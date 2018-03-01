 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 02.03.2018
23:44  Пользователи соцсетей в США в панике от "таинственных огней" в небе. "Плазмо-путы" летят в гости?)
23:28  Президентом Армении избран бывший гражданин Англии А.Саркисян
21:28  Реформатор. Кырпремьер Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
20:42  Латинизация Казахстана. Как по-новому зазвучит назидание Абая? - А.Уваров
20:34  Задержан вице-министр энергетики Казахстана Садибеков
19:43  Моет китайцам золотишко бабановский прихвостень. Как делают бизнес депутаты в Киргизии, - Кабар инфо
18:31  В Узбекистане после 19 лет заключения освобожден журналист Юсуф Рузимурадов
18:25  Американская ярость: правда о гибели россиян в Сирии, - Der Spiegel
18:07  Россия вырубила газ Украине
16:45  США – России: а нас-то за что? - О.Полевой
15:03  После выступления Путина добить США решил Иран, заявив об окончательном и полном отказе от доллара
13:40  Достал, чебурашка... Астанайского акима Исекешева во время отчета едва не стали бить. Причем ногами
07:13  Россия запустила свой коллайдер тяжелых ионов в Дубне
07:05  Шесть видов "оружия Путина" изменят глобальный расклад сил
07:02  Трехъязычие в Казахстане: когда телега – впереди лошади, - О.Казанцева
06:58  Лолу распотрошат? Узбекистан создал Центр по возвращению денег, которые находятся за пределами страны
06:46  Олигархи-депутаты превратили Жогорку Кенеш Киргизии в клуб своих интересов
06:40  А тому ли я дала-2... 29-летняя топ-модель Хоуп Хикс ушла с поста директора по коммуникациям Белого дома, - Guardian
06:37  Американское горе. Китайское вмешательство в выборы против российского, - Washington Times
06:33  Пристегните ремни. Неотвратим крах мировой экономики, - Акио Кавато
06:30  В Узбекистане резко подорожали билеты на поезд, телефонная связь и кирпичи
06:27  Гиперболоид инженеров Путина. Что припас Владимир Путин миру к 1 марта, - кремлевский репортаж А.Колесникова
06:21  От проекта El Petro к золотой цифровой валюте, - В.Катасонов
06:19  Вашингтон готовится к долгой борьбе с Москвой и Пекином, - В.Иванов
06:09  Запретивший русский язык в правительстве Елбасы взялся за укрепление "единства народа на прочной ценностной основе"
06:03  Товарищ Е. О тонкостях китайского протекционизма, - А.Габуев
05:55  Дамаск объявил Вашингтону партизанскую войну, - В.Мухин
00:52  Почему в Узбекистане арестовывают следователей?
00:39  Драка на Атырауском НПЗ: каз-охранники извинились перед китайцами
00:35  Миллеровский "Газпром" проиграл в Стокгольском суде $4,67 млрд Порошенко. Наперсточники! - "СП"
00:26  Афганское перемирие: талибов приглашают к столу, - ВВС
00:16  Начало Гражданской войны в России. Штурм Оренбурга красными в 1918-м (история), - А.Зарубин
00:00  Серебряковщина, или Анатомия предательства, - Р.Устраханов
Четверг, 01.03.2018
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16:00  "Слава Богу, никто еще не отменил русский язык", - Дарига Назарбаева ослушалась Папеньку
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14:09  Немецкий принц Карл Гогенцоллерн вышел из тюрьмы и... вышел в окно 21 этажа отеля
13:13  Арестован бывший куратор узбекских тюрем, полковник СНБ Тоймуроз Алимов
12:10  Среди задержанных в США оружейных контрабандистов - сыновья бывшей послицы Киргизии в Штатах Сыдыковой
11:43  "Народ в Актобе плохой, а женщины проститутки", - упакованный судья Акетай как диагноз
11:42  Курды бросают операции США против ИГ ради защиты Африна от Турции
11:34  Поручение КырПрезидента Жээнбекова бороться с коррупцией выполняют казахи?
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11:19  Алмазбек Рахманкулов избран председателем совета директоров ОАО "Кыргызтелеком"
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10:08  "КазМунайГаз" казахскими деньгами прорубил китайцам окно в Европу, - М.Асипов
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Пользователи соцсетей в США в панике от "таинственных огней" в небе. "Плазмо-путы" летят в гости?)
23:44 02.03.2018

Пользователи социальных сетей в США испугались "таинственных огней" в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, которые на самом деле оказались чайками. Необычные объекты, движущиеся в ночном небе, попали на камеру съемочной группы телеканала Fox 6 News. Об этом сообщает Sputnik International.

"Что это за чертовщина? Ты тоже это видишь?", - говорит один из ведущих за кадром в тот момент, когда над городом хаотично перемещаются небольшие светлые точки.

Данное зрелище удивило многих пользователей. Некоторые из них стали выдвигать разные версии по поводу того, что это могло быть. Пользователи предположили, что на кадрах запечатлены беспилотники или светлячки. Один из местных жителей подумал, что на кадрах запечатлены инопланетные существа.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре прошлого года на видео попало падение метеорита в США. Инцидент произошел в американском городе Феникс (штат Аризона).

Источник - iz.ru
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