|В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые
10:44 03.03.2018
Утром 3 марта украинская полиция начала штурм палаточного городка, разбитого "активистами" у стен Верховной рады в конце 2017 года.
Между силовиками и обитателями лагеря начались столкновения, украинские СМИ пишут о раненых, которые есть с обеих сторон.
Сообщается, что полицейские пришли в лагерь для "проведения следственных действия по ряду уголовных дел". Протестующие, пытаясь помешать правоохранителям, подожгли шины.
В ответ полиция применила силу, задержаны не менее 30 человек.
В настоящее время палаточный городок окружен полицией со всех сторон.
В МВД Украины уже подтвердили информацию о проводящейся у стен Рады операции.
"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под Верховной радой в рамках расследования нескольких уголовных производств.
Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - написал на своей странице в соцсети глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.