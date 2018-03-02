 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Мирзиеев запретил узб-госчиновникам ходить на свадьбы
13:02 03.03.2018

В сети распространилась аудиозапись, в которой Президент Шавкат Мирзиеев подверг критике посещение свадебных мероприятий государственными чиновниками и традиции проведения торжеств.

"Премьер-министру, хокимам, представителям исполнительной власти будет запрещено посещать свадьбы. В тот день, когда увижу государственные машины возле чайханы, уволю и привлеку к уголовной ответственности", - сказал Шавкат Мирзиеев.

"Эти времена прошли. Это не нравится людям. И церемонии, и свадьбы будут проходить без руководителей. Премьер-министр приходит с высокомерием и со всеми заместителями, все встают со своих мест... Ты купи на эти деньги 20 кг. мяса, краску, отремонтируй дом нуждающихся, купи им телевизор, бессовестный", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Глава нашего государства также сообщил, что Сенатом Олий Мажлиса будет принято постановление, которое будет определять все, вплоть до количества гостей, приглашенных на свадьбу.

"Отец четырех дочерей в Ташкенте должен повеситься!", - сказал Президент.

"В Ташкенте родители четырех дочерей, чтобы сыграть свадьбы, должны повеситься! Простой человек, который получает зарплату из бюджета, может вешаться. Чтобы выдать замуж четырех дочерей, он должен повеситься. Почему? Потому что другого выхода нет! Все равно, бедный, влезет в долги, не будет обращать внимания на свое здоровье, не пойдет к врачам, а будет копить на свадьбу. Потому что свадьба. Сколько килограмма плова, сколько мебели! Все! Мы попробовали пропагандировать, не получилась пропаганда. Кому нужна эта свадьба?" - продолжил речь глава государства.

По словам Шавката Мирзиеева, установление норм проведения свадебных церемоний, послужит сокращению случаев коррупции, установлению справедливости в стране:

"Если упорядочить свадьбы, не будет коррупции, люди будут удовлетворены, появится справедливость. Все будут проводить свадьбы одинаково. Если хоть один руководитель, хоким, прокурор, налоговик нарушит нормы, увидите, в тот же день отправлю в тюрьму. Спросите почему? Это несправедливо. Какой министр или заместитель Премьер-министра получает такую зарплату? Где получает такую зарплату, чтобы играть такие свадьбы? Это все воровство!", - уверил Президент.

Согласно новому Постановлению, о котором говорил Президент, утренний плов будет запрещен, свадебные мероприятия перенесены на обеденное время:

"110-120 человек. Все! Максимум будут играть свадьбы на 150 человек, с разрешения специальной комиссии. Других свадеб не будет. Нигде. Будет очень хорошо, на свадьбах будет гулять только молодежь. Старшие пойдут ломать лепешку, молодежь пойдет на свадьбу. Я вынужден издать такое Постановление. Свадебные торжества будут проводиться с 13:00 до 14:00", - отметил Шавкат Мирзиеев

Источник - uznews.uz
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