С "нелюбовью". Очередной русофобский кино-пасквиль взял престижный западный кино-приз

07:09 03.03.2018 "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получила "Сезар" как лучший зарубежный фильм



Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" удостоился французской кинопремии "Сезар". Он был назван лучшей зарубежной кинокартиной. Таким образом, в этой номинации "Нелюбовь" обошла, в частности, "Дюнкерк" (Dunkerque) Кристофера Нолана, "Ла-Ла-Ленд" (La La Land) Дэмьена Шазелла, а также "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда​​​.



"Нелюбовь" входит и в список номинантов на "Оскар". В прошлом году фильм господина Звягинцева получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. В прокат он вышел 1 июня 2017 года. Кинолента рассказывает о современной московской семье, переживающей развод. Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Источник - kommersant.ru

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