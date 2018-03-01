Пороховая бочка Ближнего Востока, - С.Кожемякин

00:20 03.03.2018 События в Сирии приобретают все больше черт международного конфликта, в который втянуты региональные и мировые державы. США и их союзники пытаются расчленить страну. Москва ведет собственную игру, далеко не всегда соответствующую интересам как Дамаска, так и России.



Сирийский клубок



Конфликт в Сирии, которому совсем скоро исполнится семь лет, далек от завершения. Главная причина - в его интернационализации. С самого начала стороны активно прибегали к зарубежной помощи - и далеко не только моральной. Однако начиная примерно с 2014-2015 годов на авансцену выходят непосредственно иностранные государства - США, Турция, Россия, Иран и т.д., чьи военнослужащие либо военные советники присутствуют в Сирии.



Если добавить к этому пестрые по составу, идеологии и целям собственно сирийские группировки, перед нами предстает сложный клубок. Его конфигурация постоянно усложняется, что лишь отдаляет возможность скорого урегулирования ситуации. Более того, с каждым днем растет вероятность цепной реакции. Столкнувшись в Сирии, зарубежные государства могут продолжить "выяснение отношений" за ее пределами. Другими словами, арабская страна представляет собой самую настоящую пороховую бочку, которая может превратить конфликт в региональный или даже глобальный.



В настоящий момент в Сирии имеются три основные критические зоны, где сталкиваются интересы нескольких государств, а градус напряжения приближается к точке кипения. Именно там может быть высечена роковая искра. Во-первых, это юго-западные районы, примыкающие к оккупированным Израилем Голанским высотам. Во-вторых, демаркационная линия вдоль реки Евфрат. И, в третьих, северо-запад страны, включающий провинцию Идлиб и кантон Африн. Рассмотрим каждый из них в отдельности.



Внешне соблюдая нейтралитет, Израиль с самого начала гражданской войны в Сирии занял антиправительственную позицию. Ее суть неоднократно высказывали властные и околовластные структуры: единая и светская Сирия для Израиля опаснее, чем экстремистские группировки и распад страны на враждующие между собой осколки. Успехи Дамаска привели ко все более открытому вмешательству со стороны Тель-Авива. В недавнем докладе израильского аналитического центра "Форум регионального мышления" приводятся многочисленные факты финансовой и военной поддержки боевиков в провинциях Даръа и Кунейтра. В стратегии еврейского государства отряды джихадистов рассматриваются как своего рода буфер от сирийской армии. Причем это не только "умеренная" оппозиция, но и "Исламское государство"*, сохранившее плацдарм на стыке границ Сирии, Иордании и Голанских высот.



Израильские ВВС регулярно наносят удары по сирийской территории. Согласно официальным объяснениям, целью атак являются караваны с оружием для движения "Хезболла" или некие иранские базы, существование которых не доказано. Поводы, используемые Израилем, вызывают серьезные сомнения. Подобное произошло 10 февраля, когда его авиация разбомбила сирийскую военную базу в районе Пальмиры. По версии израильских властей, с нее взлетел иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство еврейского государства. Доказательств, что БПЛА принадлежал Ирану, нет. Металлический фрагмент, который продемонстрировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Мюнхенской конференции, таковым назвать сложно. Но даже если предположить, что некий летательный аппарат действительно был, то пересек он не международно признанную израильскую границу, а рубеж Голанских высот - сирийского региона, оккупированного в 1967 году.



Ответом на налет стал огонь из установок сирийской ПВО. Израильские ВВС в итоге потеряли один истребитель американского производства F-16, еще несколько получили повреждения. После этого атаки повторились: израильские самолеты с безопасного расстояния нанесли ракетные удары по 12 военным объектам в Сирии.



Совершая подобные акты агрессии, Тель-Авив пытается разорвать союз Дамаска и Тегерана. Как заявил на следующий день после налетов министр разведки Исраэль Кац, Израиль посылает "ясный сигнал", что не потерпит военного присутствия Ирана в Сирии. О каком именно присутствии идет речь, непонятно. В борьбе против джихадистов Дамаску помогают военные советники, но, как сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, у его страны нет в Сирии баз и армейских подразделений. Несмотря на это, угрозы продолжаются. По словам Нетаньяху, если Дамаск допустит усиление иранского влияния, это приведет к началу прямых действий "против марионеток Тегерана".



С полной поддержкой Израиля выступили США. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что еврейское государство "вправе защищаться от поддерживаемых Ираном сил на юге Сирии". То обстоятельство, что Дамаск действует на собственной территории, Вашингтон не волнует. Еще более цинично высказался глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его мнению, у Израиля есть "абсолютное право на самооборону" и он "не обязан дожидаться гибели своих граждан для того, чтобы дать отпор угрозам".



Сценарий раскола



Следующей "горячей точкой" с огромным конфликтным потенциалом являются берега Евфрата. Своеобразной границей водная артерия стала в прошлом году, во время наступления на ИГ*. Его совершали как правительственная армия, так и Сирийские демократические силы, костяк которых составляет курдское ополчение. Первые поддерживались российскими ВКС, вторые опирались на помощь американской авиации. В результате кулуарных соглашений между Москвой и Вашингтоном линией разграничения действий двух сил и, как следствие, сфер влияния стала река Евфрат. Как заявлял Мэттис, "вот демаркационная линия, и мы сказали, что будем действовать по одну ее сторону, а русские - по другую".



Тем самым Дамаск был лишен контроля над почти третьей частью территории страны. Причем частью, важной для экономики и безопасности: она имеет стратегическое значение в плане обеспечения государства продовольствием и электроэнергией. Кроме того, здесь расположены крупнейшие месторождения нефти и газа. В последние месяцы США взяли курс на отделение курдских районов от остальной Сирии. Здесь действуют с десяток американских военных баз, выводить которые Вашингтон не собирается. Как заявил во время недавнего визита в Иорданию вице-президент Майк Пенс, США сохранят военное присутствие в Сирии не только для разгрома ИГ*, но и "для сдерживания враждебного влияния Ирана".



Это делает столкновение практически неизбежным. Ни Дамаск, ни союзный ему Тегеран не могут спокойно наблюдать за созданием враждебного им квазигосударственного образования, напичканного американскими войсками и разведчиками. По словам советника высшего руководителя Ирана Али Акбара Велаяти, Тегеран не позволит Вашингтону расчленить Сирию. "У США есть альтернатива. Либо они выведут свои войска… либо мы заставим их это сделать", - добавил он.



И стычки уже начинают происходить. В ночь с 7 на 8 февраля американская авиация нанесла массированный удар по сирийскому отряду, пытавшемуся вернуть контроль над нефтеперерабатывающим заводом в провинции Дейр-эз-Зор. Тот факт, что к атаке были привлечены даже стратегические бомбардировщики B-52, свидетельствует о желании Вашингтона придать операции максимально кровавый и зрелищный характер, отбив у противника желание пересекать демаркационную линию.



В составе сирийского отряда находились и граждане России. Сколько, точно не известно. Спустя две недели МИД РФ, наконец, признал факт гибели нескольких россиян и ранение "десятков" соотечественников. При этом дипломаты оговорились, что эти люди поехали в Сирию "по своей воле и с разными целями", а потому "не дело МИД оценивать правомочность и законность таких их решений".



Третьей зоной "высокого напряжения" стал самоуправляемый курдский кантон Африн в провинции Алеппо. 20 января против него началась операция "Оливковая ветвь", в которой участвуют турецкие войска и подконтрольные им боевики из "Свободной сирийской армии". Истинной целью Анкары является расширение зоны влияния. Отхватывая очередной кусок от Сирии, турецкие власти совершают акт агрессии и не останавливаются перед нападением на правительственные силы.



Уже спустя несколько дней после начала операции власти Африна обратились к Дамаску с призывом о защите. В середине февраля было достигнуто соответствующее соглашение, по которому в район вошли бойцы Сирийских народных сил - проправительственного ополчения. Как напомнил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, "Африн является неотъемлемой частью государства и Дамаск будет защищать каждый сантиметр его территории". Анкару это не остановило. Ее авиация обстреляла сирийские войска, а турецкие власти пригрозили Дамаску "нежелательными последствиями". 26 февраля Турция отправила в Африн армейский спецназ.



Кроме того, Анкара обрушилась на Дамаск с обвинениями в связи с операцией против экстремистов в Восточной Гуте. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил во вторник, что "нападения режима" привели к трагедии, и обвинил Дамаск в применении химического оружия.



Ошибки Кремля



Позиция России остается неоднозначной. С сентября прошлого года Африн входил в так называемую зону деконфликтации, здесь располагались центр по примирению и российская военная полиция. Перед началом турецкой операции они были выведены, что вынудило администрацию кантона говорить о предательстве. "У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их", - заявил один из руководителей курдского ополчения.



Свет на причину, по которой Кремль решил поступиться Африном, проливают предшествующие события. За день до начала операции "Оливковая ветвь" Анкара дала согласие на строительство второй нитки газопровода "Турецкий поток", что вызвало радостную реакцию главы "Газпрома" Алексея Миллера. "Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок", - заявил он. Также, по некоторым данным, Москва выступала против ввода в Африн правительственных сил.



Эти соглашения за спиной Дамаска могут иметь самые негативные последствия. Тревожным сигналом стало уничтожение российского самолета Су-25, сбитого в Идлибе. Ответственность взяли на себя боевики протурецкой "Сирийской свободной армии" - той самой, что с благословения Москвы участвует в операции против Африна.



Вообще, наметившееся сближение с Турцией представляется большой ошибкой. Анкара последовательно выполняет свои обязательства в рамках НАТО. Например, в направленных против России демонстративных заходах военных кораблей альянса в Черное море постоянно участвуют турецкие ВМС. Размолвка с США является временной и не затрагивающей стратегический курс Анкары. По итогам визита в Турцию советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера канцелярия Эрдогана заявила о "значимости продолжения долгосрочного стратегического партнерства с США". Таким образом, уступки Кремля вроде разрешения на вторжение в Африн или передачи зенитно-ракетных систем С-400 на льготных условиях (кредит на их покупку Турции предоставила сама Россия!) являются однозначно непродуманными.



Но это не единственные ошибки российской дипломатии. Вместо твердой позиции, признающей законность правительства Асада и непреложность сирийского суверенитета, Москва играет собственную, причем довольно сомнительную, партию. В прошлом году Кремль пошел на фактический раздел сфер влияния с США по Евфрату, для чего поступился собственными - и надо сказать весьма крепкими - отношениями с курдами. Поэтому недавнее заявление Сергея Лаврова о том, что Вашингтон хочет обособить часть Сирии и взять ее под контроль, выглядит, мягко говоря, странно.



Столь же спорной выглядит политика России в отношении Израиля. На удары по Сирии Москва предпочитает не реагировать, постоянно подчеркивая свое дружелюбие. По словам советника-посланника в Тель-Авиве Леонида Фролова, "в случае агрессии в отношении Израиля не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля - Россия тоже встанет на его сторону". Отметим, что это заявление было сделано вскоре после февральских авиаударов по Сирии, а опровержений Москвы не последовало…



Объяснение подобных шараханий кроется в том, что Кремль рассматривает Сирию как козырь в политической игре с Западом. А это может рано или поздно подорвать доверие к России со стороны Дамаска и других стран. Что касается конфликта, то он лишь обостряется, и никакие волюнтаристские акции вроде призыва Совбеза ООН к перемирию остановить его пока не в состоянии.



Сергей КОЖЕМЯКИН



Источник: "Правда", №22 (30665), 2-5 марта 2018 г. Источник - gazeta-pravda.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520025600

Новости Казахстана

