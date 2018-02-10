Управлять Казахстанской Магниткой индус Миттал нанял каких-то украинских проходимцев и проходимок

18:10 03.03.2018 Кадры национальной безопасности



Адвокат иностранной сотрудницы "АрселорМиттал Темиртау" Анны Адом утверждает: судебное решение против его подзащитной угрожает безопасности страны!



Сугубо трудовой конфликт между директором по персоналуАО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) Анной АДОМ и директором по персоналу железорудного департамента этого же предприятия Юрием ПАЛАМАРЕМ обретает... политическую окраску!



Напомним, в начале февраля Темиртауский горсуд привлек менеджера иностранной компании Анну Адом к уголовной ответственности за нарушение трудовых прав работника Юрия Паламаря. А точнее - за незаконное расторжение трудового договора с ним. Распоряжающуюся судьбами персонала руководительницу наказали лишением права занимать должности в АМТ в течение года и привлекли к общественным работам на 80 часов (см. "Ради Адом на земле", "Время" от 10.2.2018 г.). После оглашения вердикта обе стороны объявили о намерении обжаловать приговор в апелляционной инстанции.



Юрия Паламаря не устроила мягкость правосудия. По его мнению, иностранную подданную следует наказать жестче и увеличить для нее срок общественных работ. Между тем его оппоненты не только потребовали полного оправдания Адом, но и прошлись тяжелым катком по судье Темиртауского горсуда Асанали СМАЙЛОВУ. На взгляд адвоката осужденной Дмитрия КУРЯЧЕНКО, служитель Фемиды допустил существенные нарушения норм не только Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, но и Конституции и даже международного права! Защитник потребовал, чтобы судьи коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда дали этим нарушениям суровую оценку.



Отметим наиболее яркие выдержки из апелляционной жалобы адвоката Анны Адом:



"Это (решение суда первой инстанции. - И. М.) создает прецедент прямого вмешательства в деятельность иностранного инвестора и лишает его возможности по своей воле и усмотрению иметь у себя работников. Обжалуемый приговор прямо ограничивает права и законные интересы крупнейшего иностранного инвестора АО "АрселорМиттал Темиртау" и его самостоятельность в назначении работников на должность и управлении своей компанией".



"Приговор направлен против конституционных прав Адом А. А., дискредитирует судебную власть Республики Казахстан перед ее источником - народом, а также иностранными инвесторами и, как следствие, перед мировым сообществом, создает опасность причинения вреда экономике Республики Казахстан путем отталкивания потенциальных иностранных инвесторов и может породить у существующих иностранных инвесторов страх за свои инвестиции, которые вложены в экономику Казахстана, и подтолкнуть к остановке развития своей деятельности и дальнейшему ее прекращению, что может лишить рабочих мест наш народ".



Вот именно так, и никак иначе! Не правда ли, удивительные доводы? И это при том, что перед уголовными разбирательствами Юрий Паламарь прошел через гражданские процессы и сумел доказать, что его права действительно были нарушены. Или, выходит, работа на предприятии-инвесторе дает иностранке Анне Адом особые привилегии не соблюдать казахстанские законы и не нести ответственности за свои поступки?



Очень интересно, как отреагирует на столь громкие заявления Куряченко, а вместе с ним, получается, и Адом апелляционная инстанция. Дата слушаний пока не назначена, но уже известно, что судьям придется разрешать еще один проблемный вопросик. Дело в том, что Анну Адом наказали только по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса - за незаконное прекращение трудового договора, хотя Юрий Паламарь просил привлечь ее к ответственности и по части 3 этой же статьи - за неоднократную задержку выплаты причитающейся зарплаты. Судья Асанали Смайлов решил, что этот пункт не относится к делам частного обвинения, своим постановлением выделил материал в отдельное производство и направил его в прокуратуру для производства дознания.



В свою очередь прокурор Темиртау Арман АХАНОВ счел, что судья принял неправильное решение, и ходатайствовал об отмене его постановления. Потому служителям Фемиды из облсуда придется либо оправдывать Адом в этой части, либо загружать ее дополнительным наказанием.



К слову, о наказании. Здесь тоже не обошлось без сюрпризов. По закону к общественным работам не могут привлекать женщин, воспитывающих малышей возрастом до трех лет. То, что у Адом есть годовалая дочь, почему-то выяснилось только после оглашения приговора. И теперь, скорее всего, ей удастся избежать трудовых подвигов на улицах города металлургов. Впрочем, статья, по которой она привлекается, предусматривает и альтернативный вид возмездия: арест на срок до 75 суток. А если ей припаяют еще и часть 3 статьи 152 УК, то содержание под стражей может растянуться до 90 дней. Либо ее ждет штраф в размере до 500 МРП и запрет заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.



Так что интрига в этой истории нежданно-негаданно по-прежнему сохраняется. Кто же в конечном итоге будет праздновать победу?



Ирина МОСКОВКА, Караганда Источник - Время

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