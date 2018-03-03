 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запад в шоке: Россия потеряла страх, - Пол Робертс
09:28 04.03.2018

Запад в шоке: Россия потеряла страх

Пол Робертс о Послании Путина

Западные лидеры обеспокоены заявлениями Путина о создании в России новых видов вооружений, в том числе ракет, способных нести ядерный заряд и недоступных для американской противоракетной обороны. Коммюнике по этому поводу выпустили глава Белого дома Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Но не все на Западе так однозначно восприняли заявление главы российского государства. Вот что по этому поводу пишет Пол Крэг Робертс, доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана.

***

Путин выступил с удивительным посланием к Федеральному Собранию, к народу России и к народам мира.

В своей речи Путин открыл существование новых российских вооружений, которые делают неоспоримо ясным то, что Россия обладает громадным ядерным превосходством над Соединенными Штатами и над их жалкими вассалами - государствами-членами НАТО.

В виду возможностей России сейчас неясно, являются ли США сверхдержавой.

Я почти не сомневаюсь в том, что если сумасшедшие неоконсерваторы и военно-разведывательный комплекс в Вашингтоне имели бы эти вооружения, а Россия - нет, то Вашингтон напал бы на Россию.

Путин, однако, провозгласил, что Россия не имеет территориальных претензий, не имеет гегемонистских амбиций и не имеет намерений нападать на какую-либо иную страну. Путин описал эти вооружения как необходимый ответ на то, что год за годом Запад отклонял мирные предложения России и уклонялся от сотрудничества с ней и вместо этого окружал Россию военными базами и системами ПРО.

Путин сказал: "Мы заинтересованы в нормальном, конструктивном взаимодействии с США и Евросоюзом. …Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран".

Путин сказал Вашингтону, что провалились его усилия по изоляции России с помощью санкций и пропаганды, как провалились попытки со стороны Запада не позволить России ответить на усиливающееся военное окружение. Новые российские вооружения сделали подход США/НАТО целиком неэффективным. "…[Т]ем, кто… санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось! Теперь нужно осознать эту реальность, …прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся…"

Так, что же надо делать? Придет ли Запад в чувство? Или Запад, тонущий в долгах и по самые жабры увязший в раздутых и неэффективных военных отраслях, интенсифицирует ту "холодную войну", которую возродил Вашингтон?

Я не думаю, что у Запада есть то чувство, в которое он мог бы прийти. Вашингтон абсолютно потонул в "американской исключительности". Крайняя надменность и высокомерие "незаменимой нации" поразила все. Европейцы куплены и оплачены Вашингтоном. Я убежден, что Путин надеялся, что европейские лидеры поймут тщетность попыток устрашения России и прекратят одобрять и поддерживать русофобию Вашингтона, которая ведет к ядерной войне. Несомненно, Путин был разочарован идиотским ответом британского министра обороны Гэвина Уильямсона, который обвинил Россию в том, что она "выбрала тропу эскалации и провокации".

Я считаю, что неоконсерваторы будут принижать возможности России потому, что неоконсерваторы не желают принять наличие хоть каких-то сдержек для унилатерализма Вашингтона. С другой стороны, военно-разведывательный комплекс примется раскручивать шумиху вокруг российского превосходства с тем, чтобы затребовать еще большего бюджета для защиты нас от "российской угрозы".

Из своего многолетнего разочаровывающего опыта российские власти пришли к выводу, что Вашингтон отказывается признать интересы России и работать вместе в духе сотрудничества, а причина этого в уверенности Вашингтона в том, что американская мощь в состоянии вынудить Россию принять американское лидерство. Стремление разрушить эту иллюзию Вашингтона и стало причиной того, что Путин выступил с убедительным заявлением о новых российских возможностях.





В своем обращении он сказал: "…[С] нами никто… не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас". Путин подчеркнул, что российские ядерные вооружения предназначены для ответного удара, а не для нападения, но что любое нападение на Россию или на союзников России встретит немедленный ответ "со всеми вытекающими последствиями".

Дав ясно понять, что политика Запада по устрашению и установлению господства целиком и полностью провалилась, Путин вновь протянул оливковую ветвь: давайте работать вместе, чтобы решить мировые проблемы.

Я надеюсь, что дипломатичный подход России принесет успех в том, чтобы положить конец росту напряженности, нагнетаемой Вашингтоном. Однако, дипломатичный подход России упирается в два непреодолимых препятствия. Первое заключается в том, что раздутый военно-разведывательный комплекс США нуждается в наличии мощного врага, чтобы оправдать свой ежегодный бюджет величиной в один триллион долларов и всю ту власть, которая к этому прилагается. Второе препятствие заключается в неоконсервативной идеологии всемирного господства США.

Военно-разведывательный комплекс утвердился в каждом штате США. Этот комплекс - работодатель и источник основных поступлений в крупные политические кампании, что делает почти невозможным для какого-то сенатора или члена палаты представителей идти против его интересов. Во внешнеполитических кругах США еще только предстоит появиться той силе, которая могла бы противостоять сошедшим с ума неоконсерваторам. Та русофобия, которую создали неоконсерваторы, оказывает влияние на простых американцев.

Эти два препятствия подтвердили, что они достаточно мощны, не позволив президенту Трампу нормализовать отношения с Россией.

Возможно, в своей следующей речи Путину следовало бы напрямую обратиться к европейцам и спросить их о том, как содействие разжиганию Вашингтоном враждебности по отношению к России будет служить европейским интересам. Если дело дойдет до драки, то как хоть какая-то страна, имеющая на своей территории американские системы ПРО, американское ядерное оружие и американские военные базы, может ожидать, что ей удастся избежать разрушения?

Без НАТО и без того передового базирования, которое оно предоставляет, Вашингтон не способен привести мир к войне. Непреложным фактом является то, что НАТО является препятствием на пути к миру.

Автор - Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.
3.03.18

Источник - svpressa.ru
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