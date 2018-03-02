Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин

14:10 03.03.2018 Некоторые заявляют, что отречение императора Николая II Александровича от "Престола Государства Российскаго" было волевым актом, проявлением личной силы и мужества.



Другие же утверждают, что никакого отречения последнего российского императора не было вообще. И все-таки названное отречение имело место быть.



Я предполагаю, что Николай II Александрович всего-навсего испугался, что повторит судьбу своего прапрадеда императора Павла I Петровича, которого заговорщики из его ближайшего окружения ударили по голове табакеркой, а потом додушили шарфом. Поэтому Николай II Александрович счел для себя за благо просто отречься...



Отчего царь-государь в конечном счете отрекся, отрекаясь от престола? На царствование он был помазан Русской Православной Церковью, согласно учению которой "Священное Миропомазание Царей есть священнодействие, в котором сообщается им благодать Святаго Духа для укрепления в выполнении высшего служения на земле" (из книги: Учение о богослужении православной церкви, составленное протоиереем Церкви Мариинского дворца Дмитрием Соколовым. СПб., 1894, с. 107).



Отрекшись от царствования, Николай II Александрович отрекся и от совершенного священнодействия, следовательно - отрекся от Церкви, следовательно - отрекся от православия, следовательно - отрекся от веры, следовательно - отрекся от Христа. Таким образом, Николай II Александрович стал вероотступником и христопродавцем.



Я никоим образом не восстаю против РПЦ, причислившей Николая II Александровича к лику святых, а лишь делюсь своими мыслями. Буду рад, если кто-нибудь опровергнет мои утверждения или докажет обратное.



Кстати, а почему до сих пор не канонизирован Павел I Петрович?...



См. также

Вопросы о государе-императоре Николае II Александровиче, - П.Густерин

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1495814640



П.В. Густерин Источник - ЦентрАзия

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