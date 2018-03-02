В Киеве опять буза. Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые

10:44 03.03.2018 Утром 3 марта украинская полиция начала штурм палаточного городка, разбитого "активистами" у стен Верховной рады в конце 2017 года.



Между силовиками и обитателями лагеря начались столкновения, украинские СМИ пишут о раненых, которые есть с обеих сторон.



Сообщается, что полицейские пришли в лагерь для "проведения следственных действия по ряду уголовных дел". Протестующие, пытаясь помешать правоохранителям, подожгли шины.



В ответ полиция применила силу, задержаны не менее 30 человек.



В настоящее время палаточный городок окружен полицией со всех сторон.



В МВД Украины уже подтвердили информацию о проводящейся у стен Рады операции.



"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под Верховной радой в рамках расследования нескольких уголовных производств.



Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - написал на своей странице в соцсети глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Источник - rusvesna.su

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