Арестован главный китайский нефтяной олигарх Е Цзяньмин

10:18 03.03.2018 Арестован глава китайского инвестора "Роснефти"



По данным СМИ, приказ о задержании основателя CEFC China Energy отдал лично Си Цзиньпин



Издание South China Morning Post сообщило об аресте одного из крупнейших китайских предпринимателей, основателя многомиллиардного финансово-нефтяного конгломерата CEFC China Energy Е Цзяньмина. Со ссылкой на осведомленные источники газета отмечает, что господин Е был арестован по приказу главы КНР Си Цзиньпина. Официальные источники и CEFC China Energy эту ситуацию пока не комментируют. Напомним, в сентябре прошлого года компания стала миноритарным акционером "Роснефти", приобретя 14,16% акций. Однако сделка, которая еще не завершена, может сорваться, если CEFC в ближайшие дни не заплатит за акции.



По данным четырех источников South China Morning Post, основатель финансово-энергетического конгломераата CEFC China Energy, прошлой осенью заключившего сделку по покупке 14,16% "Роснефти", Е Цзяньмин был задержан 16 февраля и доставлен в правоохранительные органы для допроса. Приказ об аресте предпринимателя дал непосредственно председатель КНР Си Цзиньпин, пишет газета. После публикации этой новости акции CEFC рухнули, из-за чего его рыночная стоимость сократилась сразу на $630 млн. О причинах ареста Е Цзяньмина ни китайские власти, ни CEFC пока не сообщают.



Как Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя

Как Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя



"Поразительно стремительное падение для предпринимателя, который так же стремительно взлетел на вершину крупного бизнеса всего за пять лет",- так охарактеризовала газета арест Е Цзяньмина. Свою компанию CEFC China Energy он основал в 2002 году, когда ему было 26 лет. Чем он занимался до этого, в точности мало известно. По некоторым данным, он торговал изделиями из дерева и управлял мини-отелями, а потом раскрутился, выкупив по дешевке у некоего бизнесмена из Гонконга несколько объектов недвижимости. Затем, как рассказал господин Е несколько лет назад журналу Fortune, он приобрел с аукциона нефтяные активы, конфискованные у лидера преступной группировки, занимавшейся контрабандой в его родной провинции Фуцзянь. Эта покупка была оплачена займами китайских госбанков и частными кредитами инвесторов из Гонконга и провинции Фуцзянь. После этого дела Е Цзяньмина пошли в гору.



Господин Е развил настолько активную предпринимательскую деятельность, что, еще не достигнув 40 лет, сумел построить бизнес-империю, доходы которой в 2015 году достигли 263 млрд юаней. Около 60% доходов приходится на торговлю нефтью и газом. Вместе с состоянием росло и влияние предпринимателя. В 2016 году журнал Fortune включил господина Е в рейтинг "40 до 40" в числе 40 самых влиятельных молодых людей, где он по масштабам своего влияния в мире опередил Эмманюэля Макрона.



В последние два года компания CEFC China Energy активно заключала контракты и скупала активы по всему миру: месторождения нефти и газа, нефтегазохранилища, терминалы, офисы, банки и т. д.



Так, в июле 2015 года она подписала соглашение с "Газпромнефтью" о сотрудничестве по трем месторождениям в Восточной Сибири, в декабре 2015 года выкупила 51% в румынской KMG International за $680 млн, в мае 2016 года - 40,1% в чешской J&T Finance за $1,1 млрд, в декабре того же года расширила нефтехранилища в Хайнане, вложив $1,2 млрд, в феврале прошлого года приобрела 4% в нефтегазовой концессии Abu Dhabi National Oil за $888 млн.



Крупнейшей сделкой для CEFC China Energy - а также крупнейшим зарубежным приобретением для китайских компаний с 2012 года - стала покупка 14,16% акций "Роснефти" у консорциума катарского QIA и швейцарского трейдера Glencore в сентябре 2017 года за $9,1 млрд. Сделка не завершена, так как CEFC пока не собрала достаточно средств, и, по данным китайского издания Caixin, она будет сорвана, если в ближайшие дни компания не заплатит за акции.



Как ВТБ выдал CEFC кредит на €5 млрд под залог акций "Роснефти"

Как ВТБ выдал CEFC кредит на €5 млрд под залог акций "Роснефти"



Заключение столь масштабных сделок неоднократно вызывало вопросы о том, насколько CEFC близка к властям КНР и откуда она берет такие средства. "Самая большая загадка последних нескольких лет - откуда именно у CEFC брались такие деньги. Никто не мог ответить на этот вопрос. Думаю, пришло время для получения ответа",- цитирует агентство Bloomberg аналитика Jefferies Group Лабана Ю.



Напомним, осенью прошлого года министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении финансируемого CEFC аналитического центра China Energy Fund Committee. В конце ноября 2017 года в Нью-Йорке был задержан глава центра, бывший руководитель внутриполитического ведомства Гонконга Патрик Хо. По данным расследования американских властей, господин Хо совместно с бывшим министром иностранных дел Сенегала Шейхом Гадио (также задержанным в Нью-Йорке) еще в 2014 году разработал масштабную коррупционную схему подкупа высокопоставленных чиновников в Чаде и Уганде. Согласно исковому заявлению, они предложили взятку в размере $2 млн президенту Чада Идрису Деби в обмен на право нефтедобычи в стране, а сумму $500 тыс. перевели на счет министра иностранных дел Уганды Сэма Кутесы, оформляя все эти выплаты как пожертвования.



Алена Миклашевская



США расследуют деятельность партнера "Роснефти" CEFC China Energy



Китайская компания CEFC China Energy в ноябре 2017 года оказалась втянута в международный скандал. Правоохранительные органы США арестовали экс-министра внутренних дел Гонконга Хэ Чжипина (Патрик Хо) и бывшего главу МИД Сенегала Шейха Тидиана Гадио. По данным следствия, они помогали CEFC получать контракты в Африке посредством коррупционных схем. Компания все обвинения отрицает.

01.03.2018, Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520061480

Новости Казахстана

