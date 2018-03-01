Министр здравоохранения Зимбабве Париренятва раскритиковал китайские презервативы за малые размеры

00:05 03.03.2018 Министр здравоохранения Зимбабве пожаловался, что китайские презервативы, импортированные в африканскую страну, слишком малы для ее мужчин. Теперь производитель намерен расширить линейку размеров своих изделий.



О проблеме министр Дэвид Париренятва рассказал на мероприятии, прошедшем в столице страны Хараре и посвященном профилактике ВИЧ, сообщает NewZimbabwe.com.



"В южно-африканском регионе самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ, и мы поощряем использование презервативов", - заявил министр. Но, по его словам, молодежи нравятся презервативы определенного типа, однако в стране их не производят. "Мы импортируем презервативы из Китая, и некоторые мужчины жалуются, что они слишком малы", - пояснил Париренятва. Также он призвал зимбабвийские компании самим заняться производством средств предохранения, а не полагаться на импорт.



Глава китайской фабрики по производству контрацептивов Чжао Чуань прислал по электронной почте ответ, в котором рассказал, что компания уже начала проводить исследования о некоторых данных клиентов из Зимбабве и вскоре начнет изготавливать презервативы большего размера. Он отметил, что клиенты всего мира имеют разные требования к их изделиям: например, китайские мужчины предпочитают более тонкие презервативы, не беспокоясь о размере, а в Северной Америке требовательны к мягкости.



Зимбабве - одна из стран Африки, в наибольшей степени затронутая распространением ВИЧ/СПИДа. Вирусом заражено около 13,5% взрослого населения, а использование презервативов является основным способом борьбы с распространением инфекции. Поэтому страна стала одним из пяти крупнейших импортеров презервативов в мире. А Китай, в свою очередь, по данным Национальной комиссии по здравоохранению и планированию семьи, является одним из крупнейших в мире производителей презервативов: около 300 фабрик ежегодно выпускают примерно три миллиарда противозачаточных средств.



По данным на конец 2017 года, около 70% населения Зимбабве живет за чертой бедности, а 95% - не имеет работы. Это государство считается одним из самых бедных на планете. Источник - newsru.com

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