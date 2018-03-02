|Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
14:10 03.03.2018
Некоторые заявляют, что отречение императора Николая II Александровича от "Престола Государства Российскаго" было волевым актом, проявлением личной силы и мужества.
Другие же утверждают, что никакого отречения последнего российского императора не было вообще. И все-таки названное отречение имело место быть.
Я предполагаю, что Николай II Александрович всего-навсего испугался, что повторит судьбу своего прапрадеда императора Павла I Петровича, которого заговорщики из его ближайшего окружения ударили по голове табакеркой, а потом додушили шарфом. Поэтому Николай II Александрович счел для себя за благо просто отречься...
Отчего царь-государь в конечном счете отрекся, отрекаясь от престола? На царствование он был помазан Русской Православной Церковью, согласно учению которой "Священное Миропомазание Царей есть священнодействие, в котором сообщается им благодать Святаго Духа для укрепления в выполнении высшего служения на земле" (из книги: Учение о богослужении православной церкви, составленное протоиереем Церкви Мариинского дворца Дмитрием Соколовым. СПб., 1894, с. 107).
Отрекшись от царствования, Николай II Александрович отрекся и от совершенного священнодействия, следовательно - отрекся от Церкви, следовательно - отрекся от православия, следовательно - отрекся от веры, следовательно - отрекся от Христа. Таким образом, Николай II Александрович стал вероотступником и христопродавцем.
Я никоим образом не восстаю против РПЦ, причислившей Николая II Александровича к лику святых, а лишь делюсь своими мыслями. Буду рад, если кто-нибудь опровергнет мои утверждения или докажет обратное.
Кстати, а почему до сих пор не канонизирован Павел I Петрович?...
См. также
Вопросы о государе-императоре Николае II Александровиче, - П.Густерин
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1495814640
П.В. Густерин