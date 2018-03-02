Эмманюэль Макрон (президент Франции) исполнит роль в симфонической сказке "Петя и волк" (и роль явно не волка-)

23:53 03.03.2018 Симфоническую сказку для детей "Петя и волк" с участием президента Франции покажут в рамках серии художественных вечеров "Четверги в Елисейском", учрежденной Макроном и его супругой.



Президент Франции Эмманюэль Макрон исполнит роль чтеца в симфонической сказке для детей "Петя и волк" Сергея Прокофьева, которую покажут 1 марта в Елисейском дворце в Париже. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе главы французского государства.



В качестве зрителей на благотворительное представление будут приглашены около 200 школьников, детей с различными заболеваниями, а также дети погибших и раненых сотрудников силовых структур.



Музыкальные партии в спектакле исполнит оркестр Республиканской гвардии Франции. Мероприятие пройдет в рамках серии художественных вечеров "Четверги в Елисейском", которые несколько месяцев назад учредили Макрон и его супруга Брижит.



Премьера сказки Прокофьева "Петя и волк" состоялась весной 1936 года. Каждый из ее персонажей представлен определенным инструментом и отдельным мотивом Источник - dw.com

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