 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кырпремьер настучал президенту на главу Кырсвязи Абасканова
09:06 03.03.2018

Сооронбай Жээнбеков уволил главу Госкомсвязи Нурбека Абасканова

Нурбека Абасканова освободили от должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Как отмечается, Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому в соответствии с конституционным Законом "О правительстве КР" Нурбек Абасканов освобожден от занимаемой должности.

Решение принято на основании представления премьер-министра Сапара Исакова.

Ранее появилась информация, что Нурбек Абасканов выдал лицензию своей фирме. Распоряжением Сапара Исакова образована комиссия по проведению служебного расследования. "По результатам ее работы, представленным главе правительства, принято решение об освобождении от занимаемой должности Нурбека Абасканова", - сообщили в пресс-службе кабмина.

03 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Иван МАРЧЕНКО

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Премьер-министр просит президента уволить Нурбека Абасканова

Премьер-министр Сапар Исаков направил представление об освобождении от должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Нурбека Абасканова президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Об этом ИА "24.kg" сообщили в пресс-службе кабмина.

До этого по поручению Сапара Исакова образована комиссия по проведению служебного расследования деятельности, в частности, по факту выдачи лицензионной комиссией ГАС лицензии фирме, где среди учредителей числится Нурбек Абасканов.

"По результатам работы комиссии, представленным главе правительства, было принято решение об освобождении от занимаемой должности Нурбека Абасканова", - заключили в пресс-службе кабмина.

02 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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