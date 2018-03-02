 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.03.2018
18:10  Управлять Казахстанской Магниткой индус Миттал нанял каких-то украинских проходимцев и проходимок
17:41  Бишкек. Задержан бывший первый заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Боркоев
14:10  Об отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
13:02  Президент Мирзиеев запретил узб-госчиновникам ходить на свадьбы
11:05  Найманы и другие: Родоплеменная система сплачивает казахов или разъединяет? - Булат Кумеков
11:00  Исцеление культурой: Как вывести казахскую нацию из ценностного кризиса? - С.Исабаева
10:44  В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые
10:18  Арестован главный китайский нефтяной олигарх Е Цзяньмин
10:13  ГУМ ожил. "Российскую угрозу" обсудят на троих. Грузия, Молдавия и Украина собирают конференцию в Кишиневе
09:57  В Москве представлен фильм "Пантюркизм. От султана до Эрдогана"
09:26  Человек как вид – главная "новинка" эволюции, - С.Сухонос
09:06  Кырпремьер настучал президенту на главу Кырсвязи Абасканова
07:09  С "нелюбовью". Очередной русофобский кино-пасквиль взял престижный западный кино-приз
01:27  National Interest: Как США могут победить в войне с афганскими наркотиками?
01:11  Власовцев в плен не брали, - вспоминает старшина разведки Иванов из Катта-Кургана
01:07  Москва и Пекин чудом избежали ядерной войны. Бои за Даманский (история), - А.Ильин
00:29  Формальные ранги казахстанских госслужащих: кто всех важнее? - М.Шибутов
00:20  Пороховая бочка Ближнего Востока, - С.Кожемякин
00:06  Сошел на нет. Самого страшного в Узбекистане человека лишили власти. Что теперь будет? - М.Семенов
00:05  Министр здравоохранения Зимбабве Париренятва раскритиковал китайские презервативы за малые размеры
00:03  В Санкт-Петербурге открылось генконсульство Узбекистана
00:00  В Баку при пожаре в Республиканском наркологическом центре погибли 25 человек
Пятница, 02.03.2018
23:44  Пользователи соцсетей в США в панике от "таинственных огней" в небе. "Плазмо-путы" летят в гости?)
23:28  Президентом Армении избран бывший гражданин Англии А.Саркисян
21:28  Реформатор. Кырпремьер Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
20:42  Латинизация Казахстана. Как по-новому зазвучит назидание Абая? - А.Уваров
20:34  Задержан вице-министр энергетики Казахстана Садибеков
19:43  Моет китайцам золотишко бабановский прихвостень. Как делают бизнес депутаты в Киргизии, - Кабар инфо
18:31  В Узбекистане после 19 лет заключения освобожден журналист Юсуф Рузимурадов
18:25  Американская ярость: правда о гибели россиян в Сирии, - Der Spiegel
18:07  Россия вырубила газ Украине
16:45  США – России: а нас-то за что? - О.Полевой
15:03  После выступления Путина добить США решил Иран, заявив об окончательном и полном отказе от доллара
13:40  Достал, чебурашка... Астанайского акима Исекешева во время отчета едва не стали бить. Причем ногами
07:13  Россия запустила свой коллайдер тяжелых ионов в Дубне
07:05  Шесть видов "оружия Путина" изменят глобальный расклад сил
07:02  Трехъязычие в Казахстане: когда телега – впереди лошади, - О.Казанцева
06:58  Лолу распотрошат? Узбекистан создал Центр по возвращению денег, которые находятся за пределами страны
06:46  Олигархи-депутаты превратили Жогорку Кенеш Киргизии в клуб своих интересов
06:40  А тому ли я дала-2... 29-летняя топ-модель Хоуп Хикс ушла с поста директора по коммуникациям Белого дома, - Guardian
06:37  Американское горе. Китайское вмешательство в выборы против российского, - Washington Times
06:33  Пристегните ремни. Неотвратим крах мировой экономики, - Акио Кавато
06:30  В Узбекистане резко подорожали билеты на поезд, телефонная связь и кирпичи
06:27  Гиперболоид инженеров Путина. Что припас Владимир Путин миру к 1 марта, - кремлевский репортаж А.Колесникова
06:21  От проекта El Petro к золотой цифровой валюте, - В.Катасонов
06:19  Вашингтон готовится к долгой борьбе с Москвой и Пекином, - В.Иванов
06:09  Запретивший русский язык в правительстве Елбасы взялся за укрепление "единства народа на прочной ценностной основе"
06:03  Товарищ Е. О тонкостях китайского протекционизма, - А.Габуев
05:55  Дамаск объявил Вашингтону партизанскую войну, - В.Мухин
00:52  Почему в Узбекистане арестовывают следователей?
00:39  Драка на Атырауском НПЗ: каз-охранники извинились перед китайцами
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Об отречении Николая II Александровича, - П.ГустеринОб отречении Николая II Александровича, - П.Густерин
14:10 03.03.2018

Некоторые заявляют, что отречение императора Николая II Александровича от "Престола Государства Российскаго" было волевым актом, проявлением личной силы и мужества.

Другие же утверждают, что никакого отречения последнего российского императора не было вообще. И все-таки названное отречение имело место быть.

Я предполагаю, что Николай II Александрович всего-навсего испугался, что повторит судьбу своего прапрадеда императора Павла I Петровича, которого заговорщики из его ближайшего окружения ударили по голове табакеркой, а потом додушили шарфом. Поэтому Николай II Александрович счел для себя за благо просто отречься...

Отчего царь-государь в конечном счете отрекся, отрекаясь от престола? На царствование он был помазан Русской Православной Церковью, согласно учению которой "Священное Миропомазание Царей есть священнодействие, в котором сообщается им благодать Святаго Духа для укрепления в выполнении высшего служения на земле" (из книги: Учение о богослужении православной церкви, составленное протоиереем Церкви Мариинского дворца Дмитрием Соколовым. СПб., 1894, с. 107).

Отрекшись от царствования, Николай II Александрович отрекся и от совершенного священнодействия, следовательно - отрекся от Церкви, следовательно - отрекся от православия, следовательно - отрекся от веры, следовательно - отрекся от Христа. Таким образом, Николай II Александрович стал вероотступником и христопродавцем.

Я никоим образом не восстаю против РПЦ, причислившей Николая II Александровича к лику святых, а лишь делюсь своими мыслями. Буду рад, если кто-нибудь опровергнет мои утверждения или докажет обратное.

Кстати, а почему до сих пор не канонизирован Павел I Петрович?...

См. также
Вопросы о государе-императоре Николае II Александровиче, - П.Густерин
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1495814640

П.В. Густерин

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520075400
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  