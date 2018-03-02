Главному пограничнику Туркмении Гундогдыеву в третий раз присвоили генеральское звание

09:19 04.03.2018 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присвоил звание генерал-майора начальнику Госпогранслужбы полковнику Бегенчу Гундогдыеву. Соответствующий указ, как передает агентство "Туркменистан сегодня", глава государства подписал на заседании Госсовета безопасности 1 марта. Гундогдыев отчитывался на нем о работе за два месяца. Президент, в свою очередь, напомнил начальнику погранслужбы об особой ответственности, возложенной на его подчиненных по охране границы и поддержанию "климата доверия" с соседними странами.



Примечательно, что в первый раз Гундогдыев получил воинское звание генерал-майора еще в 2010 году, когда занимал должность замминистра обороны. Спустя год он возглавил оборонное ведомство, но всего через несколько месяцев был разжалован в полковники "за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей". Причиной президентского гнева стали взрывы боеприпасов на складе в Абадане, в результате которых, по официальным данным, погибли 15 человек, а по неофициальным – свыше тысячи.



В 2013 году Гундогдыев вернул себе звание генерал-майора. Однако в августе 2017-го вновь лишился его, уже в должности начальника Госпогранслужбы. По информации "Азатлыка", он получил строгий выговор от президента из-за того, что туркменскую границу незаконно перешла группа людей, подозреваемых в связях с ИГИЛ (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). Четырех предполагаемых боевиков впоследствии задержали, однако остальным удалось скрыться. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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