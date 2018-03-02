По указке Ак Орды казахстанские компании рвут выгодные контракты с Крымом

00:13 04.03.2018 Прощание с Крымом?



Из-за того что казахстанские власти так и не определились со статусом Крыма, павлодарские предприниматели вслед за петропавловскими решили отказаться от очень выгодного сотрудничества с крымскими компаниями.



Об этом стало известно вчера на пресс-конференции руководителя департамента государственных доходов КГД МФ РК Ернура БАЙГУРМАНОВА.



Напомним, павлодарское ТОО "ТПБ Агромир", занимающееся производством ножевых полос, крепящихся к сенокосилкам и комбайнам, десять лет закупало для них сегменты у известного крымского промышленного гиганта ПАО "Торговый дом "Сельхоздеталь". Через два года после того, как Крым объявил о своем выходе из состава Украины, ТОО платило за эти сегменты налоги как за товар из России - страны Таможенного союза. А в июне 2016 года управление госдоходов по городу Павлодару вдруг потребовало предоставить грузовую таможенную декларацию либо вернуть уже использованные в производстве четыре тысячи ножевых полос назад в Симферополь.



А эти полосы между тем успели раскупить крестьяне Павлодарской области, Костаная, Кокшетау, Семея и Усть-Каменогорска. В то же время петропавловские налоговики продолжали брать со своего ИП "Налесный", которое тоже завезло сегменты из Симферополя, налоги как за российский товар, попросив вместо "Республика Крым" вписать в 320-ю форму "Симферополь".



На все свои запросы, отправленные весной и летом прошлого года в комитет госдоходов Минфина РК, конкретного ответа наша газета так и не получила. Тогда же индивидуальный предприниматель из Петропавловска Андрей НАЛЕСНЫЙ от греха подальше сотрудничество с крымскими компаниями прекратил и ножевые полосы больше не выпускает.



- Закупать сегменты где-то в другом месте не имеет смысла, - объяснил он. - Да, их производят другие российские заводы, но они работают по упрощенной технологии, их детали сильно уступают по качеству "Симферопольсельмашу", чью продукцию реализует ТД "Сельхоздеталь". Этому предприятию уже 90 лет, и все эти годы оно славилось безукоризненным качеством, стало эталоном, при этом цены у них очень привлекательные. Наши крестьяне на глаз могут отличить крымскую продукцию от любой другой, и стоит только поставить комплектующие другого производителя, сразу заявляют: я это брать не буду.



А теперь, судя по всему, вслед за петропавловцами разорвали выгодные экономические связи и павлодарцы.



- С прошлого года павлодарские предприниматели к нам больше не обращались, а раз не обращались, как мы можем облагать их налогом, - сообщил Ернур Байгурманов. - В этом вопросе мы со своим руководством единого мнения, каких-то разночтений быть не может. Здесь не вопрос налогового или таможенного администрирования, и здесь вопрос не в рамках нашей компетенции. Ни мы, ни наш центральный комитет здесь решения не принимают.



Ольга ВОРОНЬКО, Павлодар Источник - Время

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