Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги

01:33 04.03.2018 Юлия КОСТЕНКО



Кыргызстан отмечает символическую дату - 100 дней с новым президентом. За это время не произошло ничего из ряда вон выходящего. Пока Сооронбай Жээнбеков демонстрирует рассудительность и умение договариваться в интересах государства.



Первое обещание



На церемонии инаугурации Сооронбай Жээнбеков пообещал, что первый его указ в качестве главы Кыргызстана будет о присвоении Алмазбеку Атамбаеву звания Героя Кыргызской Республики и награждении его знаком отличия "Ак-Шумкар".



Спустя три дня "за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество" Алмазбек Атамбаев получил наивысшую государственную награду.



После этого о бывшем руководителе страны говорили мало. Все внимание приковано к новому лидеру.



Первое одобрение



Перемены для бишкекчан начались с первых дней правления Жээнбекова. Глава государства изменил время своего выезда в "Белый дом" и отказался от перекрытия дорог.



На работу Сооронбай Жээнбеков приезжает не в пик активного трафика на стратегической трассе, когда тысячи горожан пытаются вовремя добраться на работу или учебу. Он старается быть на рабочем месте как можно раньше.



Кортеж въезжает на территорию "Белого дома" ранним утром, около 8.00. Движение останавливают лишь на несколько минут, когда машина поворачивает во двор.



Горожане приняли новые порядки на ура.



Первый визит



Первый визит в качестве главы государства Сооронбай Жээнбеков совершил в Россию, что также не может не радовать кыргызстанцев. Он провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и был радушно встречен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в его загородной резиденции.



Примечательно и то, что визит состоялся по приглашению российской стороны. "Иначе быть не могло. Российская Федерация остается для нас основным стратегическим партнером и союзником. Я благодарен Владимиру Путину за приглашение. Мы обсудили актуальные вопросы, перспективы дальнейшего сотрудничества. Мне представилась возможность вручить ему высшую награду КР - орден "Манас" I степени. К нашей делегации отнеслись очень тепло. Все вопросы, которые мы обсуждали, будут решены", - рассказал Сооронбай Жээнбеков журналистам.



Далее президент Кыргызстана направился в Минск на саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Избежать встречи с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым он не мог. Все еще оставалась нерешенной проблема на кыргызско-казахской границе. И от Сооронбая Жээнбекова как лидера и первого лица ждали конкретных шагов по урегулированию конфликта.



После полуторамесячной блокады граница заработала в прежнем режиме. О Кыргызстане и Казахстане вновь заговорили как о братских странах.



Первый официальный



Первый официальный визит Сооронбай Жээнбеков совершил в Узбекистан.



В отделе внешней политики аппарата президента объяснили это так: "За последние десять лет накопилось много вопросов между двумя странами. Сейчас появилась твердая политическая воля решать проблемы на взаимовыгодной основе, с учетом взаимных интересов. Поэтому по приглашению президента Узбекистана наш президент намерен совершить визит для "сверки часов" по дальнейшим действиям и решению актуальных вопросов, определения конкретных планов и направлений сотрудничества. Речь идет о том, чтобы задействовать те направления, которые еще не применяются. Потенциал двустороннего сотрудничества наших стран высокий. У нас приграничные районы намерены работать, столицы. Планы большие. И в ходе визита мы намерены подтвердить приверженность реализации ранее достигнутых договоренностей, а также наметить планы на перспективу".



Отношения между Кыргызстаном и Казахстаном окончательно наладились после приглашения Нурсултана Назарбаева. Сооронбай Жээнбеков охотно его принял и отправился в Астану.



В последние дни 2017 года Владимир Путин собрал у себя всех глав СНГ на неформальную встречу. В феврале Сооронбай Жээнбеков полетел в Душанбе - опять же, по инициативе приглашающей стороны.



Главной темой переговоров стала делимитация границы. Конкретных решений пока не принято, но рабочие группы активно проводят переговоры.



На кыргызско-таджикской границе более 70 несогласованных участков.



В 2015 году по инициативе Таджикистана делимитацию госграницы приостановили. У сторон возникли разногласия. Отрадно, что они вновь начали диалог.



Первый выход в свет



Супруга Сооронбая Жээнбекова по-прежнему остается в тени. Ее он не берет с собой даже во время официальных визитов. Ее не было ни в Ташкенте, ни в Астане, ни в Душанбе. Впервые после инаугурации Айгуль Жээнбекова появилась на публике лишь один раз - в преддверии Нового года.



Фотографии с президентской елки в Национальной филармонии, где глава государства запечатлен с супругой, за несколько часов набрали тысячи просмотров.



Первый Совбез



Общественность и государственные мужи встрепенулись после заседания Совета безопасности, на котором Сооронбай Жээнбеков раскритиковал деятельность ГКНБ, отметив, что только треть возбужденных уголовных дел доходит до суда.



Государственный комитет национальной безопасности за последние два года возбудил две тысячи уголовных дел. Из них только 29 процентов довели до суда. А суд, в свою очередь, почти половину обвиняемых следователями ГКНБ оправдал.



Досталось и АКС ГКНБ, и Генеральной прокуратуре. "Генеральная прокуратура - это национальный координатор борьбы с коррупцией, однако она неэффективно выполняет свои обязательства, - отметил глава КР. - Очевидны внутренние противоречия и защита не государственных, а только ведомственных интересов. Вы проводите много незаконных и необоснованных проверок. Ко мне поступают жалобы от руководителей исполнительной власти о дублирующих проверках со стороны контролирующих органов. Прекращать такие и надзирать за законностью должна прокуратура. Но этого не происходит. Наоборот, прокуратура сама инициирует много проверок".



К сожалению, некоторые сотрудники АКС превратились в касту неприкасаемых. Пришло время изменить формат службы. Необходимо пересмотреть и на соответствие занимаемой должности всех сотрудников АКС.



Долго ждать не пришлось. Своего кресла лишился директор Антикоррупционной службы ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. В ведомстве началась рокировка кадров. Известно, что в АКС лишились должности более двух десятков сотрудников.



Первая интрига



Дуйшенбек Чоткараев ушел сам, подав соответствующий рапорт. Президент принял его отставку.



Буквально через несколько дней написал заявление и принес его Сооронбаю Жээнбекову руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. СМИ поспешили спровадить его из "Белого дома".



Пресс-секретарю главы государства, отвечая на вопросы ИА "24.kg", пришлось объяснить происходящее.



У Сооронбая Жээнбекова и Фарида Ниязова в субботу, 24 февраля, была встреча. Руководитель аппарата главы государства сообщил о желании уйти с должности, но президент не принял его просьбу. В понедельник, 26 февраля, Фарид Ниязов зашел к президенту с заявлением об уходе. Но Сооронбай Жээнбеков не подписал его и предложил работать вместе и дальше.



Фариду Ниязову было предложено отдохнуть. Сооронбай Жээнбеков считает, что человек просто устал, потому что не отдыхал после президентских выборов. Чиновнику дали недельный отпуск.



Фарид Ниязов назначен Сооронбаем Жээнбековым на должность главы аппарата президента три месяца назад - 11 декабря 2017 года.



Что это было - демарш или действительно просто усталость, покажет ближайшее время. Источник - 24.kg

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