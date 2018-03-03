Кровавое перемирие. Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня, - А.Онтиков

00:04 04.03.2018 Перемирие в Сирии так и не наступило. Хотя Совет Безопасности ООН в конце февраля принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней для доставки гуманитарной помощи, ее исполнение становится в нынешних условиях практически невыполнимой задачей. Основное внимание мировых политических лидеров и СМИ оказалось прикованным к пригороду Дамаска - Восточной Гуте. О других районах страны, несмотря на призывы России, мировые игроки предпочитают не вспоминать. Портал iz.ru разбирался, почему сложилась такая ситуация и кто несет ответственность за срыв перемирия.



Головная боль длиною в пять лет



Ситуация в Восточной Гуте обострилась сразу с началом сирийского конфликта в 2011 году. Ее жители быстро подключились к антиправительственным демонстрациям, которые вскоре переросли в вооруженные столкновения. В 2012–2013 годах боевики оппозиции организовали наступление на Дамаск и подошли вплотную к центру сирийской столицы. Однако правительственным войскам удалось отбросить повстанцев и "запереть" их в Восточной Гуте. Таким образом, уже почти пять лет этот район остается в осаде.





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За это время сирийская армия не раз предпринимала безуспешные попытки освободить его. Одна из проблем, с которой сталкивались военные, - это подземные тоннели, прорытые между зданиями и позволяющие боевикам после совершения атак быстро покидать занимаемые районы. Точно так же, когда сирийцам удавалось освободить ту или иную часть Гуты, экстремисты возвращались туда и вновь захватывали ее.



Близость этого района к центру Дамаска стала причиной того, что, несмотря на известные успехи в борьбе с террористами по всей стране, полностью обезопасить сирийскую столицу не удается до сих пор. Боевики периодически совершают вылазки и устраивают теракты, но куда больше хлопот сирийским властям доставляют постоянные минометные обстрелы из Восточной Гуты, в том числе в направлении района, где расположено российское посольство. Были случаи, когда снаряды падали на территорию дипмиссии и наносили ей значительные повреждения. К счастью, на протяжении всех этих лет удавалось избегать жертв среди дипломатов и технического персонала.



Отличить террориста от оппозиционера



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За время сирийского конфликта в Гуте сформировался ряд вооруженных группировок, причем как оппозиционных, так и террористических. К первым прежде всего относится "Джейш аль-Ислам", которая, как считается, поддерживается Саудовской Аравией. Ее в 2013 году создал исламист Захран Аллуш, который был ликвидирован два года спустя в результате авиаудара. Сейчас "политическое крыло" этой организации возглавляет Мухаммед Аллуш, который принимал участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве и Астане.



Численность группировки, по разным оценкам, насчитывает от 8 тыс. до 15 тыс. боевиков. Россия в 2016 году выступила с предложением признать "Джейш аль-Ислам", а также "Ахрар аш-Шам" на уровне ООН террористическими организациями, однако против высказались США, Франция, Великобритания и Украина.



Другой условно оппозиционной группировкой, имеющей в Восточной Гуте сильные позиции, является "Фейлак ар-Рахман", в составе которой находятся несколько тысяч боевиков. Считается, что ее главным спонсором выступает Катар.



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Наряду с так называемой вооруженной оппозицией в пригороде Дамаска находятся боевики "Хейат Тахрир аш-Шам" (в прошлом - "Джебхат ан-Нусра", организация запрещена в России). По оценке ряда западных и оппозиционных сирийским властям источников, численность ее боевиков в Восточной Гуте не превышает нескольких сотен человек, однако эти сведения выглядят сомнительными. По крайней мере, сейчас к таким цифрам апеллируют, чтобы обвинить Россию и Сирию в нанесении ударов по сирийской оппозиции.



Кроме того, в Гуте действует ряд более мелких оппозиционных и террористических группировок: "Ахрар аш-Шам", "Фаджр аль-Умма", "Нур эд-Дин аз-Зенки" и др.



Примечательно, что за прошедшие годы между всеми этими структурами неоднократно вспыхивали вооруженные столкновения за влияние и перераспределение имущества: в условиях блокады стала процветать контрабанда, а гуманитарная помощь, получаемая извне, чаще всего попадала в руки боевиков, которые продавали ее населению по баснословным ценам. Впрочем, сейчас они, наоборот, объединились на фоне общей угрозы, сформировав в Восточной Гуте единый центр руководства. Об этом сообщили в российском Минобороны.



Не уговорами, так бомбами



Боевики использовали гумпаузу в Восточной Гуте для наступления



Не лишним будет напомнить, что в ходе переговоров по Сирии в Астане участники пришли к соглашению создать в Восточной Гуте одну из четырех зон снижения напряженности. Это, в частности, предполагает полное прекращение огня с обеих сторон. Свои подписи под соглашением поставили уже упомянутые группировки "Джейш аль-Ислам" и "Фейлак ар-Рахман", о чем российское Минобороны сообщило летом 2017 года. Однако минометные обстрелы сирийской столицы не прекратились.



Российские военные неоднократно предпринимали попытки уговорить непримиримые формирования покинуть Восточную Гуту. Подобная практика распространилась ранее в других районах Сирии, а также в соседнем Ливане, когда террористов или вооруженную оппозицию организованно, вместе с членами семей вывозили в провинцию Идлиб. Однако в пригороде Дамаска подобного рода предложения были встречены решительным отказом.



Песков рассказал об использовании химоружия в Восточной Гуте



К слову, некоторые западные и арабские СМИ обвиняют Россию как раз в обратном: якобы она препятствовала выходу "Джебхат ан-Нусры", чтобы опять же получить предлог для бомбежек Гуты. А оппозиционные группировки несколько дней назад выпустили коммюнике о готовности решить проблему присутствия в том районе террористов этой организации. Что мешало им сделать это раньше, остается только догадываться.



Вместе с тем в условиях, когда ИГИЛ (организация запрещена в России) оказался разгромлен, а против "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе ведут активное наступление, сохранение анклава нестабильности в самом сердце Сирии стало неприемлемым. Командование страны подтянуло к Восточной Гуте дополнительные соединения, в том числе формирования спецназа, и начало при поддержке России постепенно освобождать ее от террористов.



На этом фоне в западных СМИ буквально разразилась истерика. В прессе стали цитировать сообщения Сирийского наблюдательного совета по правам человека, который находится в Великобритании, о том, что якобы в результате авиаударов в Восточной Гуте гибнут сотни мирных жителей. Сейчас уже сообщается о более чем 500 убитых.



Лавров предупредил о возможных вбросах для срыва перемирия в Сирии



И конечно же, не обошлось без очередной порции обвинений в адрес сирийских властей в использовании химического оружия. К слову, именно в Гуте в 2013 году был зафиксирован один из первых случаев его применения за время конфликта. Тогда погибло, по разным оценкам, от 281 до 1729 человек. Дамаск и оппозиция обвинили в этом друг друга. Позицию первого поддержала Россия. Западные страны встали на сторону второй. Итогом того инцидента стало предложение Москвы об уничтожении сирийского химического оружия. Эту инициативу поддержал Дамаск. Уже в июне 2014 года Организация по запрещению химического оружия официально подтвердила вывоз всех боевых отравляющих веществ из Сирии, а затем и их ликвидацию. С тех пор, однако, в их применении не раз обвиняли власти страны. Обычно это совпадало по времени с крупными наступательными операциями против боевиков. Восточная Гута не стала исключением.



Примечательно, что еще за несколько дней до этого сирийские СМИ, а затем и российское Минобороны сообщали о готовящейся провокации с химоружием. Причем первые называли в качестве ее организатора "Белые каски". Эта структура, которая финансируется преимущественно Великобританией и США, уже не раз запятнала себя съемками постановочных видео и откровенных фальшивок. И действительно, на этот раз сообщения об использовании отравляющих веществ стали поступать именно от нее.



Перемирие без прекращения войны



Боевики Восточной Гуты 37 раз нарушили гуманитарную паузу



На этом фоне Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию № 2401 о 30-дневном гуманитарном перемирии в Сирии. То есть не только в Восточной Гуте. В этой связи Россия призывает обратить внимание на бедственное положение мирного населения в других районах страны - лояльных Дамаску городах Фуа и Кефрая, находящихся в окружении боевиков в провинции Идлиб, Ракке, практически уничтоженной бомбежками американской коалиции, и на юге, в лагере беженцев Рукбан близ американской базы в Ат-Танфе. Но на эти призывы Москвы предпочитают не обращать внимания.



Вместе с тем специально для доставки помощи в Восточную Гуту по поручению президента России Владимира Путина был открыт гуманитарный коридор, который работает ежедневно с 9:00 до 14:00 по местному времени. Также его могут использовать мирные жители, чтобы покинуть осажденный район. Однако в Международном комитете Красного Креста назвали пятичасовую гуманитарную паузу недостаточной для доставки помощи. Что касается перемирия, то, как ранее заявил глава МИДа Сергей Лавров, оно должно стать продуктом договоренностей между противоборствующими сторонами. И конечно же, оно не может распространяться на террористические структуры. К таковым министр причислил не только организации из соответствующего списка ООН.



Лавров назвал условия для начала реального перемирия в Сирии



- В Восточной Гуте и в провинции Идлиб целый ряд группировок, которые позиционируются их западными партнерами и покровителями как "умеренные", такие как "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", сотрудничают с [...> "Джебхат ан-Нусрой". Это обстоятельство делает "партнеров" "Ан-Нусры" незащищенными режимом прекращения огня. Они тоже подлежат легитимным действиям сирийских вооруженных сил и всех тех, кто поддерживает сирийскую армию, - заявил Сергей Лавров 26 февраля.



И хотя некоторые оппозиционные группировки - та же "Джейш аль-Ислам" - сразу же выступили с заявлениями о готовности прекратить огонь, на практике они этого так и не сделали: минометным обстрелам по-прежнему подвергаются другие районы сирийской столицы, а также гуманитарный коридор, если по нему пытаются выйти люди.



3 марта 2018,



Андрей Онтиков Источник - iz.ru

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