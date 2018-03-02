В Москве представлен фильм "Пантюркизм. От султана до Эрдогана"

09:57 03.03.2018 Не стоит забывать что профашистская идеология вызревалась не на излете Османской империи, а была запущена как вирус политиками Германии и Австро-Венгрии



Документальный фильм "Пантюркизм. От султана до Эрдогана" был представлен в московском кинотеатре "Ролан". Продюсером ленты выступил исполнительный директор культурно-просветительского портала "HAYASA" Тигран Манасян. Показ был приурочен к 30-летию армянских погромов в Сумгаите, Баку.

Гостями мероприятия стали глава представительства Нагорно-Карабахской Республики в Москве Альберт Андрян, Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский, политолог и общественный деятель талышского происхождения Фахраддин Абосзода, руководитель Талышской общины России Исмаил Шабанов, российские политологи, журналисты.

Очевидно, что говорить в эти дни приходилось о трагедии февраля 1988 года.



Армянское медиаполе посвятило этой теме ряд развернутых аналитических и публицистических высказываний, поэтому презентация ленты "Пантюркизм. От султана до Эрдогана" имело другой месседж – представить не только исторический экскурс, связывающий судьбы России, Армении, Сирии, автохтонных народов Кавказа и Центральной Азии, но и определить те векторы, по которым должны быть направлены пути консолидации перед новыми вызовами.



Выступивший перед собравшимися один из ведущих тюркологов России Виктор Надеин-Раевский вновь обозначил те взаимосвязи, которые определяли наше общее прошлое, ближайшее будущее.

Также не стоит забывать что профашистская идеология вызревалась не на излете Османской империи, а была запущена как вирус политиками Германии и Австро-Венгрии.



Примечательно, что фильм был показан в тот день, когда мир увидел возмутившие общественность кадры, где Эрдоган обещает турецкой девочке в краповом берете похороны с почестями. Очевидно, что эрдоганюгенд будет набирать силу в Турции, где спустя 100 лет после Геноцида армян в Османской империи систематически и планомерно уничтожается уже собственная интеллектуальная элита, часть из нее, безусловно, выступает за признание "катастрофы армян". Тем не менее ни Виктор Раевский, ни создатели фильма не говорили о тех здоровых, новых силах Турции, на которые можно было бы опереться и России, и Армении. По мнению тюрколога, два армянских государства исторически клином разрезали саму идею пантюркизма.



В настоящее время по оси Турция-Азербайджан- государства Центральной Азии- тюркоязвычные республики Российской Федерации - туркоманские регионы Ирака и Ирана единства нет. Мало того, Эрдоган пытается отозвать в страну преподавателей турецких лицеев, которые после развала СССР были созданы во всех республиках с сильным тюркским представительством Фетхуллахом Гюленом - главным врагом нынешнего Президента Турции, реставрирующим идеологию пантюркизма, направленную на уничтожение многих народов Евразии.



Впрочем, по мнению Виктора Надеина-Раевского, чьи комментарии, как и суждения директора музея Геноцида Айка Демояна, других лидеров общественного и профессионального мнения в этой области вошли в фильм, вражде Эрдогана и основателя общественного движения "Хизмет" радоваться не приходится. Деятельность обоих оппонентов не несет ничего позитивного ни России, ни Армении, ни региону в целом.



В целом, лента "Пантюркизм. От султана до Эрдогана" является качественным аналитическим образовательным контентом, который должен быть представлен не только кавказоведам, тюркологам, экспертам в области международного права, но и самому широкому зрителю.

Голубой волк и Сулейман стали параграфами учебника всетюркской истории



Если говорить о слабых сторонах ленты, то можно отметить, пожалуй, только два аспекта.



1. Говоря о том, что Ататюрк предал Ленина, получив от него часть "золота партии" на проведения первой мусульманской коммунистической революции, можно было объективизировать причины так называемой лжи кемалистов. Так как идеалы Ленина, мягко говоря, стали причиной массовых уничтожений народов СССР. И то, что молодое турецкое государство не пошло на ленинские уловки, сегодня выглядит тем, что Ататюрк смог просчитать потенциальные издержки. В то же время именно армяне и другие христианские народы, уничтожаемые новым стратегическим партнером Ленина, легли на алтарь и революции и становления пантюркизма в регионе.



2. Авторы фильма, говоря о пробуксовке пантюркизма, о крене оси, по которой взаимодействуют Турция-Азербайджан-Киргизия-Казахстан и другие тюркские государства и республики РФ, могли бы привести качественные примеры. Так называемый "этнический ренессанс" в тюркоязычных республиках России сегодня пошел по ниспадающей. В 2015 году Власти Республики Алтай приняли решение прекратить все контакты с Международной организацией тюркской культуры (ТюрКСОЙ). Таких примеров должно быть больше. Возможно, это станет темой новых размышлений кинематографистов. Тем более что уже в марте будет представлен учебник всетюркской истории.



Валерия Олюнина, 1 марта 18 Источник - armmuseum.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520060220

Новости Казахстана

