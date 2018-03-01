Найманы и другие: Родоплеменная система сплачивает казахов или разъединяет? - Булат Кумеков

11:05 03.03.2018 Казахи любят придумывать про себя анекдоты. Особенно достается найманам. Вот, к примеру, такой: визирь докладывает хану, что к нему на прием просятся трое - два казаха и один найман (!). Есть полушутки-полуанекдоты гендерного характера: "Поскольку я женат на найманке, то год у меня идет за два". И хотя в XIV-XV веках найманы вошли в состав казахского народа, споры вокруг крупнейшего из казахских родов, его языковой и этнической принадлежности продолжаются до сих пор.



Потомки монголов или тюрков?



- Вопрос, на каком языке говорили найманы и родственные им кереи, обсуждается еще с советских времен, поскольку основное место их расселения было связано со средневековой Монголией, - говорит академик-тюрколог, источниковед Булат Кумеков. - Впрочем, это касается и многих других тюркских племен и народов. Они входили в Тюркский каганат, образованный в VI веке. Первые древнетюркские письменные памятники тоже появились именно в Монголии. Но в IX-Х веках началось не столько вытеснение их собственно монголоязычными племенами, сколько естественная миграция тюрков с востока на запад. Постепенно центр тюркского этногенеза сместился с территории Монголии на территорию современного Казахстана.



Что касается найманов, то это племя известно с VIII века, согласно китайским источникам, под названием дзюбу. Найманами их, как считают исследователи, назвали соседи - монголоязычный народ кидани, который создал государство Ляо. В монгольском языке это слово обозначает числительное 8, то есть найманы некогда были восьмиплеменными. Отсюда и появилась в исторической науке проблема лингвистической атрибуции найманов.



- Так на каком языке они говорили? На монгольском или на тюркском?



- Поначалу считалось, что найманы были монголоязычным народом. В частности, этой точки зрения придерживался родоначальник российского востоковедения Василий Владимирович Бартольд. Однако японские ученые, бравшие за основу своих исследований титулы, звания и тексты эпитафии на могилах средневековых предводителей, пришли к выводу, что найманы – тюркоязычный народ. Лично я тоже придерживаюсь этой версии и основываюсь на следующих фактах. После того, как монголы разбили западных найманов, последние переселились на территорию Жетысу. Их предводитель при этом носил чисто тюркские имя и титул – Кушлюк-хан (в некоторых источниках его еще называют Кушлюк ас-Сакизи, то есть восьмиплеменной). Кроме того, исследуя этнический и племенной состав кипчаков мамлюкского государства в Египте и Сирии по антропонимам (именам), я обнаружил там имя Сайф ад-Дин ас-Сакизи ат-Турки, то есть "Сайф ад-Дин (найман) восьмиплеменной тюрок". Эти факты, о которых еще мало кто знает, окончательно убедили меня в том, что найманы были тюркоязычным племенем.



- А почему так много анекдотов именно про найманов?



- В силу своей многочисленности они представляли собой довольно мощную политическую группировку. По аналогии можно вспомнить, как много анекдотов в средние века ходило о кипчаках, которые тогда были самым многочисленным и сильным тюркоязычным племенем. Живший в XIV веке историк и географ ад-Димашки писал о кипчаках: "Если они бывают убиты, то становятся ангелами, если же они сражаются, то превращаются в демонов". С одной стороны, хвала, с другой – хула.



Сегодня казахский народ состоит из большого количества племен, которые объединились благодаря своим родственным связям. Эта родоплеменная система как раз и была направлена на укрепление отношений между людьми. Есть даже анекдот на эту тему. Когда на Луне оказались англичанин, француз и казах, то европейцы пошли искать дворцы и сокровища, а казах в силу своих национальных особенностей - родственников.



Что главнее – земля или человек?



- Под этим есть какая-то экономическая подоплека? Ведь в каждой шутке имеется доля правды.



- Тут нужно говорить о целом комплексе принципов - политических, экономических, языковых... Но самый главный – родоплеменной. Он ставил во главу угла ценность человека, тогда как в оседло-земледельческой системе наибольшую ценность представляет земля. Отсюда и закономерность: будет земля, найдется и население. А в кочевой среде ровно наоборот: будет население – найдется и земля. Поэтому когда оседло-земледельческие закономерности были навязаны кочевому обществу, то получился эффект прокрустова ложа: ни одна из них не находила в полной мере своего места в кочевом обществе.



Поэтому я очень рад, что сейчас на государственном уровне подняли такую тему, как модернизация сознания. Его необходимо привести в соответствие с требованиями времени, исходя во многом из родоплеменного принципа, который подразумевает единство народа, а не злые анекдоты друг про друга. К примеру, в столице сейчас живет много южан, и по этому поводу часто злословят. Но ведь благодаря им на севере страны стали больше говорить на государственном языке.



- То есть нам всем нужно забыть о том, что каждый из нас - найман, аргын или кипчак, и позиционировать себя только как казахов?



- Отнюдь нет. В подсознании это обязательно должно сохраниться, но не стоит его выпячивать. Кочевое общество сформировалось в результате развития родоплеменной системы. Иерархический принцип, на котором оно основано, всегда играл большую роль, начиная с семейных отношений. Старший брат всегда сидел рядом с родителями, младший - после среднего. Такая иерархия существовала даже в отношении к бытовым вопросам. Например, когда резали лошадь, каждая часть ее туши во время застолья несла свою функцию: скажем, сакральная кость предназначалась наиболее уважаемому человеку. Если все это забыть, то мы потеряем свое этническое лицо.



Раздробление народа



- Но ведь сейчас говорят, что на планете постепенно будет формироваться единый народ, говорящий на одном языке и ориентирующийся на общие ценности.



- Единение в экономической, даже в политической сфере – это хорошо, но национальное своеобразие необходимо сохранить: чем больше в клумбе разных цветов, тем она и краше, и ближе к планетарному природному ландшафту. Это я к тому, что в большом этногенетическом котле должно быть сохранено самосознание каждого народа. Что касается казахов, то присутствующий в подсознании любого представителя нашего народа родоплеменной принцип, нацеленный на единение, будет только укреплять нашу самобытность, но никак не способствовать раздроблению и ослаблению.



Родоплеменная система всегда была основополагающим принципом в развитии кочевого государства и общества. Ведь отношения между племенами и родами в казахском социуме соответствовали отношениям родных братьев, а жузы взаимодействовали между собой на правах кровных родственников. Позже, особенно после вхождения Казахстана в состав России, многое в родоплеменной системе было предано забвению.



- Однако западная историография до сих пор полагает, что родоплеменная система обязательно ведет к раздроблению.



- Западная историография исходит из закономерностей развития оседло-земледельческой полосы, но не учитывает специфику кочевого общества. А многие современные исследователи убеждены в том, что все было ровно наоборот: родоплеменная система как раз и была создана с целью объединить народ. Если нарисовать общую картину по принципу шежире, то вы увидите, что все казахские роды восходят к единому предку. Тюркские племена никогда об этом не забывали. Во многом данным обстоятельством и объясняется то, что наши предки сохранили за собой большую территорию и что казахи, разбросанные друг от друга на тысячи километров, вплоть до ХХ века говорили на языке, в котором не было места диалектам. Последние появились только в советское время, когда возникла необходимость раздробить народ по языковому или территориальному принципу. О родственных связях стали забывать еще раньше – этот процесс начался в XVIII-XIX веках: после присоединения Казахстана к России империя активно проводила политику раздробления, навязывая казахскому народу административно-территориальный принцип управления. Чокан Валиханов, к примеру, резко выступал против административной судебной реформы, поскольку она была направлена на окончательный подрыв устоев казахского общества. В данном случае речь идет о традиционном институте биев. Бий, народный судья, всегда был объективен. Когда это касалось чести и достоинства отдельно взятого человека, за которым стоял род, он мог выступить даже против родного отца и братьев. Иначе могла начаться война между родами.



Письменные эпитафии на надгробиях каганов (тюркских правителей) тоже говорят сами за себя: "Я не спал ни днем, ни ночью. Все думы были о судьбе моего народа. То, что я добывал, раздавал всему народу". А российская управленческая система уже тогда погрязла в коррупции. Великий русский историк Василий Ключевский так сформулировал главную особенность России XVIII-XIX веков: "Государство пухнет, а народ хиреет". Он же сказал: "Государству служат худшие люди, а лучшие – только худшими своими свойствами".



Дисциплины и порядка в кочевой среде было намного больше, чем в земледельческой. То, что каждый член этого общества знал свое место в нем, было продиктовано суровыми условиями жизни. И если, допустим, в оседло-земледельческой полосе всегда содержали регулярные силы для подавления своего же восставшего населения, то в кочевой среде в этом не было нужды. И сегодня некоторые ученые-историки из разных стран все больше склоняются к мысли о том, что кочевая цивилизация была мощным явлением, оказавшим большое культурное влияние на оседло-земледельческие общества. Что касается наших ближайших соседей - славян, то это очень хорошо показано в "Аз и Я" Олжаса Сулейменова. Опираясь на сплошь и рядом встречающиеся в "Слове о полку Игореве" тюркизмы, поэт доказывал, что по уровню развития тюрки-кочевники находились даже повыше, чем славянский мир, поскольку обратного заимствования почти не просматривалось. Этого было достаточно, чтобы книгу признали кощунственной. Ведь раньше проводилась совершенно противоположная идеологическая линия (абсолютное культурное влияние славянского мира на тюркский). Со стороны Олжаса Сулейменова это был гражданский подвиг, его исследование стало для советских идеологов громом среди ясного неба.



О том, что последовало за этим, я знаю со слов ведущего тюрколога СССР, профессора Ленинградского Восточного института Андрея Николаевича Коннова, участвовавшего в обсуждении книги, которое проходило в Москве. Многие из собравшихся требовали сурово наказать автора. Последнее слово предоставили лингвисту-тюркологу Коннову. Академик, по его словам, попытался снять напряжение, сказав, что хотя книга и написана известным поэтом, в ней имеются филологические неточности. Но вместе с тем, подчеркнул Андрей Николаевич, в "Аз и Я" есть очень яркие примеры расшифровки тюркизмов, ключ к которым должны были найти лингвисты. Но поскольку у последних не дошли руки, этим по наитию занялся талантливый поэт – потомок тюрков. В конце концов, пытаясь увести Олжаса из-под удара, Андрей Николаевич свел все к тому, что творческие люди не имеют границ в полете своей фантазии. Поэтому, сказал он, не надо никаких наказаний – просто автору скандальной книги нужно порекомендовать заняться своим делом, то есть поэзией, но никак не лингвистикой.



После этого проблематика, касающаяся влияния кочевой среды на оседло-земледельческие общества, в литературе долгое время вообще не рассматривалась. И вот теперь выясняется, что в кочевом обществе существовала цивилизация, подразумевающая наличие государств, городов и поселений, письменности, духовности и культуры. А на следующем этапе развития исторической науки следует поставить в повестку дня проблематику, связанную с обратным влиянием кочевой среды на оседло-земледельческие общества.



Возвращаясь к теме уникальности родоплеменной системы, важно еще раз подчеркнуть, что она была направлена на сплочение народа.

Автор: Сара Садык

1.03.18 Источник - camonitor.kz

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