уровне видеть такого рода проблемы в банке предметно и заранее, выписывать соответствующие предписания, и если этот механизм надзора докажет свою эффективность, то можно будет говорить о расширении помощи банкам, успешно действующих под колпаком регулятора, сказал он.



"Немного другой статистики, которая показывает, что ситуация в банках второго уровня не так плоха и становится к концу года стабильнее. Та же самая сумма NPL, то есть займы с просрочкой более 90 дней, по году выросла действительно до 9,31%, но ведь еще в ноябре эта величина превышала 10%, то есть улучшения наметились. Суммарно активы банков второго уровня уменьшились по году опять-таки на 5,2%, но именно в декабре наметился небольшой если не разворот, то откат к росту на 59,1 млрд до 24,22 трлн тенге. Доля ликвидных активов в целом по сектору высока: 37,7%. А лидеры по этому показателю на декабрь были Казкоммерцбанк (65,1%), RBK (45,1%) и Народный банк (42,2%).



Наименьший уровень ликвидных активов оказался у Qazaq banki (около 3%). И в целом год для большинства банков сектора был прибыльным: если исключить из расчетов показатели Казкоммерцбанка и RBK Bank, то по остальным банкам Казахстана свыше 480 млрд тенге прибыли, что больше чем 394 млрд в 2016 году. Наилучшие показатели в декабре по прибыли у Kaspi Bank (20,8 млрд тенге), у Народного банка (20,3 млрд тенге) и у "Нурбанка" (8,2 млрд тенге). По итогам всего года чистый доход максимальный у Народного банка (154,2млрд тенге, +25% к 2016 году), Kaspi Вank (73,1 млрд тенге, рост в 3,1 раза год к году), "Цеснабанк" (47,2 млрд тенге, рост в 4,5 раза), "БЦК" (30 млрд тенге, рост в 9,6 раза), "Ситибанк" (25,7 млрд тенге, снижение на 11%), ЖССБ (25,6 млрд тенге, рост на 8,5%) и банк "ХоумКредит" (22 млрд тенге, рост на 27%)", – прокомментировал аналитик.



Он заметил, что уже выданных Нацбанком 650 млрд тенге, плюс выделенных встречно акционерами примерно еще 2/3 от этой суммы (более 420 млрд тенге), и так более чем хватает на сегодня, чтобы через эти 5 крупнейших банков могло бы усилиться снабжение реального сектора экономики финансами. Списана масса плохих кредитов, баланс разгружен, уже выдано этими банками новых кредитов на сумму, превышающую 650 млрд тенге на докапитализацию.



"Этот процесс запущен и может продолжаться: разумеется, если руководство этих банков под пристальным надзором регулятора будет эти средства не разбазаривать, а использовать именно по задуманному назначению. В любом случае, проконтролировать ситуацию в этих 5 банках легче, чем, если бы деньги расползлись по большему числу банков", – пояснил Петр Пушкарев.



Все решают агашки



Финансовый аналитик Игорь Киндоп заметил, что если принято решение перекрыть кран господдержки, то проблема качества кредитного портфеля, большой доли NPL и выживаемости банков в условиях казахстанских реалий это сложная экономическая задача. Как и любая болезнь, здесь есть причина и следствия. Не устранив причину всех этих проблем, невозможно решить задачу. Основной причиной высоких NPL у банков является коррупция и отчасти непрофессионализм, считает он. Если с последним явлением все ясно, то коррупция это не просто взяточничество. Не секрет, что рынка капитала в Казахстане практически нет, а то, что есть – это лишь его симуляция. Фондирование предприятий осуществляется через заемные средства и высокие уровни финансового и операционного левериджа. Поэтому, по словам эксперта, проблема коррупции в банковских учреждениях не столько в том, что можно дать взятку кредитному менеджеру, то есть не проблема низового уровня. Это проблема менеджеров среднего или высшего звена, так как они могут отказать простому заемщику, но не могут отказать непростому. А именно непростые заемщики и являются основным источников NPL по всей экономике. То есть менеджер банка не может отказать,если ему звонит высокий чиновник и просит по-братски выдать пару миллионов в кредит своему жезде. А так как трайбализм и кумовство в социальной структуре никто не отменял, то это телефонное право является чуть ли не центральной причиной всех NPL", - посетовал аналитик.



Подтверждением этой гипотезы является тот факт, что лучше всего в стране себя чувствуют банки с непробиваемой крышей – Халык и Цеснабанк.



"Можно вспомнить примеры БТА и Альянса образца 2006-2007 гг. Там кредитный менеджер не мог отказать собственному владельцу, чья деятельность и привела к гигантским дырам в капитале. В этой связи решит ли проблему NPL перекрытие крана господдержки? Да ничего подобного. Дело в том, что банковская сфера является своего рода смазкой всего экономического механизма. Сами финансисты и банкиры ничего не производят, а лишь перераспределяют имеющиеся ресурсы. И именно поэтому за их деятельностью надо очень тщательно следить. Однако кризис доверия, который может быть вызван коллапсом банков, может запросто лишить смазки всю остальную экономику. В этой связи либертарианский квазиэволюционный подход – выживет лишь сильнейший – для решения проблем этого сектора очень вреден", – сказал г-н Киндоп.



Необходимо быть либеральнее



По его словам поддержать банковский сектор могло бы открытие новых рыночных ниш или же осуществление мер по дальнейшей либерализации экономики и сокращению механизмов регулирования частного бизнеса. Это в принципе универсальный ответ практически на любую экономическую проблему в Казахстане – предпринимателям требуется больше свободы и они должны меньше тратить времени на отчеты перед чиновниками различных ведомств и иерархий.



"С другой стороны, перекрытие крана господдержки можно рассматривать как инструмент макроэкономической политики. По сути дела это означает сокращение фискальных стимулов с целью макроэкономической стабилизации – снижения инфляции и охлаждения экономики в текущей фазе. Возможно, что это предварительная мера для расширения общей емкости экономики, то есть ее либерализации. Но как бы там ни было, телефонное право уже стало традицией и от него так просто не избавиться в наших банках", – прокомментировал аналитик.



Шеф-аналитик компании "АНАЛИТИКА онлайн Казахстан" Сергей Полыгалов считает, что вероятнее всего проблемы у банковского сектора Казахстана в 2018 году продолжатся. И в первую очередь это коснется "мелких" банков. Уже в 2017 году началась "реструктуризация" банковского сектора путем слияний и поглощений крупными банками более мелких. И эти процессы продолжатся и в текущем году.



Эксперт предположил, что приведет это к тому, что на рынке останется 7 – 10 стабильных банков (сейчас их 31) с крупной капитализацией и большой клиентской базой. Часть мелких банков уйдет с рынка, а часть могут создать своего рода пулы, объединившись под единой вывеской.



То количество банков, которое присутствует на сегодняшний день в Казахстане излишне, убежден аналитик. По его словам в Казахстане нет такого объема свободных денег, который позволил бы достаточно наполнить ликвидностью всех представителей банковской сферы.



Еще один немаловажный момент заключается в том, что у банков нет четкого круга клиентов, что приводит к тому, что банки начинают "распыляться" на разные направления работы. "С кем работают банки сегодня? Крупный бизнес, как правило, кредитуется за рубежом или за счет государства.



Для коммерческих банков остается средний и малый бизнес, которые, по сути, сегодня больше стараются выжить, нежели развиваться. В этой ситуации отчасти виноваты и сами банки, выдавая достаточно дорогостоящие кредиты для бизнеса. Дорогой кредит приводит к производству дорогостоящих товаров и услуг, что в свою очередь снижает их конкурентоспособность. В итоге получается, что кредиты становятся трудно выплачиваемыми, что в свою очередь влияет уже на сами банки. По сути, получается замкнутый круг.



Вторая клиентская группа – физические лица. Здесь также существуют определенные проблемы, как для населения, так и для банков. Основная из них – низкие доходы населения. Во-первых, это не позволяет населению пользоваться депозитами, нет свободных денег. Во-вторых, населению приходится брать заведомо высокорискованные кредиты, с вероятностью невозможности возврата, чему, кстати, потворствуют сами банки, что опять же негативно сказывается на деятельности самих банков", – сказал он.



Меньше банков, да лучше



Эксперт считает, что, пытаясь заработать, банки идут на сверхрискованные действия, оттягивая на себя часть клиентской массы, предлагая завышенные проценты по депозитам и более льготные условия по кредитованию и обслуживанию. Кроме того, они кредитуют неплатежеспособное население. В итоге это приводит к появлению у банков проблем, которые в свою очередь приводят к банкротству.



Сокращение количества банков, их укрупнение и укрепление должно привести к стабилизации и структуризации банковской сферы. Текущую ситуацию в секторе можно назвать стрессовой, заметил он. Но это должно привести к улучшению ситуации в отрасли. Отказ правительства и Нацбанка в оказании помощи проблемным банкам можно оценить как определенный терапевтический шаг в оздоровлении банковского сектора Казахстана.



Это как естественный отбор в природе. В итоге на финансовой арене республики останутся только те банки, которые способны к дальнейшей стабильной деятельности, подчеркнул Полыгалов.



"На мой взгляд, необходимости в реанимации проблемных банков нет, тем более со стороны государства. Задача Нацбанка и государства создать регламентирующие документы и эффективную регулирующую структуру для продуктивной и качественной работы коммерческих банков, а не финансировать проблемы, которые создаются банками в процессе собственной деятельности. Я понимаю, когда подобные ситуации с банками происходят спонтанно, на фоне действительных форс-мажорных обстоятельств, но в преобладающем большинстве случаев проблемы банков возникают как раз в результате целенаправленных действий самих банков.



В данном случае и ответственность за это должны нести банки, а не государство", – считает он. По словам аналитика, единственным минусом сокращения количества банков будет отсутствие достаточно здоровой конкуренции, что может привести к ухудшению условий пользования банковскими продуктами, но это вопрос опять же вполне решаем жестким регламентированием деятельности коммерческих банков со стороны регулятора.



В итоге на территории Казахстана должна сформироваться качественная банковская система, которая будет стабильной, здоровой и эффективной, как для частного сектора, так и для бизнеса. Главное, чтобы процессы оздоровления не затянулись, заключил эксперт.



Аскар Муминов

23.02.18 Источник - camonitor.kz

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