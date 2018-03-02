ГУМ ожил. "Российскую угрозу" обсудят на троих. Грузия, Молдавия и Украина собирают конференцию в Кишиневе

10:13 03.03.2018 В Кишиневе сегодня пройдет межпарламентская конференция "Грузия, Молдавия и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности", которая задумывается как регулярное мероприятие. Его главными героями станут спикеры парламентов трех стран, но будут и другие высокопоставленные участники - из Европарламента, Конгресса США и исследовательского центра Atlantic Council. По итогам встречи планируется подписание совместной декларации по вопросам региональной безопасности и европейской интеграции. О том, кого назначат угрозой этим процессам, заранее предупредил президент Молдавии Игорь Додон: он раскритиковал инициаторов конференции, назвав ее "очередным антироссийским шагом".



Конференция "Грузия, Молдавия и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности", проходящая сегодня в Кишиневе, может превратиться в регулярное мероприятие. Об этом рассказала "Ъ" глава департамента коммуникаций парламента Молдавии Юлиана Бордеяну. Она отметила, что организаторы делали упор "не только на политиков, но и на экспертов". Среди приглашенных есть ведущие представители американского исследовательского центра Atlantic Council, в частности исполнительный вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст. Но главными лицами на конференции станут спикеры парламентов Грузии, Молдавии и Украины Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду и Андрей Парубий.



Если все действительно не ограничится одиночным мероприятием, можно будет говорить о создании нового формата взаимодействия стран, каждая из которых обвиняет Москву в нарушении ее территориального суверенитета. Хотя все три страны входят в блок ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) и в 2018 году в нем председательствует Кишинев, конференция пройдет не в его рамках: по словам госпожи Бордеяну, представители Баку на конференцию не были приглашены изначально. Это "Ъ" подтвердил и пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Один из участников конференции, депутат от правящей Демократической партии Молдавии Сергей Сырбу, в свою очередь, сказал "Ъ", что "конференция не подменяет международные организации". "Почему такой формат? Потому что и в Молдавии, и в Грузии, и на Украине есть замороженные конфликты",- добавил он.



Одна из частей конференции будет посвящена вопросам "пропаганды и дезинформации" (напомним, в январе в Молдавии запретили ретрансляцию новостных передач из РФ). Вторая и третья части коснутся экономического развития и энергетической безопасности. Заключительную часть посвятят неразрешенным территориальным конфликтам во всех трех странах.



Хотя Россия напрямую упоминается в анонсах двух из четырех панелей конференции, молдавский депутат Сергей Сырбу заявил, что конференцию "ни в коем случае нельзя назвать антироссийской". Президент Молдавии Игорь Додон, однако, считает иначе и заранее назвал мероприятие "очередным антироссийским шагом" парламентариев.



Опрошенные "Ъ" грузинские депутаты считают кишиневскую конференцию важной и с точки зрения европейской интеграции, и с точки зрения противостояния политике Москвы. "Наши государства сталкиваются с разноплановой агрессией со стороны России, поэтому консультации по объединению усилий ожидаемы, и мы их приветствуем",- отметил депутат от партии "Европейская Грузия", член комитета по международным делам Гига Бокерия.



Украинский политолог, директор киевского Института глобальных трансформаций Алексей Семений сомневается в перспективах конференции в качестве нового постоянного формата. "В Молдавии и на Украине в ближайший год произойдут парламентские выборы, произойдут серьезные внутриполитические изменения,- сказал он "Ъ".- Спикеры сменятся, а вместе с ними может измениться и подход к необходимости регулярных встреч". Впрочем, и сегодняшняя конференция ставит перед собой лишь "прикладные" задачи без серьезного задела на будущее, считает господин Семений. "Зная Андрея Парубия, могу сказать, что он активно откликается на подобные вещи,- пояснил собеседник "Ъ".- Он хотел бы еще раз заявить о российской агрессии, продемонстрировать, что Украина не одинока в такой трактовке. С молдавской стороны интерес может быть в рамках предвыборной кампании (парламентские выборы должны пройти в конце 2018 года.- "Ъ")".



При этом организация ГУАМ, которая объединяет Грузию, Украину и Молдавию, а также Азербайджан, ушла от политической повестки и практически утратила активность. "В рамках ГУАМ мы занимаемся взаимодействием в области экономики и транспорта",- сказал "Ъ" пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Глава клуба политологов "Южный Кавказ" (Баку) Ильгар Велизаде, в свою очередь, отметил, что интерес Азербайджана к ГУАМ снизился, потому что ни одна из стран-партнеров не осудила Ереван за действия в Нагорном Карабахе. "Азербайджан настаивает на том, чтобы формулировки, которые применялись к России, "оккупант" и "страна-агрессор", применялись странами ГУАМ к Армении. А этого не происходит",- пояснил господин Велизаде.



Кирилл Кривошеев, Владимир Соловьев, Екатерина Мареева; Георгий Двали, Тбилиси

02.03.2018 Источник - kommersant.ru

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