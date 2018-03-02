Минус 2,9 триллиона: банки Казахстана посчитали дырявые активы

00:15 04.03.2018 Неприятный сюрприз преподнес январь казахстанской банковской системе



Начало года ознаменовалось снижением активов банков - только за январь капитал банков уменьшился на 434,3 миллиардов тенге - до 23,8 триллионов тенге. Причина – отрицательная переоценка кредитного портфеля (-367,3 миллиардов тенге за январь) и рост расходов на формирование провизий в связи с вступлением в силу новых требований Нацбанка.



Взвешенно и честно?



Проще говоря, банки внедряют новые стандарты финансовой отчетности IFRS 9, и по-новому подходят к подсчету резервов – более взвешенно и честно.



"По большому счету, ничего страшного нет, - убежден генеральный директор SAS Казахстан Андрей Суставов. – Банки просто очень взвешено подошли к инструменту оценки провизий. Неправильная оценка провизий может повлечь за собой штраф от регулятора, так как переоцененные резервы оставят мало средств для привлечения прибыли. От того, насколько правильно каждый банк посчитает резервы, будет зависеть, какая сумма будет "законсервирована" под возможные кредитные риски и сколько останется на кредитование. Еще одно негативное последствие некорректной оценки провизий в том, что акционерам придется докапитализировать свои банки".

По данным аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана, лидером по снижению совокупной стоимости активов по итогам января стал Народный Банк, активы которого снизились на 260,0 миллиардов тенге (по итогам 2017 года рост активов банка составил 131,4 миллиардов тенге).

"Снижение произошло на фоне незначительного уменьшения ссудного портфеля, списания плохих кредитов, формирования провизий и снижения обязательств в виде оттока вкладов клиентов юридических лиц", - говорится в аналитической записке.

В то же время АТФБанк стал абсолютным лидером по приросту активов. По итогам января активы банка выросли на 144,7 милиардов тенге (11,8%) до 1,2 триллионов (по итогам 2017 года снижение на 142,7 миллиардов тенге). Прирост активов банка, согласно данным АФК, произошел благодаря привлечению фондирования с помощью корпоративных депозитов, а привлеченные средства направляются преимущественно на кредитование МСБ и розницы.



Временные трудности или банковский кризис

Если в резком снижении активов финансовые аналитики ничего плохого не видят, то февральское снижение рейтинга агентством S&P Global Ratings сразу трем казахстанским банкам – Qazaq Banki, Capital Bank и Эксимбанк – новость не из приятных.

Рейтинги Qazaq Banki были понижены до "ССС+/С" и помещены в список CreditWatch Negative в связи с давлением на базу фондирования и уязвимостью финансовых показателей. Capital Bank отозвал свои кредитные рейтинги "ССС+/С", куда они были помещены S&P ввиду неопределенности в отношении его бизнеса и финансирования. Также S&P понизило рейтинги Эксимбанк Казахстан до "ССС+/С" с "В-/В" в связи с уязвимым качеством активов и слабыми показателями фондирования. Источник - ru.sputniknews.kz

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