Бишкек. Задержан бывший первый заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Боркоев

17:41 03.03.2018 ГКНБ: Задержан бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" Боркоев Б.



ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения и незаконного вывода денежных средств в особо крупных размерах отдельными руководителями ОАО "Электрические станции". К данной преступной схеме были привлечены подставные фирмы, с которыми были заключены фиктивные подрядные договора.



Так, отдельные руководители ОАО несмотря на не соответствие квалификационным требованиям при проведении конкурса для закупки ремонтных работ котлоагрегатов, заключали договора с подрядными организациями и переводили на их счета крупные суммы денежных средств, при этом фактически ремонтные работы осуществлялись собственными силами ТЭЦ г.Бишкек.



Данные денежные средства были выделены на подготовку ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.



По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 171 ч.4 п.1,2 ( Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения),ст.189 (Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров), ст. 221 ч.3 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций совершенное лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, где более 30 процентов акций (доли) принадлежит государству) и статьей 350 ч. 3 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.



В рамках проведенных оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержан бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" Боркоев.Б.



В настоящее время Боркоев.Б. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



Ведется следствие.



Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455

3 марта 2018 года

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